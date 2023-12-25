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«Росатом» за миллиарды купил половину легендарной российской ИТ-компании Kraftway

«Росатом» купил половину компании Kraftway – российского вендора электроники. По некоторым оценкам, право владения 50-процентной долей в ней обошлось госвендору в 5 млрд руб., не считая еще нескольких миллиардов рублей, которые он планирует вложить в Kraftway в самом ближайшем будущем.

Наполовину государственный

Компания Kraftway, производитель электроники, в частности, серверов, отныне на 50% является собственностью «Росатома». Как пишет «Коммерсант», сделка была закрыта 22 декабря 2023 г.

По словам близкого к Kraftway источника издания, сделка была оформлена таким образом, чтобы нее дать госкомпании контроль над Kraftway. Он уточнил, что доля «Росатома» выше блокирующей, но при этом ниже контролирующей – Kraftway сохраняет «коммерческую самостоятельность», но теперь вынужден «координировать политику» с «Росатомом».

Вторая половина Kraftway находится в руках гендиректора компании Алексея Кравцова. Сумму сделки стороны на момент выхода материала не раскрывали, но собеседник издания утверждает, что она находится в пределах 3,5-5 млрд руб.

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Фото: Kraftway
Росатом по-крупному вложился в Kraftway

Что примечательно, и Алексей Кравцов, и официальные представители «Росатома» отказались комментировать сделку и раскрывать ее детали.

Купить и улучшить

Покупкой половины Kraftway «Росатом», по информации издания, ограничиваться не намерен. Госкорпорация собирается вложить в свой новый актив сумму, равную примерно половине той, в которую ей обошлась 50-процентная доля в Kraftway.

Сумма инвестиций составит в пределах 2-3 млрд руб. Деньги планируется выделить в 2024 г., и пойти они должны на развитие производителя. В частности, часть средств, вероятно, будет потрачена на модернизацию производства, а часть – на проведение НИОКР – научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

«Компания будет осваивать выпуск новой продукции, в том числе программно-аппаратных комплексов, работающих с российскими системами управления базами данных. В перспективе речь идет о выпуске аналогов Oracle Exadata», – отметил собеседник издания. Часть планируемых инвестиций пойдет на разработки в сфере микроэлектроники, добавил он, не уточнив, правда, какой именно.

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Фото: Kraftway
Производство Kraftway вот-вот получит крупные инвестиции

Свет на это пролил другой источник «Коммерсанта», приближенный к вендору. Он рассказал, что Kraftway начнет разработку серии микроконтроллеров, которые в дальнейшем будут выпускать на одном из партнерских заводов. «В сегмент процессоров не полезем, там и без нас достаточно разработчиков», – подчеркнул он.

Юридическая составляющая

За брендом Kraftway стоит акционерное общество (АО) «Крафтвэй Корпорэйшн ПЛС», которое было основано более 30 лет назад, в 1993 г. Организация в последнее время скрывает свои финансовые показатели – последний опубликованный отчет датирован 2020 г., ив нем сказано, что отчетный период АО закрыло с чистой прибылью в размере 2 млрд руб. при выручке на уровне 7,6 млрд руб.

Не исключено, что отсутствие в открытом доступе финансовой информации за 2021 и 2022 гг. может быть связано с тем, что Kraftway в настоящее время находится в санкционном списке властей США. Как сообщал CNews, ограничения против нее были введены в декабре 2022 г. Дополнительные санкции вступили в силу осенью 2023 г.

Что касается производственных активов, то вендор располагает крупным заводом, способным выпускать вплоть до 1 млн единиц продукции ежегодно.

«Росатом» купил половину Kraftway не напрямую, а через заранее созданную «дочку» НПО «Критические информационные системы» (НПО КИС). Компания была основана в октябре 2022 г. в рамках указа Президента России Владимира Путина «О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры России», и о своем интересе к Kraftway она заявила уже в начале 2023 г.

Георгий Дорофеев

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