Тайвань обвинил китайцев в обмане и краже технологий производства чипов

Тайваньский представитель в США обвинил Китай в нечестной конкуренции и краже технологии производства чипов. При этом китайские технологические успехи он не признает.



Тайбэй обвиняет Пекин

Руководитель Тайбэйского экономического и культурного представительства в Вашингтоне Александр Юи (Alexander Yui) в интервью агентству Reuters обвинил Китай в том, что тот пытается конкурировать с Тайванем в технологии производства чипов путем «краж» и «обмана».

«Они на самом деле не следуют правилам. Они обманывают, копируют и т. д. Они крадут технологии», — сказал Юи о китайских производителях микросхем.

При этом посол не признает успехов китайских технологических компаний, которые уже используют 7-нм и 5-нм процессоры в своей электронике.

Дипломат заявил, что Китай пока не добился успеха в этой области, несмотря на огромные инвестиции. Юи добавил, что у него есть сомнения относительно того, смогут ли они создать жизнеспособные процессоры следующего поколения уже в этом году на фоне санкций США, направленных на сдерживание развития Пекином передовых технологий.

Пекин обвиняет Тайбэй

Посол Китая в США Лю Пэнъюй (Liu Pengyu) сказал в ответ, что такое заявление является злонамеренным и не соответствует здравому смыслу.

«Научные и технологические достижения Китая никогда не достигаются посредством "обмана" и "кражи". Наше развитие всегда строится на наших собственных силах, и мы уверены, что продолжим укреплять способность Китая к самообеспечению технологическими инновациям», — заявил представитель Китая.

Китайский прорыв в производстве чипов

В октябре 2022 г. Минторг США ужесточил экспортные ограничения в отношении Китая. В частности, были запрещены поставки в Поднебесную передовых компьютерных чипов и оборудования для производства микросхем.

Несмотря на все ограничения, введенные США и их союзниками, китайская Huawei в сотрудничестве с SMIC выпустили в конце августа 2023 г. 7-нанометровый чип. Телефон с этим процессором поступил в продажу как раз во время визита министра торговли США Джины Раймондо (Gina Raimondo) в Китай.

Изучив строение чипа, эксперты TechInsights заподозрили китайскую компании в копировании технологии у тайваньской TSMC, крупнейшего в мире контрактного производителя. Они выдвигали еще одну версию, согласно которой SMIC сумела закупить значительное количество литографического оборудования до вступления в силу новых строгих санкций против Китайской технологической индустрии.

А в начале декабря 2023 г. Huawei анонсировала ноутбук Qingyun L540. CNews писал тогда, что в Китае с высокой долей вероятности появилось собственное производство 5-нанометровых процессоров Kirin 9006C, которые лежат в основе ноутбука.

Новые технологии, такие как 7-нм и 5-нм технологические узлы, настолько сложны, что их практически невозможно украсть, считают авторы портала Tom’s Hardware. Поэтому вместо того, чтобы воровать передовые технологии производства, SMIC переманивает специалистов из TSMC и Samsung Foundry. Это еще одна попытка объяснить появление современных процессоров в технике Китая. По данным Reuters, расследование в отношении китайских компаний, подозреваемых в незаконном переманивании инженеров по полупроводникам и других технических талантов, проводили тайваньские «ловцы шпионов».