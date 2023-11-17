Apple сдалась. В iPhone появится «убийца» SMS, которого продвигают Google и Samsung

Apple реализует поддержку RCS в iMessage

Apple реализует в iMessage поддержку стандарта RCS, который призван заменить устаревшие технологии SMS и MMS.

По сообщению Bloomberg, изменение, имеющее потенциал превратить обмен сообщениями между владельцами iPhone и Android-смартфонов при помощи стандартных приложений, в более комфортный процесс, вступит в силу уже в 2024 г. При этом отказываться от собственного протокола, применяемого iMessage, в пользу RCS или иных технологий, в Apple не планируют.

В отличие от морально устаревшего SMS – впервые тот был опробован еще в 1992 г. – RCS позволяет не только обмениваться отдельными сообщениями, но и вести чаты на двух и более пользователей, обмениваться файлами и контентом, совершать аудио- и видеовызовы, обмениваться геолокационными данными, отсылать аудиосообщения, вести черный список.

Внезапное решение

Решение «яблочной» компании на первый взгляд представляется неожиданным – Apple годами игнорировала отдельные голоса, призывавшие ее к внедрению RCS в свои продукты.

Еще в 2022 г. глава корпорации из Купертино Тим Кук (Tim Cook) на одном из публичных мероприятий высказался против перехода на более современную технологию, отметив, что в компании не видят массового запроса на ее внедрение со стороны пользователей. В ответ же на жалобу журналиста Vox Media по поводу того, что его мать – владелица Android-телефона не может посмотреть видео, отправленное сыном со смартфона Apple, топ-менеджер предложил корреспонденту раскошелиться на iPhone для родительницы.

Под давлением Google и регуляторов

В действительности же нынешнее решение Apple могло быть реакцией на давление со стороны как конкурентов по бизнесу, так и регуляторов.

Корпорация Google, в частности, организовала в 2022 г. целую информационную кампанию под названием “Get the message” («Пойми» или «Получи сообщение»), целью которой было донести до производителя iPhone сведения о необходимости внедрения RCS. Претензии к Apple насчет нежелания поддерживать технологию высказывала и корпорация Samsung.

В конце декабря 2022 г. в Европейском Союзе был принят Закон о цифровых рынках (Digital Markets Act; DMA), который призван усилить конкуренцию на рынках стран, входящих в состав ЕС, путем предотвращения злоупотреблений своим доминирующим положением крупными компаниями.

Правовая норма, в частности, вводит понятие Gatekeeper (привратник или посредник). Соответствующим статусом наделяются крупные глобальные интернет-сервисы, которым предписано в установленные сроки обеспечить доступ сторонних компаний. В сентябре 2023 г. CNews писал о том, что в статусе Gatekeeper популярный мессенджер WhatsApp в будущем позволит принимать сообщения из Telegram, Viber и пр., по крайней мере пользователям, находящимся на территории ЕС.

Европейский регулятор пока не определился с тем, стоит ли включать iMessage в число сервисов-посредников. Однако, по всей видимости, в Apple заранее готовятся к негативным для себя последствиям и считают, что более разумным решением будет добавить поддержку RCS в фирменное приложение iPhone, нежели открывать раскрывать перед остальными участниками рынка секреты собственного проприетарного протокола, используемого в iMessage.

Практический пример успешной борьбы с «проприетарщиной» Apple

У европейских чиновников уже есть успешный опыт давления в правовом поле на Apple относительно ее проприетарных технологий.

В октябре 2022 г. Совет Европейского союза поддержал инициативу Common Charger Directive, которая обязывает производителей гаджетов, продаваемых на территории стран-участниц ЕС, обеспечивать поддержку зарядного устройства с интерфейсом современного стандарта USB-C (USB Type-C).

Новое правило в первую очередь затрагивало Apple, которая не спешила отказываться от своего проприетарного разъема Lightning, но с выпуском линейки iPhone 15 в сентябре 2023 г. была вынуждена это сделать, чтобы не лишиться доступа к огромному рынку ЕС.

Несколько фактов об RCS и роли Google в его развитии

RCS (Rich Communication Services) – это протокол обмена данными между операторами сотовой связи, а также между операторами и устройствами, разработанный ассоциацией GSM в 2008 г.

Единый стандарт протокола – RCS Universal Profile 1.0, был принят лишь в 2016 г. из-за большого количества участников ассоциации GSM и множества разногласий между ними. Стандарт также известен как Advanced Messaging, Advanced Communications, joyn, Message+ и SMS+. Google и Microsoft обеспечили полную поддержку RCS еще в ранних версиях ОС Android и в ОС семейства Windows начиная с версии 8. Устройства Apple стандарт не поддерживают.

В 2016 г. с появлением первой версии универсального профиля RCS Universal Profile 1.0, к инициативе присоединились 47 операторов и 11 производителей техники, включая Samsung, Huawei, Lenovo, LG, HTC, Asus, Alcatel и др.

Google является одним из самых ярых сторонников RCS и делает значительный вклад в его улучшение, точнее – в развитие собственной реализации этого стандарта – путем добавления расширений. У корпорации есть виртуальный оператор мобильной связи, позволяющий пользователям Android-приложения «Сообщения» (Google Messages) в ряде стран обмениваться сообщениями по протоколу RCS. Россиянам эта возможность недоступна.

В августе 2023 г. CNews писал о том, что RCS стал протоколом обмена сообщениями в Google Messages по умолчанию, а его реализация в исполнении Google обзавелась поддержкой оконечного шифрования.