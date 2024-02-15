Firefox ищет способы выживания. Первый шаг - увольнение сотрудников и закрытие проектов

После смены генерального директора Mozilla провела четвертую волну массовых увольнений работников. По текущим данным компания попрощается с 60 сотрудниками. Также будут урезаны инвестиции в некоторые продукты компании: Online Footprint Scrubber, Mozilla VPN, Mozilla Relay и Mozilla.social Mastodon.

Сокращения в компании Mozilla

Компания Mozilla, создающая известный браузер Mozilla Firefox, заявила о сокращении штата сотрудников на 60 человек, с учетом того, что на данный момент в компании работает от 500 до 1000 человек увольнения коснутся 5-10% работников. Стоит отметить, что это уже не первое сокращение штатов в организации. Так во время пандемии Covid-19 в 2020 году было уволено 250 человек, что составляло около 30% процентов сотрудников, а в 2017 — 50.

О нынешних увольнениях стало известно спустя несколько дней после ухода в отставку бывшего генерального директора организации Митчелла Бейкера (Mitchell Baker) и постановки на его место Лоры Чамберс (Laura Chambers), которая ранее состояла в совете директоров компании.

Доподлинно неизвестно были ли данные сокращения штата задуманы ранее или являются видением Чамберс на будущее организации, пишет издание The Register.

Фото: Dream.ai Чтобы выжить на рынке, создатели браузера Firefox уволят 60 человек и сократят инвестиции в ряд проектов

По заявлению представителя компании Mozilla делает упор на более успешные по их мнению продукты, попутно сокращая инвестиции на наиболее нерелевантные.



О сокращении инвестиций в продукты компании

Под сокращение попали такие сервисы как: Mozilla.social (собственная социальная сеть компании, позволяющая вести собственный микроблог), запущенный менее года назад совместно с компанией Mastodon. И Online Footprint Scrubber — платная функция, анонсированная всего неделю назад.

Mozilla VPN, Relay (защитная функция, позволяющая анонимно регистрировать новые учетные записи, блокировать спам и нежелательные звонки) и другие продукты для обеспечения конфиденциальности также сокращаются, поскольку компания считает, что эти продукты не отличаются от аналогичных у конкурентов.

По словам организации пользователям Mozilla.social Mastodon паниковать не стоит: продукт не закрывается, а просто подвергается тому, что Mozilla назвала «стратегической коррекцией» с «гораздо меньшей командой».

О дальнейших планах Mozilla

В планах компании сосредоточиться на своем основном приложении — веб-браузере Firefox для ПК и Firefox Mobile для Android и IOS. Что является наиболее выгодной стратегией, так как Mozilla Firefox остается самым известным приложением компании, несмотря на меньшую популярность по сравнению с конкурентами и снижение доли рынка, продукт является крупнейшим источником дохода для компании.

Так в последней версии Firefox 122 улучшили функцию перевода веб-страниц браузера. А в памятках для сотрудников Mozilla сообщает о необходимости внедрения продвинутого искусственного интеллекта в браузер. Для скорейшего релиза продукта компания объединяет свои подразделения Pocket, Content и AI/Ml в одно.

В последние годы компания делала упор на расширение пакета своих продуктов на рынке, в то время как их флагманский проект Firefox продолжал терять популярность и долю рынка. Mozilla неоднократно подвергалась критике за это решение, но руководство компании утверждало, что диверсификация ее портфеля продуктов за пределами Firefox необходима для обеспечения выживания Mozilla в долгосрочной перспективе.

По данным StatCounter, Firefox является шестым по популярности веб-браузером с долей на мировом рынке всего в 0.5%, когда основные конкуренты от Google (Chrome) и Apple (Safari) в совокупности занимают 90% рынка. В России же доля рынка Firefox составляет всего 3.3% в среднем.

Учитывая, что Google и Microsoft активно внедряют ИИ в свои браузеры, решение Mozilla внедрить собственный ИИ в Firefox позволит соответствовать новым стандартам в сфере и поддерживать актуальность продукта на рынке. Потому что решение организации по созданию инструментов с открытым исходным кодом и ориентированных на конфиденциальность не вызвал энтузиазма у большей части рынка.

Mozilla считает, что Firefox станет лучше, если Apple, Google и Microsoft прекратят использовать технические требования, которые затрудняют сторонним разработчикам создание браузеров, способных конкурировать с их собственными продуктами.

Недавно Apple сделала небольшую уступку, разрешив браузерам использовать движки, отличные от собственного WebKit, на устройствах под управлением iOS, но только в Европе. Это дает возможность браузерному движку Gecko от Mozilla проявить себя, что, возможно, объясняет, почему организация уделяет приоритетное внимание разработке Firefox Mobile.