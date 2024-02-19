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Уходя из России, Yandex теряет американских инвесторов

Группа американских фондов Capital Group, владевшая почти 11% акций Yandex, практически полностью вышла из капитала интернет-компании. Ранее схожий шаг совершил другой американский фонд – Invesco. Покупателями могли стать российские инвесторы, претендующие на активы Yandex в России.

Capital Group попрощался с Yandex

Группа американских фондов Capital Group, входившая в число крупнейших акционеров Yandex (владелец российского «Яндекса»), практически полностью вышла из капитала интернет-компании. Это следует из данных, размещенных на сайте Американской комиссии по ценным бумагам (SEC).

Capital Group состоит из трех фондов: Capital Research Global Investors, Capital International Investors и Capital World Investors. На начало 2022 г. они в совокупности владели 10,7% акций Yandex. В том числе фонд Capital Research Global Investors владел 4,7% акций, Capital International Investors – 3,5%, Capital World Investors – 2,5%.

Схожие данные были и на начало 2023 г. Но на текущий момент Capital Research Global Investors и Capital World Investors полностью вышли из капитала Yandex. У третьего фонда Capital International Investors остается лишь 0,6% акций.

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Фото: © evgris / Фотобанк Фотодженика
Группа американских фондов Capital Group практически полностью вышла из его капитала

Весной 2022 г., после начала специальной военной операции (СВО) России на Украине, американская биржа Nasdaq приостановила торги акциями Yandex. Соответственно, акции могли быть проданы в ходе внебиржевых сделок. Исходя из текущих котировок акций Yandex на Московской бирже, пакет, проданный группой фондов Capital Group, стоит 125,4 млрд руб. ($1,37 млрд по текущему курсу Центробанка).

Invesco также ушел из Yandex

Ранее стало известно, что Yandex лишился еще одного крупного американского акционера – фонда Invesco (в 2018 г. Invesco приобрел американский фонд Oppenheimer, став акционером Yandex). На начало 2023 г. у Invesco было 7,5% акций Yandex. В то же время еще один американский фонд FMR (Fidelity Investments) продолжает быть владельцем 5% акций Yandex.

Главный акционер Yandex – основатель компании Аркадий Волож. Действующий в его интересах Lastar Trast владеет 8,5% от общего числа акций и 45,1% от общего числа голосов. Такое неравномерное распределение связано с тем, что ценные бумаги Yandex бывают двух типов. Акции класса «А» обладают одним голосом на одну ценную бумагу и могут свободно продавать. Акции класса «B» обладает 10 голосами на одну ценную бумагу, но напрямую их продать нельзя. Волож и «старейший» сотрудник «Яндекса» Владимир Иванов являются основными держателями акций класса «B».

Разделение бизнеса Yandex

Осенью 2022 г. Yandex принял решение о разделении своего бизнеса на российский и международный. Предполагалось передать российский бизнес под управление топ-менеджеров компании с привлечением группы сторонних инвесторов с сохранением за Yandex ряда технологических направлений. Летом 2023 г. администрация Nasdaq одобрила данную схему: в случае ее реализации торги акциями Yandex на Nasdaq могут возобновиться.

Условия самой сделки были финализированы только в начале 2024 г. Российские активы Yandex были объединены в МКАО (международная компания акционерное общество) «Яндекс», зарегистрированной в специальном административной районе Калининградской области. Покупателем выступает ЗПИФ «Консорциум.Первый». Сумма сделки составит 475 млрд руб. Из этой суммы 230 млрд руб. будут выплачены наличными (в китайских юанях), остальное – путем передачи Yandex 176 млн его же акций класса «А» (49% от общего числа акций).

Для расчета с Yandex потенциальные покупатели российского «Яндекса» должны приобрести акции Yandex у их российских держателей или предложить им обмен на акции МКАО «Яндекс».

В то же время по данным журнала Forbes в конце 2023 г. российские инвесторы, претендующие на активы Yandex, приобрели 45% акций от общего числа акций Yandex.

Продавцами, по данным журнала, выступали американские фонда. Среди покупателей журнал называл владельца группы «Интеррос» Владимира Потанина. Впрочем, в объявленный список покупателей «Яндекс» он не вошел.

35% доля в ЗПИФ «Консорциум.Первым» принадлежит «Фонду менеджеров», представляющему интересы топ-менеджеров «Яндекс». Этот же фонд будет иметь право вето на основные решения, принимаемые советом директоров и собранием акционеров МКАО «Яндекс». 25% получит Ао «Инфинити Менеджмент», принадлежащая основателю фонду Leta Capital Александру Чачаве.

15% в ЗПИФ «Консорциум.Первый» получит ЗПИФ «Аргонаут», представляющий интересы нефтяной компании «Лукойл» (ее основной владелец - Вагит Алеперов). Аналогичная доля будет у АО «Ай.Ти.Развитие», полностью принадлежащей гендиректору специализированного депозитария «Инфинитум» Павлу Прассу. Еще 10% в ЗПИФ «Консорциум.Первый» получит ООО «Меридиан-Сервис», принадлежащая бизнесмену Александру Рязанову (ранее он работал в нефтегазовой сфере, сейчас инвестирует в сельское хозяйство).

Что останется у Yandex

У Yandex останутся: стартапы в области искусственного интеллекта - Nebus AI и Toloka AI, разработчик беспилотного транспорта Avdride, образовательная платформа TripleTen, дата-центр в Финляндии и другие активы.

Это лишь 5% от активов, имевшихся у Yandex до сделки. В течение пяти лет после завершения сделки Yandex не должен будет конкурировать я «Яндексом» на рынках его присутствия (Россия и Украина).

Игорь Королев

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