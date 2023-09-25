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В России создана облачная платформа умного строительства

«Дом.РФ» создал специальную платформу, которая помогает управлять проектами по строительству домов в стране. Решение включено в реестр Минцифры. Оно, по заверению разработчика, уменьшит издержки и поможет избежать критических ошибок при жилищном строительстве.

Умное строительство

«Дом.РФ» создал платформу для управления строительными проектами с применением технологий информационного моделирования (ТИМ). Об этом CNews рассказал представитель компании.

Облачная платформа «Цифровой контроль строительства» (ЦКС) была разработана в Институте развития. Решение внесено в реестр ПО Минцифры.

По словам разработчика, использование ТИМ снижает издержки и помогает исключить серьезные ошибки в проекте строительства. Стоимость решения зависит от тарифного плана и варьируется от 25,9 тыс. руб. 399 тыс. руб., рассказал CNews представитель «Дом.РФ».

Из чего состоит ЦКС

ЦКС — это подсистема Единой информационной системы жилищного строительства «Наш.дом.рф». Она предназначена для управления строительными проектами, работы с документами и информационными моделями в отрасли. Система позволяет застройщику получать исходные данные об объекте строительства. Также девелоперы с помощью ЦКС могут контролировать актуальность документации по проекту и соответствие полученной трехмерной модели заданию на проектирование.

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Фото: «Дом.РФ»
Платформа Цифрового контроля строительства

По словам разработчика, ЦКС позволит участникам отрасли выполнить требования законодательства по формированию информационной модели объектов капитального строительства и обеспечить ее качество. С 1 июля 2024 г. использование ТИМ станет обязательным для строительства всех новых жилых комплексов, а с 1 января 2025 г. — для ведения всего жилищного строительства в России.

Импортозамещение в «Дом.РФ»

«Дом.РФ» — финансовый институт, который с 1997 г. занимается развитием жилищной сферы в России. Помимо собственных отечественных решений, «Дом.РФ» замещает используемые институтом иностранные продукты. Например, в мае 2023 г. стало известно о планах «Дом.РФ» ускорить процесс импортозамещения ПО и оборудования благодаря соглашениям с компаниями Yadro и F+tech. Это позволит институту развития в жилищной сфере увеличить долю использования российской радиоэлектронной продукции в ИТ-контуре и завершить плановый переход на отечественные решения в рамках импортозамещения.

Вместо иностранной продукции брендов Dell, HPE и Lenovo компания уже давно внедряет серверное оборудование и системы хранения данных компании Yadro.

В июне 2023 г. организация завершила тестирование российской ОС «Аврора». А в июле стало известно о том, что вся сеть банкоматов банка «Дом.РФ» до конца 2023 г. будет переведена на российское ПО.

Также в июле CNews стало известно о планах «Дом.РФ» заменить иностранные ноутбуки российской техникой: вместо Apple в компании внедрить устройства «Аквариус».

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