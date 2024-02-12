Создатель российских САПР «Аскон» и его владельцы купили контроль в интеграторе «Про текнолоджиз»

Группа «Аскон» и несколько совладельцев входящих в нее предприятий приобрели контрольную долю компании-интегратора. «Про текнолоджиз», который больше 25 лет внедрял западное ПО, теперь займется переводом российских предприятий на отечественный софт с иностранного.



Новые владельцы

Группа «Аскон» и несколько совладельцев входящих в нее предприятий приобрели контрольную долю «Про текнолоджиз», который занимается внедрением систем проектирования и управления жизненным циклом, выяснили «Ведомости».

ООО «Аскон — интеграционные решения» приобрело 24%. Еще по 10,93% получили Александр Голиков и Татьяна Янкина, 5,13% — Евгений Бахин. Все трое владеют долями в компаниях «Аскон-Коломна» и «Аскон комплекс». Совокупная доля «Аскон — интеграционные решения», Голикова, Янкиной и Бахина в «Про текнолоджиз» составила по итогам сделки 50,99%.

У гендиректора «Про текнолоджиз» Андрея Волкова осталось 34,3% компании, еще три физических лица владеют небольшими долями.

Сумма сделки не разглашается. Основатель United Investors и momeditation.app Александр Горный высказал изданию предположение, что сумма всех сделок по приобретению контроля в «Про текнолоджиз», скорее всего, не превышала 100 млн руб., а возможно, она вовсе не предполагала денежных выплат предыдущим владельцам, но предусматривала продажу сервисов «Протех» клиентам «Аскона».

Фото: «Аскон» Группа «Аскон» получила долю интегратора «Про текнолоджиз», который займется внедрением ее продуктов

Выручка ООО «Про текнолоджиз» за 2022 г. составила 83,4 млн руб., при этом компания показала убыток в 25,7 млн руб., как указано в «СПАРК-Интерфакс». Ранее компания занималась внедрением ПО американской PTC (Parametric Technology Corporation) и была одним из основных ее партнеров в России, объяснил представитель «Аскона».

Зачем «Аскону» интегратор

«Аскон» занимается разработкой PLM-комплексов (Product Lifecycle Management — системы управления жизненным циклом продукции) тяжелого класса с учетом отраслевых требований и внедрять их должен интегратор тяжелого класса, объяснил заинтересованность разработчика в сделке его генеральный директор Максим Богданов.

Сделка позволит увеличить «внедренческие ресурсы и насытить их компетенциями», добавил он. «Про текнолоджиз» будет работать под маркой «Аскон-протех» и займется разработкой проектных решений, упрощающих переход предприятий на отечественное ПО с иностранного, в первую очередь с продуктов американской PTC.

Уже сейчас подавляющее большинство решений, внедряемых интегратором и представленных на его сайте в разделе «Продукты», – это разработки «Аскона».

«Более 25 лет компания занималась адаптацией и внедрением на промышленных предприятиях решений IBM, Dassault Systemes, Siemens и других западных разработчиков инженерного ПО. Настало время использовать этот опыт для внедрения отечественных систем», — добавил Волков.

Сегодня наблюдается колоссальный спрос на российские ИТ-решения в промышленности, сказал изданию исполнительный директор АРПП «Отечественный софт» Ренат Лашин: «Для того чтобы удовлетворить этот спрос, нужны не только продукты, но и компетенции по их внедрению. Методология внедрения и применения, за которую в большей степени отвечает интегратор, не менее важна для достижения целей импортозамещения. Классическая вендорская модель предполагает, что внедрением занимаются компании-партнеры. В данном случае мы видим пример стратегической модели, в которой компания решила выступить и разработчиком, и интегратором своих решений одновременно».

Рост «Аскона»

«Аскон» — это российский разработчик и интегратор инженерного программного обеспечения, основанный в 1989 г. Александром Голиковым и Татьяной Янкиной.

Деятельность «Аскона» началась с выпуска в 1989 г. первой версии системы автоматизированного проектирования (САПР) «Компас».

Выручка компании растет несколько последних лет. По итогам 2019 г, как писал CNews, «Аскон» увеличил выручку до 1,7 млрд руб.

В 2021 г. рост составил 40% — c 2 млрд до 2,8 млрд руб. В 2022 г. компания увеличила выручку еще на 35% — до 3,8 млрд руб., рассказал «Ведомостям» Богданов.

В группу входят АО «Аскон», согласно данным «СПАРК-Интерфакса», которые приводит издание, входят УК «Аскон», «Аскон девелопмент», «Аскон комплекс» и ряд других компаний.