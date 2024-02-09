Российский «тамагочи для хакеров» отныне вне закона. Сверхпопулярный гаджет официально запрещен в одной из крупнейших стран мира

Гаджет Flipper Zero, созданный выходцем из России Павлом Жовнером, попал под запрет в Канаде, притом на уровне закона. Антироссийские санкции в данном случае ни при чем – в стране большие проблемы с угоном автомобилей, а Flipper Zero в некоторых случаях может помочь завладеть чужим транспортным средством.

Изгнание из страны

Власти Канады ополчились на гаджет Flipper Zero, получивший всемирную известность и популярность как «российский тамагочи для хакеров». Его создал в 2020 г. выходец из России Павел Жовнер.

Детище Жовнера отныне вне закона на всей территории Канады – им нельзя пользоваться легально, выявление такого гаджета правоохранительными органами, вероятнее всего, повлечет за собой проблемы с законом для его владельца. Причина запрета в том, что, по мнению властей Канады, устройство можно использовать для угона некоторых моделей автомобилей.

Однако, несмотря на то, что Канада весьма охотно и очень активно поставляет антироссийские санкции, запрет Flipper Zero никак не связан с ее «недружественностью» по отношению к России. Между тем, это была бы вполне очевидная причина, поскольку из-за 24 февраля 2022 г. и последствий этого дня Flipper Zero уже подвергался гонениям в США, Европе и даже в Южной Америке.

Фото: Flipper Zero Flipper Zero - уникальный по количеству возможностей гаджет для хакеров и техноэнтузиастов

В состав Flipper Zero, помимо прочего, есть радиомодуль на чип Texas Instruments CC110 для передачи сигналов от 300 до 928 МГц. Эти частоты используют пульты от шлагбаумов, гаражных ворот, а также сенсоры устройств интернета вещей, то есть Flipper Zero может управлять ими. Есть в устройстве и ИК-трансмиттер для управления домашней или офисной техникой. Также гаджет моет использоваться в качестве ключа аутентификации U2F – он полностью совместим с сервисами, где применяется технология двухфакторной аутентификации с использованием таких ключей – с облачными хранилищами, к примеру.

В корпусе Flipper Zero скрыта 125-килогерцевая RFID-антенна для считывания, сохранения и эмулирования RFID-меток. У него также есть выводы GPIO для подключения, в частности, плат Arduino или компьютера Raspberry Pi с целью расширения его возможностей.

Также Flipper Zero способен считывать ключи домофонов. Все перечисленное – лишь часть его умений.

Внутренние проблемы Канады

Flipper Zero, по сути, попал под горячую руку канадских властей. В последние годы страну захлестнула волна угона автомобилей – жители и гости страны регулярно лишаются своих транспортных средств

В заявлении властей страны упоминается один из самых распространенных в мире способов угона автомобилей – при помощи устройств для перехвата сигнала от беспроводных ключей автомобиля или брелков сигнализации. К числу таких приборов они отнесли и Flipper Zero.

По данным властей страны, Департамент правительства Канады по инновациям, науке и экономическому развитию (Innovation, Science and Economic Development Canada, ISED) будет тесно сотрудничать с канадскими компаниями и производителями автомобилей с целью разработки новых решений для защиты транспортных средств от угона и оказания помощи в возвращении украденных транспортных средств.

«ISED будет использовать все возможности для запрета устройств, используемых для кражи транспортных средств, путем копирования беспроводных сигналов для удаленного доступа без ключа, таких как Flipper Zero», – говорится в официальном заявлении властей страны. В нем также сказано, что в дополнение к этим мерам будут задействованы правоохранительные органы, которые помогут полностью очистить Канаду от подобного рода девайсов.

Нужно немного денег

В дополнение к тотальному запрету в Канаде Flipper Zero и ему подобных устройств власти Канады намерены вложить $28 млн в развитие возможностей Канадской пограничной службы (Canada Border Services Agency, CBSA). Эти деньги пойдут, в частности, на проведение большего числа расследований случаев угона автомобилей, а также на досмотры автомобилей с целью поиска и выявления угнанных экземпляров.

Часть средств будет направлена на расширение сотрудничества в расследованиях и обмен разведданными с партнерами по всей Канаде и за рубежом.

Санкции берут свое

Несмотря на то, что в заявлениях властей Канады в отношении запрета Flipper Zero во всей стране нет ни слова про антироссийские санкции, существование этих санкций никто не отменял. Разработчики Flipper Zero столкнулись с их последствиями как минимум трижды за последние два года.

Так, в апреле 2023 г. продажи «тамагочи для хакеров» были запрещены на американском маркетплейсе Amazon, одной из крупнейших онлайновых торговых площадок во всем мире. В Amazon не стали открыто говорить, что бойкот связан с геополитикой – вместо этого платформа подкорректировала для Flipper Zero класс устройства в своем каталоге и отнесла его к гаджетам для мошенничества с банковскими картами, а такие запрещены к продаже на Amazon. Почему площадка поступила так именно в апреле 2023 г., осталось неизвестным. Она вполне могла забанить намного раньше – Flipper Zero находится в свободной продаже с лета 2020 г.

Месяцем ранее на Flipper Zero внезапно обратили внимание власти Бразилии. Как сообщал CNews, бразильские чиновники распорядились о конфискации всех поступающих в страну экземпляров Flipper Zero, потому что, по их мнению, они могут использоваться в преступных целях.

Еще более жесткий и масштабный случай запрета Flipper Zero произошел в Германии в конце 2022 г. Власти этой страны перехватили партию гаджетов на $200 тыс. (18,25 млн руб. по курсу на 9 февраля 2024 г.) и отдали приказ о ее физическом ужесточении. Здесь никаких отговорок не было – Германия использовалась российской логистической компанией, отвечавшей за доставку Flipper Zero европейским покупателям, как временный хаб, и местной таможне это не понравилось. Вся партия была изъята именно из-за антироссийских санкций – об этом говорилось в открытую.

Почему именно «тамагочи»

Flipper Zero окрестили «тамагочи для хакеров» по причине высокой степени его сходства с популярными в конце XX века электронными игрушками. Это тоже карманное устройство, внутри которого живет виртуальный питомец, в данном случае дельфин. В каждом экземпляре Flipper Zero его зовут по-разному.

Кормить и развлекать дельфина нужно не виртуальной едой, а, к примеру, взломом ближайшего домофона. Устройство «нафаршировано» многочисленными функциями для управления не только домофонами, но также бытовой техникой, устройствами умного дома и пр.

CNews писал, что за проектом стоит российский разработчик Павел Жовнер, который летом 2020 г. вышел с ним на Kickstarter (платформа для сбора средств на производство тех или иных проектов и устройств). Целью Павла был сбор $60 тыс. (3,8 млн руб.), но всего за сутки ему перечислили более чем в 10 раз больше. По состоянию на август 2022 г. Flipper Zero сумел собрать на KickStarter приблизительно $4,9 млн (около 310 млн руб.) от почти 40 тыс. пользователей.

Популярность Flipper Zero за почти четыре года его существования не только не закончилась, но и продолжает расти. Разработчики всячески способствуют этому – к примеру, летом 2023 г. они запустили официальный магазин приложений для этого гаджета, выполненный в стиле Apple App Store и Google Play. Все утилиты в нем бесплатные и с открытым исходным кодом.