Китай обрушит на планету дефицит графита, без которого нельзя делать аккумуляторы. Мир в спешке ищет других поставщиков

Производители аккумуляторов бьют тревогу – из-за новых санкций Китая в мире может образоваться нехватка графита. Этот материал используется, в частности, в производстве аккумуляторов. Потребители графита спешно ищут поставщиков за пределами Поднебесной, но это трудновыполнимая задача – КНР является крупнейшим вендором этого материала во всем мире.

Связи с Китаем нерушимы

Китай вот-вот введет экспортные ограничения на вывоз из страны графита – санкции вступят в силу 1 декабря 2023 г. Компании, закупающие графит в этой стране, очень переживают и пытаются найти новых поставщиков, не связанных с КНР, пишет Nikkei Asian Review. В частности, в этом направлении работают Mitsubishi Chemical и Panasonic, входящие в число крупнейших производителей аккумуляторов, в том числе для электромобилей.

В батареях для электромобилей графит используется для изготовления отрицательных электродов, если речь о литий-ионных АКБ. Несмотря на то, что лицензионное требование по своей сути не является тотальным запретом, оно может привести к сокращению экспорта графита из Китая. По данным Nikkei Asian Review, для Японии новые ограничения могут стать головной болью, поскольку свыше 80% природного графита, используемого компаниями этой страны, поставляется именно из Китая.

Чтобы иметь возможность вывоза графита из КНР, экспортерам потребуется для начала запросить соответствующую лицензию у властей страны. На рассмотрение запроса может уйти вплоть до нескольких месяцев, к тому же всегда есть вероятность получить отказ.

Глобализация в борьбе с Китаем

Японские компании пока не планируют полностью отказываться от давно налаженных логистических цепочек, ведущих в КНР, да и в целом от сотрудничества с этой страной. Например, упомянутая Mitsubishi Chemical рассматривает возможность увеличения собственного производства электродных материалов в китайской провинции Шаньдун, если экспорт графита за пределы КНР будет сильно влиять на ее бизнес.

Фото: fanjianhua / FreePik Китай - лидер на рынке графита. Но действия других стран могут это изменить

Однако это частный случай, поскольку та же Mitsubishi Chemical ищет и другие способы защитить себя от дефицита графита, который может стать следствием новых требований китайских властей. В частности, она партнерства с Австралией по добыче этого материала в Мозамбике и Норвегии, стремясь диверсифицировать его поставки.

Panasonic Energy, дочерняя компания по производству аккумуляторов Panasonic Holdings, и вовсе смотрит в сторону Нового света. По данным Nikken Asia Review, в настоящее время она проводит совместные исследования с некой неназванной канадской графитовой компанией в направлении массового производства электродного материала. Усилия Panasonic Energy получили поддержку благодаря сентябрьскому соглашению между Министерством экономики, торговли и промышленности Японии и правительством Канады об укреплении цепочки поставок аккумуляторов.

Все несколько сложнее

По итогам 2022 г. усилиями всех стран, занимающихся производством графита, суммарный объем выпуска этого материала составил 1,3 млн тонн (статистика Геологической службы США). С одной стороны, это на 15% больше в сравнении с показателями постковидного 2021 г., и причина тому – рост популярности электромобилей.

С другой стороны, выпускающие графит страны в 2022 г. обеспечили лишь 30% от 1,3 млн тонн. Оставшиеся 70% произвел один лишь Китай, что доказывает его очевидное лидерство в этой области.

Притом речь в данном случае о натуральном графите, так называемом «чешуйчатом». Впрочем, на рынке высокочистого (а также высокопрочного и высокотвердого) графита Китай тоже превосходит другие страны по объемам выпускаемой продукции.

Причина успеха Китая на поприще экспорта графита – демпинг. Страна годами продавала его по цене, более низкой в сравнении с конкурентами. Аналогичный фокус КНР провернула с галлием и германием – эти металлы нужны для производства полупроводников и всевозможного военного оборудования, в руках у Китая почти 90% этого рынка, и с 1 августа 2023 г. на экспорт обоих металлов из Поднебесной действуют экспортные ограничения.

Помимо этого, ранее в ноябре 2023 г. Китай объявил о более строгом контроле над редкоземельными элементами, например теми, которые используются в электродвигателях. Новые ограничения будут действовать в течение двух лет.

Сыграть на опережение

Нельзя исключать, что в обозримом будущем Китай ограничит экспорт еще каких-нибудь материалов, от которых зависит мировое производство. Трижды попавшись на этом (галлий и германий, графит, редкоземельные элементы), иностранные производители решили заранее подготовиться к потенциальным новым ограничениям со стороны властей КНР.

Nikkei Asian Review вновь приводит в пример японских производителей. Они уже приступили к процессу диверсификации источников материалов, пока что не подпадающих под китайский экспортный контроль. В частности, группа компаний Kanto Denka Kogyo проводит испытания различных соединений лития из Южной Америки и ряда других регионов с целью задействования их для производства электролитов для аккумуляторов. Компания также сотрудничает с Sumitomo Metal Mining (японская горнодобывающая компания со специализацией на цветных металлах) для тестирования технологии переработки лития из отработанных аккумуляторов электромобилей.

Дипломатия и инвестиции в себя

В попытках ослабить свою зависимость от КНР Япония не спешит рвать все связи с этой страной. Она использует дипломатию и государственную помощь для обеспечения стабильных поставок критически важных материалов. Так во время встречи премьер-министр Японии Фумио Кисида (Fumio Kishida) встретился с президентом Китая Си Цзиньпином (Xi Jinping) в Сан-Франциско (США) 16 ноября 2023 г. оба лидера подтвердили установление нового двустороннего диалога по контролю за экспортом. Высокопоставленные торговые представители обеих сторон будут регулярно проводить консультации по вопросам ограничения экспорта.

Также Министерство экономики, торговли и промышленности Японии в настоящее время ищет 260 млрд иен ($1,74 млрд) в дополнительном бюджете на текущий финансовый год для поддержки японского производства аккумуляторных батарей. Часть этих денег может пойти компаниям, инвестирующим в производство искусственного графита в Японии.

В дополнительном бюджете 2022 г. было выделено около 200 млрд иен на поддержку добычи, переработки и переработки важнейших полезных ископаемых. Компании, инвестирующие в производство редких металлов за рубежом, смогут рассчитывать на субсидирование государством до половины своих затрат.

Компании за пределами Японии тоже спешат как можно быстрее ограничить свою зависимость от поставок из Китая. Южнокорейская компания Posco Future M, производящая материалы для аккумуляторов, изучает возможность по производству искусственного графита из каменноугольной смолы.

Каменноугольная смола – это побочный продукт коксования каменного угля, получаемая в процессе производства металлургического кокса. Posco Future M намерена закупать этот материал локально, то есть у компаний из Южной Кореи.