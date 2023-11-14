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Китай объявляет Android войну на уничтожение. Крупнейшие техногиганты отворачиваются от этой ОС в пользу ее «убийцы»

Техногиганты из Китая массово отказываются от развития своих фирменных Android-приложений и сервисов. Вместо этого они нанимают команду разработчиков ПО для Harmony OS – платформы Huawei, призванной заменить собой Android. На зарплаты таким специалистам компании не скупятся – они готовы платить им десятки тысяч юаней (более полумиллиона рублей) в месяц.

Стратегический шаг

Китайские технологические компании начали массово отказываться от дальнейшего развития своих сервисов и приложений под ОС Android, пишет портал Gizmochina. Они одна за другой открывают для себя Harmony OS – платформу китайского техногиганта Huawei, созданную 2019 г. буквально назло Google и призванную заменить Android, по крайней мере, в Китае.

По данным Gizmochina, неподдельный интерес к Harmony OS как к отечественной замене Android проявил, в числе прочих, некогда популярный в России интернет-магазин JD – маркетплейс, прямой конкурент AliExpress. Он весьма активно нанимает разработчиков ПО для Harmony OS – вероятно, готовится к выпуску своего нативного приложения для этой платформы.

Примеру JD последовали и другие компании, например, NetEase (интернет-компания, предоставляет услуги, ориентированные на контент, коммуникации и коммерцию) и Meituan (владеет одноименной платформой электронной коммерции). Они тоже набирают в свой штат разработчиков приложений для Harmony OS.

Искать долго не придется

Чтобы сэкономить время на поиске программистов, компании предлагают соискателям конкурентоспособные ежемесячные выплаты. Например, упомянутая Meituan указывает в своих вакансиях зарплату на уровне 40-60 тыс. юаней (499,8 – 749,7 тыс. руб. по курсу ЦБ на 14 ноября 2023 г.). Итоговый размер будет зависеть не только от умения кандидата торговаться на собеседовании, но и от его навыков в разработке ПО для операционки Huawei.

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Фото: R M / Unsplash
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Впрочем, едва ли Meituan или любая другая компания столкнется с трудностями в поиске разработчиков – это в России катастрофическая нехватка ИТ-специалистов, а в Китае одно только сообщество сторонних разработчиков ПО для Harmony OS насчитывает более 2,2 млн человек, согласно статистике Gizmochina.

Эксперты портала утверждают также, что в настоящее время на базе Harmony OS работают более 700 млн устройств за счет того, что это экосистемная ОС – она может устанавливаться на смартфоны, телевизоры, фитнес-трекеры и пр.

Принудительная необходимость под маской патриотизма

Может показаться, что китайские технокомпании начали поголовно отказываться от Android в пользу Harmony OS только лишь из желания не иметь ничего общего с платформой от компании Google, которая всецело подчиняется американскому правительству обложившему Китай санкциями. Но нельзя забывать, что на Android работают миллиарды смартфонов по всему миру, а точное количество всех активных устройств на этой платформе еще предстоит выяснить.

Это огромная ниша потенциальных клиентов и пользователей, поскольку Harmony OS, вышедшая более четырех лет назад, до сих пор существует только в Китае – жителям других стран до нее нет дела. По сути, отказываясь от Android, китайские компании добровольно ограничивают круг своих нынешних и потенциальных пользователей непосредственно китайцами. Нельзя забывать, что Huawei, с 2019 г. находящаяся под сильнейшим санкционным давлением Запада, получает внушительную поддержку со стороны государства. Впрочем, как и другие китайские компании, оказавшиеся в аналогичной ситуации, включая контрактного вендора микросхем SMIC и производителя чипов памяти YMTC.

Никаких приложений для Android

Все существующие на момент выхода материала ревизии Harmony OS имеют встроенную поддержку Android-приложений, поэтому компании, желающие приобщиться к этой экосистеме, но не собирающиеся переписывать свои приложения, могут ничего не делать – и софт прекрасно будет работать на этой платформе. Но беда в том, что это не будет длиться вечно.

Как сообщал CNews, непосредственно в данный момент Huawei трудится над следующей версией своей платформы под кодовым названием Harmony OS NEXT. У нее будет два характерных отличия от ранее вышедших сборок – во-первых, она научится работать на компьютерах и ноутбуках с процессорами х86 (AMD, Intel и пр.), во-вторых, Huawei беспощадно вырежет из нее весь код поддержки Android.

Это означает, что Harmony OS NEXT лишится встроенной поддержки Android-приложений. Не исключено, что разработчики все же найдут способ запускать их, ведь Android – это самая распространенная и популярная мобильная платформа в мире с миллионами приложений в официальном каталоге Google Play. Вполне возможно, что китайцы возьмут пример с россиян – в России самым известным отечественным аналогом Android является ОС «Аврора», которая в ноябре 2023 г. обновилась до версии 5.0, получив интерфейс в стиле iOS и Android. Ранее осенью 2023 г. для нее был написан эмулятор, позволяющий запускать под «Авророй» Android-приложения.

Георгий Дорофеев

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