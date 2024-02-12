Создатель российских САПР «Аскон» и его владельцы купили контроль в интеграторе «Про текнолоджиз»
Группа «Аскон» и несколько совладельцев входящих в нее предприятий приобрели контрольную долю компании-интегратора. «Про текнолоджиз», который больше 25 лет внедрял западное ПО, теперь займется переводом российских предприятий на отечественный софт с иностранного.
Новые владельцы
Группа «Аскон» и несколько совладельцев входящих в нее предприятий приобрели контрольную долю «Про текнолоджиз», который занимается внедрением систем проектирования и управления жизненным циклом, выяснили «Ведомости».
ООО «Аскон — интеграционные решения» приобрело 24%. Еще по 10,93% получили Александр Голиков и Татьяна Янкина, 5,13% — Евгений Бахин. Все трое владеют долями в компаниях «Аскон-Коломна» и «Аскон комплекс». Совокупная доля «Аскон — интеграционные решения», Голикова, Янкиной и Бахина в «Про текнолоджиз» составила по итогам сделки 50,99%.
У гендиректора «Про текнолоджиз» Андрея Волкова осталось 34,3% компании, еще три физических лица владеют небольшими долями.
Сумма сделки не разглашается. Основатель United Investors и momeditation.app Александр Горный высказал изданию предположение, что сумма всех сделок по приобретению контроля в «Про текнолоджиз», скорее всего, не превышала 100 млн руб., а возможно, она вовсе не предполагала денежных выплат предыдущим владельцам, но предусматривала продажу сервисов «Протех» клиентам «Аскона».
Выручка ООО «Про текнолоджиз» за 2022 г. составила 83,4 млн руб., при этом компания показала убыток в 25,7 млн руб., как указано в «СПАРК-Интерфакс». Ранее компания занималась внедрением ПО американской PTC (Parametric Technology Corporation) и была одним из основных ее партнеров в России, объяснил представитель «Аскона».
Зачем «Аскону» интегратор
«Аскон» занимается разработкой PLM-комплексов (Product Lifecycle Management — системы управления жизненным циклом продукции) тяжелого класса с учетом отраслевых требований и внедрять их должен интегратор тяжелого класса, объяснил заинтересованность разработчика в сделке его генеральный директор Максим Богданов.
Сделка позволит увеличить «внедренческие ресурсы и насытить их компетенциями», добавил он. «Про текнолоджиз» будет работать под маркой «Аскон-протех» и займется разработкой проектных решений, упрощающих переход предприятий на отечественное ПО с иностранного, в первую очередь с продуктов американской PTC.
Уже сейчас подавляющее большинство решений, внедряемых интегратором и представленных на его сайте в разделе «Продукты», – это разработки «Аскона».
«Более 25 лет компания занималась адаптацией и внедрением на промышленных предприятиях решений IBM, Dassault Systemes, Siemens и других западных разработчиков инженерного ПО. Настало время использовать этот опыт для внедрения отечественных систем», — добавил Волков.
Сегодня наблюдается колоссальный спрос на российские ИТ-решения в промышленности, сказал изданию исполнительный директор АРПП «Отечественный софт» Ренат Лашин: «Для того чтобы удовлетворить этот спрос, нужны не только продукты, но и компетенции по их внедрению. Методология внедрения и применения, за которую в большей степени отвечает интегратор, не менее важна для достижения целей импортозамещения. Классическая вендорская модель предполагает, что внедрением занимаются компании-партнеры. В данном случае мы видим пример стратегической модели, в которой компания решила выступить и разработчиком, и интегратором своих решений одновременно».
Рост «Аскона»
«Аскон» — это российский разработчик и интегратор инженерного программного обеспечения, основанный в 1989 г. Александром Голиковым и Татьяной Янкиной.
Деятельность «Аскона» началась с выпуска в 1989 г. первой версии системы автоматизированного проектирования (САПР) «Компас».
Выручка компании растет несколько последних лет. По итогам 2019 г, как писал CNews, «Аскон» увеличил выручку до 1,7 млрд руб.
В 2021 г. рост составил 40% — c 2 млрд до 2,8 млрд руб. В 2022 г. компания увеличила выручку еще на 35% — до 3,8 млрд руб., рассказал «Ведомостям» Богданов.
В группу входят АО «Аскон», согласно данным «СПАРК-Интерфакса», которые приводит издание, входят УК «Аскон», «Аскон девелопмент», «Аскон комплекс» и ряд других компаний.