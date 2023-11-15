Китайцы придумали, как закупать «железо» для выпуска передовых чипов вопреки всем санкциям США

Китай справляется с ограничениями за закупку оборудования для производства чипов

Китайские компании продолжают закупать американское оборудование для производства передовых интегральных микросхем, несмотря на экспортные ограничения, введенные властями США. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на выводы, содержащиеся в ежегодном отчете американо-китайской комиссии в сфере экономики и безопасности при Конгрессе США.

Министерство торговли США запретило поставку в Китай литографического оборудования, которое может применяться для производства микросхем по норме 14 нм и более современным. Однако импортерам из КНР нередко удается убедить вендоров в том, что приобретаемая аппаратура будет эксплуатироваться в составе производственных линий, выпускающих чипы по более «зрелым» технологическим процессам. В то же время проверка того, как на самом деле используется это «железо», может быть затруднена, говорится в документе.

Внезапный успех Huawei и SMIC

В США все еще разбираются, каким образом китайский технологический гигант Huawei сумел обеспечить себя значительными объемами новой однокристальной системы (SoC) Kirin 9000S, выполненной в соответствии с 7-нанометровым техпроцессом.

Чип, ставший «сердцем» крайне популярного смартфона Huawei Mate 60 Pro, выпускает крупнейший и наиболее передовой контрактный производитель микросхем в Китае Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC).

Трудности, которые испытывают китайские компании в связи с общими экспортными ограничениями, в случае с Huawei и SMIC усугубляются их присутствием в черном списке Минторга США с 2019 и 2020 гг. соответственно. Эти компании воспринимаются властями США в качестве угрозы национальной безопасности, поэтому желающим передать Huawei любое «железо» или софт, созданные на основе американских технологий, приходится получать специальное разрешение.

Тем не менее SMIC освоила массовое производство по норме 14 нм и с середины 2022 г. работала над созданием собственных 7- и 5-нанометровых техпроцессов.

Как еще оборудование для производства чипов попадает в Китай

Появление выпущенных SMIC 7-нанометровых микросхем в Huawei Mate 60 Pro доказывает, что усилия не были напрасными. Эксперты TechInsights подозревают, китайскую компании в копировании технологии у тайваньской TSMC, крупнейшего в мире контрактного производителя. К такому выводу они пришли, изучив строение чипа SMIC под названием MinerVa.

Эксперты также выдвигали версию, согласной которой SMIC сумела закупить значительное количество литографического оборудования до вступления в силу новых ограничительных мер, имеющих более строгий характер.

В октябре 2022 г. Минторг США с подачи администрации президента Джозефа Байдена (Jospeh Biden) ужесточил экспортные ограничения в отношении Китая. В частности, компаниям запретили поставлять в Поднебесную передовые компьютерные чипы, оборудование для производства микросхем и другие продукты, если они не получат специальную лицензию от американских властей.

Однако у китайских технологических компаний вплоть до недавнего времени оставалась еще одна опция – возможность приобретения «железа» для производства чипов у неамериканских вендорв, таких как ASML и Nikon. Соответствующая лазейка была закрыта к октябрю 2023 г. благодаря лоббистской работе, проделанной чиновниками США в Нидерландах и Японии. Тем не менее за год, прошедший с момента вступления в силу ужесточенных экспортных ограничений в США SMIC, имела возможность пополнять собственные запасы необходимого ей оборудования.

Согласно отчету комиссии, в период с января по август 2023 г. Китай ввез из Нидерландов аппаратуру для производства полупроводников на сумму $3,2 млрд – на 96,1% больше, чем в аналогичный промежуток времени 2022 г. Совокупный объем импорта КНР оборудования для производства полупроводников эксперты оценили в $13,8 млрд за первые восемь месяцев 2023 г.

Финансовые результаты SMIC

Несмотря на определенный успех, дела у SMIC идут хорошо не на всех направлениях. Как ранее сообщил CNews, по итогам III квартала 2023 г. чистая прибыль главного китайского чипмейкера рухнула на 80% к аналогичному периоду прошлого года, уменьшившись до $93,98 млн.

Совокупная выручка также оказалась меньше, чем в предпоследнем квартале 2022 г. – $1,62 млрд, продемонстрировав падение на уровне 15%.