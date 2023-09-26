Проблемный стартап экс-замминистра связи потерял миллионы долларов на поисках кредитора

Созданный экс-замминистра связи британский производитель электрокаров Arrival потерпел неудачу в поисках нового инвестора. Получив от неназванного партнера кредитную линию на $5 млн, уже вскоре Arrival вынуждена была вернуть ему $7,4 млн.

Arrival откупился от своего кредитора

Британский производитель электротранспорта Arrival сообщил о достижении договоренности со своим неназванным кредитором это выплате ему $7,4 млн. В результате стороны отозвали все возможные претензии друг к другу.

Договоренность с неназванным инвестором была заключена совсем недавно – в августе 2023 г. Тогда стороны обсуждали параметры некоей сделкой, в рамках которой неназванный инвестор открыл для Arrival кредитную линию, которая была гарантирована активами Arrival.

В рамках данной кредитной линии Arrival получила $5 млн. Предполагалось, что в дальнейшем Arrival сможет получить еще $15 млн, если на то будет желание кредитора либо Arrival получит предложение от третьего лица о покупке своих активов за денежные средства.

Фургон Van — первая разработка Arrival

Но уже в сентябре 2023 г. неназванный кредитор потребовал от Arrival разрыва соглашения и выплаты компенсации. В ответ Arrival пообещала «интенсивно» защищать свои интересы, в том числе в судебном порядке. Сейчас спор между сторонами окончен, и фактически Arrival потеряла $2,4 млн.

Взлет и падение Arrival

Arrival был создан россиянином Денисом Свердловым, который в 2008-2012 гг. был первым гендиректором WiMAX-оператор «Скартел» (бренд Yota, сейчас является частью «Мегафона»), а в 2012-13 гг. занимал пост замминистр связи. Через люксембургский фонд Kinetik Свердлов владел в Arrival 75,7% акций в Arrival, сейчас его доля сократилась до 36,8%.

Arrival разрабатывает несколько моделей электротранспорта: электрофургон (Arrival Van), электробус (Arrival Bus), большой электрофургон и электрофургон. Основной своей инновацией Arrival считает микрофабрики, которые должны строиться при минимальных затратах на запуск и эксплуатацию.

В 2021 г. Arrival провел слияние со SPAC-компанией CIIG Merger, которая не имела активов, но обладала листингом на американской бирже Nasdaq. Благодаря этому Arrival стала публичной компанией. Всего за 2021 г. Arrival привлекла $1,3 млрд.

Однако производство так и не началось, из-за чего компания не имеет ни прибыли, ни даже выручки. В конце 2022 г. совет директоров Arrival предупредил, что имеющихся на счетах компании денежных средств ($300 млн) будет недостаточно для продолжения ее деятельности. Тогда же Денис Свердлов покинул пост главы компании. В начале 2023 г. тот пост занял Игорь Торгов, который возглавлял «Скартел» после ухода Свердлова.

Попытки спасения Arrival

В начале 2023 г. Arrival договорилась сразу с несколькими инвесторами о новых вложениях. Так, американский фонд Antara Capital согласился выкупить новые акции компании на сумму $25 млн с возможностью увеличения этой суммы до $50 млн. также фонд согласился конвертировать имеющиеся у него облигации Arrival на сумму $121,9 млн (38% от общего объема выпущенных компанией «зеленых облигаций» на $320 млн) на новые акции.

Другой американский фонд Westwood Capital согласился вложить в компанию до $300 млн путем выкупа ее новых акций. Также Arrival договорилась о новом слинии с еще одной SPAC-компаний – Kensington Capital Corp V (Kensington-V), благодаря чему компания могла бы получать с ее счетов $278 млн. Всего за счет этих трех сделок Arrival могла бы получить до $754,9 млн.

Однако Arrival не смогла сдать вовремя отчетность в Американскую комиссию по ценным бумагам (SEC), из-за чего упомянутые сделки не были завершены.