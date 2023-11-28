В России научились управлять БПЛА силой мысли

Разработчики компании «Нейроботикс» связали дрон с нейроинтерфейсом NeuroPlay. Сила мысли пилота теперь может управлять квадрокоптером.



Сила мысли управляет дроном

Разработчики компании «Нейроботикс» связали дрон с нейроинтерфейсом, что позволяет пилотам управлять квадрокоптером силой мысли, сообщили РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Национальной технологической инициативы (НТИ).

«Разработчики компании "Нейроботикс" связали дрон "Пионер мини" компании "Геоскан" с нейроинтерфейсом NeuroPlay, который позволяет пилотам управлять квадрокоптером с помощью мозговых импульсов, то есть силой мысли», — сказано в сообщении.

Дрон компании «Геоскан» «Пионер мини» официально подтвержден как коптер, которым можно управлять посредством нейроинтерфейса NeuroPlay, указано на сайте «Нейроботикс». Скрипт на питоне связывается с дроном и создает http-сервер, к которому обращается приложение NeuroPlayPro.

Сфера применения

«Пионер мини» описан на сайте «Геоскан» как квадрокоптер начального уровня. Он предназначен для комплексного обучения в рамках проведения уроков технологий или занятий по робототехнике в помещениях (школах, кружках, секциях, центрах молодежного инновационного творчества и др.).

Нейроуправление дронами является основой для проектов по STEM-образованию (Science, Technology, Engineering, Mathematics), так как требует знаний в нескольких областях — в нейротехнологиях, мехатронике и аэродинамике, программировании.

Фото: Нейроботикс Дрон «Пионер мини» управляется силой мысли

Кроме того, это новое направление в фиджитал-спорте, который активно развивается, сказал РИА «Новости» генеральный директор компании «Нейроботикс», эксперт рабочей группы НТИ «Нейронет» Владимир Конышев.

«Вместе с "Геоскан" мы планируем проводить соревнования в России, надеюсь, это быстро выйдет на международный уровень... Есть еще одна важная особенность этой комбинированной технологии — умение нейроуправлять сложными объектами типа дронов не только улучшает концентрацию и внимание пилота, но и учит справляться со стрессом и контролировать эмоции при выполнении сложных операций. Это очень важный инструмент подготовки операторов критических процессов», — говорится в сообщении Конышева агентству.

Генеральный директор компании «Геоскан» Алексей Юрецкий добавил, что интеграция дронов с нейроинтерфейсом может также использоваться в целях реабилитации граждан в инклюзивных соревнованиях, когда в одной команде, например, как люди с ограниченными возможностями здоровья, так и без них.

Беспилотники детям

В октябре 2023 г. «Парламентская газета» писала, что Министерство просвещения планирует оснастить учебными беспилотниками более 2,4 тысячи школ и 190 колледжей в 2024—2026 гг.

Введение в школах уроков по управлению беспилотниками был одобрено Минпросвещения. Новые знания могут быть востребованы школьниками при выборе будущей профессии. В ближайшие годы потребность в специалистах в отрасли беспилотной авиации будет возрастать.

Правительство России утвердило «Стратегию развития беспилотной авиации до 2030 г.» распоряжением от 21 июня 2023 г. Ее реализация призвана обеспечить для гражданских отраслей продуктового и технологического суверенитета в области беспилотных авиационных систем. В России должна появиться новая отрасль экономики, связанная с созданием и использованием гражданских беспилотников.