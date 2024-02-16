Путин разрешил продать Ozon

Владимир Путин разрешил продать принадлежащие фонду Baring Vostok доли в Ozon и «Ренессанс Страховании». Покупателем выступит фонд «Восток Холдинг», созданный бывшими топ-менеджерами Baring Vostok.

Разрешение на продаже долей в Ozon и «Ренессанс Страховании»

Президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий продажу принадлежащих иностранцам долей в Ozon Holdings и группе «Ренессанс Страхование».

Документ размещен на Официальном интернет-портале правовой информации. В документе подчеркивается, что для совершения соответствующих сделок иных разрешений и согласований от органов власти не требуется.

Речь идет о продаже долей в Ozon и «Ренесанс Страхование», принадлежащих американскому фонду Baring Vostok. Еще в конце 2022 г. фонд решил продать свои российские активы фонду «Восток Холдинг», созданному бывшими топ-менеджерами фонда.

Среди продаваемых активов также значились онлайн-школа иностранных языков SkyEng, сеть продовольственных магазинов «Вкусвилл», сеть магазинов Famila, фармацевтическая компания «Солофарм» и др.

Фото: Ozon Подписан президентский указ, разрешающий продать принадлежащие фонду Baring Vostok доли в Ozon и «Ренессанс Страховании»

Председателем совета директоров «Восток Холдинг» является бывший старший партнер Baring Vostok Елена Иващенцева. Также в число совладельцев компании вошли Екатерина Лукьянова, Дмитрий Каменский, Максим Логинов, Дмитрий Бабурин и Игорь Самсонов.

За сколько будет продана доля в Ozon

В случае с Ozon предметом сделки должны стать 27,6% акций интернет-компании, принадлежащие Baring Vostok. Покупателем выступит компания Fermi Investments с острова Маврикий и ее структура, зарегистрированная в специальном административном районе Калининградской области «Кенигсберг инвестментс».

Сделка предполагает отложенный платеж в размере $150 млн, который будет выплачен в течение трех лет с момента завершения сделки. Также покупатель берет на себя обязательства по кредитам на общую сумму 7,93 млрд руб. и $40 млн. Исходя из текущего курса Центробанка, в долларовом выражении общая сумма сделки составляет $276 млн. В пресс-службе «Восток Холдинг» подтвердили получение регуляторных разрешений и сообщили, что начинают работу над техническим оформлением сделки.

Также 3,6% акций ранее из ранее принадлежавшего Baring Vostok пакета акций перешли в компании Baring Vostok Ozon Managers, которая управляется долей Baring Vostok в Ozon. То есть частично Baring Vostok свое присутствие в Ozon сохранит. Другим крупным акционером Ozon является АФК «Система», ей принадлежит 32,8% акций.

Краткая история Baring Vostok

Baring Vostok был создан в начале 1990-х годов американцем Майклом Калви (Michael John Calvey) для инвестиций в Россию. В конце 1990-х Baring Vostok вместе с Леонидом Богуславским создали фонд Ru-Net Holdings для инвестиций в Рунет (впоследствии партнеры разделили данный актив). В числе проектов фонда – «Яндекс» и Ozon (некоторое время Baring Vostok был единоличным акционером последнего).

В 2019 г. Калви и ряд топ-менеджеров Baring Vostok были арестованы по уголовному делу, связанному с причинением ущерба банку «Восточный». Впоследствии все обвиняемые были отправлены под домашний арест. В 2021 г. всем фигурантам дела был вынесен обвинительный приговор, предполагающий условное наказание. В 2023 г. Майкл Калви покинул Россию.