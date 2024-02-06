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«Делимобиль» вышел на биржу. Компания оценена в 46,6 миллиарда

«Делимобиль» провел IPO по верхней границе ценового коридора - 245 руб. за одну акцию. Объем размещения составил 4,2 млрд руб., капитализация компания составила 46,6 млрд руб.

IPO «Делимобиль»

Каршеринговый сервис «Делимобиль» объявил о проведении IPO (первичное размещенеи акций) на Московской бирже. Размещение прошло по цене 265 руб. за одну акцию, объем размещения составил 4,2 млрд руб.

Цена размещения соответствует верхней цене ранее установленного ценового коридора - 245-265 руб. за одну акцию.

По итогам размещения капитализация компании составила 44,6 млрд руб. В размещении приняли участие свыше 45 тыс. розничных инвесторов. Изначально планировалось, что объем размещения составит 3 млрд руб., но из-за повышенного спроса инвесторов объем предложения был увеличен на 40%.

Торги акциями «Делимобиль» начнутся 7 февраля 2024 г. под тикером Deli. Доля акций в свободном обращении (free-float) составила 9%. В течение 30 дней после размещения будет действовать механизм стабилизации, предполагающий продажу на бирже 15% от объема размещения.

В ходе размещения продавались акции, полученные в результате допэмиссии.

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Фото: © gogiyan / Фотобанк Фотодженика
«Делимобиль» провел IPO по верхней границе ценового коридора - 245 рублей за одну акцию. Было продано акций на 4,2 млрд рублей, капитализация компания составила 46,6 млрд рублей

Средства, полученные в ходе размещения, будут направлены на дальнейшее развитие компании, снижение ее долговой нагрузки и на общекорпоративные нужды. В течение 180 дней после размещения компания и ее единственный акционер (до размещения) ООО «Делимобиль Холдинг» не будут продавать принадлежащие им акции.

Кому принадлежит «Делимобиль»

Размещение проводила головная структура «Делимобиль» в России - ПАО «Каршеринг Руссия». Как уже упоминалось, до размещения его едиснтвенным акционермо было ООО «Делимобиль Холдингс». Оно полностью принадлежит люксембургской Delimobil Holdings.

Люксембургский фонд Securization Fund Mikro Fund. В нем 97,6% принадлежат венгерской Antares Capital Hungary. Она полностью принадлежит люксембургской Mikro SARL, единственным владельцем которой является основатель и председатель совета директоров «Делимобиль» Винченцо Трани (Vincenzo Trani). Также известно, что в 2021 г. ВТБ приобрело 13,4% акций «Делимобиль» за 5,5 млрд руб.

Финансовые показатели «Делимобиль»

В 2023 г. выручка «Делимобиль» составила 14,53 млрд руб. (рост за год 30%), скорректированный показатель EBITDA (прибыль до платы налогов, процентов по кредитам и расходам на амортизацию) - 4,48 млрд руб (рост за год 42%), рентабельность по показателю EBITDA - 31% (рост - 8 процентных пунктов), чистая прибыль - 1,4 млрд руб. (15-кратный рост за год).

Российский рынок каршеринга и доля «Делимобиля» на нем

Российский рынок мобильности (без учета общественного транспорта) в 2022 г. составил 889 млрд руб. Из них 88% пришлось на такси, 6% - на традиционную аренду автомобилей, на каршеринг - 3,7% (33 млрд руб. в абсолютных числах), на микромобильность (кикшеринг и велошеринг) - 1,7%.

Среднегодовой темп роста рынка мобильности составляет 10,6%, рынка совместной мобильности (каршеринг, кикшеринг и велошеринг) - 32%. При таких темпах к 2028 г. рынок мобильности составит 1,59 трлн руб. В том числе на такси придется 1,14 трлн руб., на традиционную аренду авто - 101 млрд руб., на совместную мобильность - 349 млрд руб. (из них 234 млрд руб. придется на каршеринг).

«Делимобиль» считает себя лидером российского рынка каршеринга, на него приходится 36% от общего объема автопарка на конец 2022 г. (20 тыс. автомобилей). На «Яндекс.Драйв» приходится 13 тыс. автомобилей (24%), на «Ситидрайв» - 11 тыс. (20%), на Belkacar - 5 тыс. (9%). В том числе в Москве на «Делимобиль» в 2022 г. пришлась половина поездок на каршеринге (24 млн).

Игорь Королев

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