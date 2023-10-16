«Ростелеком» вложит полмиллиарда в ПО для автоматических инвестиций

«Ростелеком» вложит 448 млн руб. в разработку Системы инвестиционного планирования, предназначенную для автоматизации инвестиционной деятельности предприятий. Российский рынок соответствующих решений пока еще находится в стадии формирования и зачастую задачи решаются в ручном режиме.

«Ростелеком» разрабатывает Систему инвестиционного планирования

«Ростелеком» вложит 448 млн руб. в разработку и развитие программного продукта СИП (Система инвестиционного планирования). Это следует из дорожной карты «Новое общесистемное ПО», подготовленной «Ростелекомом», «1С», «Лабораторией Касперского» и VK и утвержденной правительственной комиссией по цифровому развитию.

Ответственным за реализацию проекта является «дочка» «Ростелекома» -«РТК-ИТ». Пресс-служба «Ростелекома» пояснила, что сейчас внутри компании на основе СИП уже запущен первый этап инвестиционного планирования.

Для чего нужна Система инвестиционного планирования

СИП представляет собой импортонезависимое решение для создания, согласования и хранения данных. СИП обеспечивает повышение производительности типовых операций по созданию и согласованию технико-экономического обоснования инвестиционных проектов и проектов с государственным участием, а также сокращение издержек за счет снижения сроков и повышения автоматизации бизнес-процессов.

Фото: Ростелеком «Ростелеком» вложит 448 млн руб. в разработку системы для автоматизации инвестиционной деятельности

Основными функциями СИП являются: автоматизация инвестиционной деятельности компании; сокращение трудозатрат на проведение расчетов и автоматическое прогнозирование инвестиционной деятельности компании; синхронизация бизнес-стратегии компании с последующей инвестиционной деятельностью; распределение лимитов денежных средств и учет их освоения по бизнес-направлениям деятельности компании; управление инвестиционным проектами (создание, изменение и удаление инвестиционных проектов); планирование и прогнозирование в системе доходов и расходов в пределах всего периода планирования (операционные и капитальные затраты); формирование в системе технико-экономических обоснований инвестиционных проектов через единый интерфейс; унификация и автоматизация процесса согласования инвестиционных проектов; автоматическое структурирование данных для проведения план-факт анализа; создание и выгрузка оперативной и аналитической отчетности.

В «Ростелекоме» позиционируют СИП как отечественный аналог IBM Planning Analytics, Oracle Analytics и Microsoft Power BI. Решение должно решить следующие задачи: исключить риски утечки информации об инвестиционной деятельности среднего и крупного бизнеса России в недружественные страны; предоставить российским компаниями масштабируемый под потребности бизнеса инструмент для ведения инвестиционной деятельности без риска одностороннего прекращение действия закупленных лицензий; сократить затраты российских компаний по закупке лицензий на заработку, гарантийное сопровождение и развитие созданных для них уникальных решений на базе СИП.

Российский рынок решений для автоматизации бизнес-процессов

По словам руководителя направления по автоматизации бизнес-процессов «Крок» Дмитрия Перепонова, сейчас рынок управления инвестиционными проектами в России еще находится в стадии формирования: зачастую инвестиции контролируют в ручном режиме или в системах класса PPM (система управления портфелем проектов). Есть компании, которые активно развивают это направление, например, «Адванта», Elma и BPMSoft.

«Масштабные инвестиционные проекты – мощный инструмент для компаний, которые сейчас выходят на качественно новый виток развития, - говорит Перепонов. - Это всегда непростой проект, так как в нем есть множество параметров, которые необходимо отслеживать, чтобы не превратить инвестиции в убытки. Это требует повышенного контроля, сложных технологических решений и высокой вовлеченности разных подразделений компании, которые необходимо собрать в одну цепь. Важно иметь возможность анализировать ход проекта и автоматизировать процессы управления инвестициями, чтобы вовремя отслеживать отклонения от нужных параметров».

«Автоматизация инвестиционной деятельности включает себя ряд задач: планирование, управление данными, процессами и документацией, - добавляет гендиректор группы «Иннотех» (входит в холдинг «Т1») Дмитрий Харитонов. - Многие из них закрываются существующими на рынке решениями, но для выполнения определенных инновационных проектов требуются модернизированные инструменты. Например, продукт «Модельный оптимизатор» холдинга Т1 содержит внутри модели, являющиеся элементами искусственного интеллекта. Разработка позволяет решать множество задач, в том числе в области финансов: построение оптимальных инвестиционных стратегий, портфельное управление, моделирование денежных потоков и другие вопросы, связанные с инвестиционным планированием».