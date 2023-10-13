Проблемный электромобильный стартап экс-замминистра связи уволит четверть сотрудников

Британский производитель электрокаров Arrival, созданным бывшим замминистра связи и экс-гендиректором «Скартела» Денисом Свердловым, сократит персонал на 25%. Это уже третья с 2022 г. сокращение персонала в компании, которая так и не начала зарабатывать и испытывает сложности в привлечении денежных средств.

Новое сокращение в Arrival

Британский производитель электрокаров Arrival принял решение о сокращении сотрудников на 25%. Об этом говорится в сообщении компании.

Arrival называет это решение вынужденным, оно необходимо для дальнейшего сокращения операционных затрат компании.

Arrival не в первый раз сокращает свой штат. Летом 2022 г. компания решила сократить 30% своих сотрудников. На тот момент в компании работало 2,6 тыс. человек, то есть работу должны были потерять 800-900 сотрудников.

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В начале 2023 г. компания вновь решила сократить персонал на 800 человек. Утверждалось, что это будет половина от численности персонала компании на то момент.

Соответственно, если к октябрю 2023 г. в компании оставалось 800 человек, то сейчас сокращению должны подвергнуться 200 сотрудников.

Взлеты и падение Arrival

Arrival зарегистрирована в Люксембурге и базируется в Великобритании. Компания основана россиянином Денисом Свердловым, который в 2008-2012 г. был первым гендиректором телекоммуникационного оператора «Скартел» (бренд Yota, сейчас принадлежит «Мегафону»), а в 2012-2013 гг. был замминистра связи. Через люксембургский фонд Kinetik Свердлов владел 75,7% акций компании, сейчас эта доля снизилась до 36,8%.

Фургон Van - первая разработка Arrival

Arrival разрабатывает несколько моделей электротранспорта: электрофургон (Arrival Van), электробус (Arrival Bus), большой электрофургон и электроавтомобиль. В 2021 г. Arrival провела слияние со SPAC-компанией CIIG Merger, которая не имела собственных активов, но обладала листингом на американской бирже Nasdaq. Всего за 2021 г. компания привлекла $1,3 млрд.

Однако производство так и не началось, инвесторы разочаровались в компании, курс ее акций резко упал, а некоторые акционеры подали коллективные иски к компании, обвинив ее в даче заведомо невыполнимых обещаний.

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Соответственно, компания лишилась возможность привлекать новые средства на открытом рынке. При этом ни прибыли, ни даже выручки у компании нет. В конце 2022 г. совет директоров Arrival предупредил, что имеющихся на счетах компании на тот момент денежных средств ($300 млн), не хватит для продолжения ее операционной деятельности.

После этого Свердлов покинул пост гендиректора компании. В начале 2023 г. компанию возглавил Игорь Торгов, который возглавлял «Скартел» после ухода Свердлова.

Попытки спасения Arrival

В начале 2023 г. Arrival заключила несколько сделок с новыми инвесторами, которые могли бы помочь компании поправить ее финансовые дела. Так, американский фонд Antara Capital согласился выкупить новые акции компании на сумму $25 млн с возможностью увеличения этой суммы до $50 млн. также фонд согласился конвертировать имевшиеся у него облигации на сумму $121,9 млн (38% от общего числа «зеленых» облигаций компании) в новые акции.

Другой американский фонд Westwood Capuital согласился вложить в компанию до $300 млн. также Arrival договорилась о новом слиянии с другой SPAC-компанией - Kensington Capital Corp V, благодаря чему Arrival могла бы получить с ее счетов $278 млн.

Неудачная сделка с неназванным инвестором

Однако Arrival не сдала вовремя отчетность в Американскую комиссию по ценным бумагам (SEC), из-за чего упомянутые сделки не была завершены. В сентябре 2023 г. Arrival договорился с неназванным инвестором об открытии кредитной линии на $5 млн с возможностью дополнительно получить $15 млн. Однако вскоре между сторонами начались разногласия и Arrival пришлось вернуть этому инвестору $7,4 млн.