ИТ-компания пожаловалась в прокуратуру, потому что у победителя аукциона нет совместимости с Linux

Российская ИТ-компания обратилась в прокуратуру после проведения аукциона на закупку ПО. По ее мнению, заказчик нарушил закон, выбрав победителя, чей продукт не соответствует техническим требованиям к закупке.

Обращение в Прокуратуру

Как стало известно CNews, отечественная ИТ-компания «Симетра груп» обратилась в прокуратуру после проведения аукциона на поставку программного обеспечения в рамках госзакупок.

В ноябре 2023 г. Управление закупок администрации муниципального образования Краснодара провело аукцион на закупку ПО для моделирования и прогнозирования транспортных потоков города.

Победителем аукциона стала компания «Транснет», предложив свое ПО TransNet. Контракт с ней был заключен 11 декабря. Однако в «Симетра груп» посчитали, что решение компании не подходит под техническое задание заказчика.

«Симетра груп» обратилась в прокуратуру Краснодара, сообщив о «признаках состава преступления», совершенного членами закупочной комиссии, которая признала «Транснет» победителем аукциона. Прокуратура Краснодара приняла заявление 4 декабря 2023 г. Жалобщик попросил провести проверку по этому поводу.

Техзадание и ПО

Одним из главных несоответствий ПО TransNet заявленным в техзадании требованиям, по мнению «Симетра груп», выступает отсутствие сертификата совместимости с российской ОС Astra Linux. «В этом легко убедиться, открыв перечень совместимого ПО на сайте Astra Linux, — отмечают в компании. — Программный продукт TransNet был разработан в 1999 году для ОС Microsoft Windows, и гарантированно корректно работает только с ней. Это ставит под удар безопасность критической информационной инфраструктуры, к которой относится транспортная система Краснодара».

По мнению «Симетра груп», TransNet не сможет обеспечить полноценный перенос всех данных из иностранного ПО PTV Visum, на котором ранее была разработана транспортная модель Краснодара. «А это влечет за собой необходимость выделения дополнительных бюджетных средств на повторную разработку модели в ПО победителя закупки», — добавили в компании.

В комиссии по рассмотрению заявок по закупке были только представители Управления закупок администрации Краснодара: не было ни одного представителя заказчика (департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Краснодара) и ни одного эксперта в области технологий транспортного моделирования, отметили в «Симетра груп». Согласно закону о контрактной системе, в состав комиссии должны выходить, в том числе, лица, прошедшие профподготовку или обладающие специальными знаниями, относящимися к объекту закупки.

«Симетра груп» подала жалобу с перечисленными доводами в Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Краснодарского края с просьбой провести проверку. Однако ФАС «незаконно отклонила заявку», отметили в компании. «Но после вмешательства юридической службы нашей компании, приняла к рассмотрению, не приостановив и не разместив соответствующей информации на сайте госзакупок», —добавил представитель «Симетра груп». Действительно жалобы на портале госзакупок нет, убедился CNews. Жалобщик предоставил драфт жалобы и фото с конференции по ее рассмотрению.

«Рассмотрение этой жалобы было формальным, без дискуссии по существу вопроса, и региональная ФАС не поддержала ее, несмотря на явные нарушения, в которых можно убедиться по открытым источникам», — подчеркнули в «Симетра груп». «Симетра груп» считает позицию Управления закупок администрации Краснодара и ФАС Краснодарского края противоречащей законодательству России.

CNews направил запросы заказчику о причинах выбора ПО TransNet и намерении перезапустить аукцион. Редакция также обратилась к представителям «Транснет» с запросом о наличии сертификата на совместимость с Astra Linux и ожидает ответа.

Для чего Краснодару такое ПО

Управление закупок администрации муниципального образования Краснодара закупает ПО для моделирования транспортного потока для повышения эффективности и качества работы общественного транспорта. Такое решение позволяет прогнозировать транспортные потоки города и составлять транспортные модели.

ПО должно рассчитывать спрос на транспорт, распределять транспортные и пассажирские передвижения по сети, анализировать загрузки транспортной сети и прогнозировать влияния реализации градостроительных проектов на работу транспортной системы.