«Дочкам» зарубежных ИT-компаний перекроют доступ к российским льготам

Минцифры планирует ужесточить правила формирования реестра аккредитованных ИT-компаний. В 2022 г. из списка уже удалили госучреждения, страховщиков и банки. Теперь пришла очередь «дочек» иностранных компаний, которые получают российскую аккредитацию, чтобы получать льготы и переманивать специалистов.



Новые требования

Минцифры планирует ужесточить правила формирования реестра аккредитованных ИT-компаний так, чтобы в него не могли входить дочерние структуры зарубежных организаций, как выяснил «Коммерсант».

Изменения вступят в силу не раньше 1 июля 2025 г. Уже присутствующие в реестре компании, не соответствующие новым требованиям, будут из него исключены.

Аккредитацию сможет получить российское юрлицо, «в котором суммарная доля прямого и (или) косвенного участия российских лиц составляет более 50% общего количества голосов, которые приходятся на голосующие акции (доли) — при соответствии другим действующим требованиям по аккредитации», уточнили в министерстве.

Фото: Минцифры Минцифры планирует пересмотреть правила включения в реестр аккредитованных ИТ-компаний

Сейчас требований в отношении российских бенефициаров нет.

Иностранцы с российской аккредитацией

Чтобы проверить, состоит ли ИТ-компания в списке аккредитованных, нужно ввести на сайте госуслуг название или ИНН предприятия. «Коммерсант» убедился, что там присутствуют ООО САП СНГ (100% у немецкой SAP SE), ООО «Техкомпания Хуавей» (100% у нидерландской Huawei Technologies Cooperatief U.A), «Исследовательский Центр Самсунг» (100% у нидерландской Samsung Electronics Benelux B.V.).

Аккредитованные компании получают ряд льгот, предназначенных российским разработчикам и производителям. К ним, например, применяются пониженные тарифы по страховым взносам, обнуление налога на прибыль, предоставление сотрудникам льготной ипотеки, отсрочки от службы в армии и мобилизации и т. д.

Профильные ассоциации давно предлагали ограничить включение в реестр структур зарубежных компаний. По словам исполнительного директора «Отечественного софта» Рената Лашина, вопрос обсуждается как минимум с середины 2022 г.: «Российские ИT-компании опасались, что в реестр ради льгот начнет включаться все больше структур китайских и индийских предприятий, намеренных работать в России».

Источники издания, знакомые с ходом обсуждения, пояснили, что одна из важных причин, по которой участники отрасли настаивали на запрете включения в реестр дочерних структур зарубежных компаний, заключалась в «агрессивной кадровой политике ряда азиатских вендоров».

«Они имеют доступ к дешевым деньгам, что позволяет переманивать наших сотрудников, предлагая существенно завышенные зарплаты», — сказал один из собеседников газеты.

Основатель «МойОфис» Дмитрий Комиссаров подтвердил: российские ИT-компании «не раз упоминали, что структуры азиатских вендоров пользуются преференциями, чтобы хантить сотрудников и перевозить некоторых из них на работу в КНР».

Реестр аккредитованных ИТ-компаний

Действующий порядок аккредитации ИT-компаний прописан в Постановлении Правительства Российской Федерации от 30.09.2022 № 1729 «Об утверждении Положения о государственной аккредитации российских организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий». Документ опубликован на официальном сайте Минцифры.

Компания должна иметь профильный ОКВЭД и сайт с описанием деятельности, доля ее доходов от ИT должна превышать 30%, среднемесячная зарплата сотрудников должна быть не ниже средней в субъекте Российской Федерации.

Согласно действующим правилам, в аккредитации может быть отказано, если компания на 50% и более принадлежит государству, является банком, крупным оператором связи и т. д.

До этого компаниям было необходимо только иметь профильный ОКВЭД. В августе 2022 г. из реестра исключили более 400 компаний, для которых деятельность в сфере информационных технологий не является основной, сообщили тогда CNews представители Минцифры.

Среди исключенных оказались более 150 бюджетных учреждений; 32 банка; 12 страховых компаний и ряд других. Министерство использовало сведения о деятельности компаний из открытых источников (включая официальный сайт организации), как дополнительную информацию для принятия решения о включении в реестр.