Разработчик СУБД Postgres Professional нанял спеца по общению с властями, выходца из Минцифры и «Мегафона»

Михаил Хазов, приложивший руку к ряду нормативно-правовых актов и поправок в федеральный закон продолжит карьеру в отечественном разработчике СУБД.

Экс-глава Департамента Минцифры ушел в Postgres Professional

Михаил Хазов присоединился к команде российского разработчика системы управления базами данных (СУБД) Postgres Professional и занял должность директора по взаимодействию с органами государственной власти. Ранее он работал в «Мегафоне» на аналогичной позиции. Об этом CNews сообщила Postgres Professional.

Представитель Postgres Professional сообщил CNews, что основной задачей Михаила Хазова станет разработка и реализация стратегии по взаимодействию с органами государственной власти.



«В круг его задач войдет помощь в выстраивании конструктивного диалога органов власти с российскими разработчиками системного ПО по вопросам импортозамещения, использования программных решений на основе открытого исходного кода, а также представление интересов Postgres Professional при публичных обсуждениях изменений законодательства», — объяснил представитель компании.



Михаил Хазов также возьмет на себя работу с деловыми и профессиональными ассоциациями и другими организациями.



Фото: Postgres Professional Михаил Хазов стал GR-менеджером (Government Relations) в Postgres Professional

«Для Postgres Professional прямой диалог с органами власти играет важную роль. Надеюсь, благодаря экспертизе Михаила мы сможем достичь новых результатов в этом направлении», -- отметил сооснователь и заместитель генерального директора Postgres Professional Иван Панченко.

Карьера Михаила Хазова

Михаил Хазов более 10 лет работал чиновником на федеральном уровне. С 2013 г. по 2019 г. занимал руководящие должности в Департаменте государственной политики в сфере связи Минцифры (нынешний Департамент государственного регулирования рынка телекоммуникаций). Одной из них была должность начальника отдела государственного регулирования обеспечения функционирования сетей связи и метрологии Департамента регулирования радиочастот и сетей связи в Минкомсвязи России (ныне Минцифры).



Он участвовал в формировании федеральных проектов национальной программы «Цифровая экономика», принципов организации реестра российского программного обеспечения (ПО), а также занимался вопросами импортозамещения и развития технологий связи.



На госслужбе в Минкомсвязи Михаил Хазов участвовал в разработке поправок в Федеральный закон «О связи» и отраслевых нормативно-правовых актов с учетом особенностей проектирования сетей и сооружений связи.