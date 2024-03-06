AMD выпустила «бракованный» антисанкционный чип для Китая, но его все равно нельзя туда ввезти

Ошибка AMD

Корпорация AMD не сумела создать достаточно «медленный» GPU для решения задач машинного обучения, который можно было бы законно поставлять клиентам из Китая.

По сообщению Bloomberg, AMD разработала ИИ-чип, который по своим характеристикам значительно уступает ее передовым устройствам. В компании рассчитывали, что подобный подход позволит обойти экспортные ограничения, введенными властями США, и поставлять GPU в Китай без необходимости получения особой лицензии.

Однако, как утверждают источники агентства, в Министерстве торговли США сочли «заточенный» под китайский рынок чип чрезмерно производительным и запретили свободный его экспорт в КНР. Будет ли AMD обращаться за лицензией в ведомство, пока неизвестно.

Фото: Rod Ramsell / unsplash.com Китай может никогда не увидеть специальную версию нового GPU компании AMD

В декабре 2023 г. AMD вывела на рынок линейку GPU MI300, предназначенную для решения задач в сфере искусственного интеллекта. Новые устройства должны были составить конкуренцию востребованным на рынке ускорителям Nvidia. Вариант продукта AMD с «урезанными» в сравнении с флагманскими устройствами получил название MI309.

Какие именно компании из КНР были заинтересованы в приобретении новинки – не сообщается. Наличие этой информации позволило бы оценить, насколько велики шансы AMD на получение лицензии Минторга.

Проверенная тактика, давшая сбой

Тактику, выбранную AMD, успешно применяют некоторые западные технологические компании, в частности, Nvidia – главный конкурент AMD на рынке графических процессоров. Компания, возглавляемая Дженсеном Хуангом (Jensen Huang), в отличие от AMD, сообщала о собственных планах по легальному обходу американских санкций публично.

В октябре 2022 г. Минторг США с подачи администрации президента Джозефа Байдена (Jospeh Biden) ужесточил правила поставок полупроводников, при разработке которых используются американские технологии, в КНР. В частности, предусматривалось введение ограничений на уровень вычислительной мощности поставляемой в Китай полупроводниковой продукции. В качестве метрики был выбрана такая характеристика интегральной микросхемы как скорость двунаправленной передачи данных (bidirectional transfer rate; BTR).

В ответ на это Nvidia в I квартале 2023 г. вывела на рынок несколько «урезанную» версию своего наиболее востребованного рынком ИИ-ускорителя H100, которая удовлетворяла требованиям властей США, – H800.

Однако в октябре 2023 г. экспортные ограничения были расширены, и теперь под них попадали не только ускорители H100, но и искусственно ухудшенные H800, которые были специально «подогнаны» под рынок КНР. Такой поворот событий поставил под сомнение исполнимость контрактов на поставку оборудования, которые Nvidia заключила с китайским бизнесом. По информации Financial Times, к августу 2023 г. компании из КНР перечислили Nvidia около $5 млрд авансом, стремясь закупиться ускорителями впрок.

Уже в ноябре 2023 г. Nvidia объявила о намерении выпустить три новые экспортные модели GPU: H20, L20 и L2. Планы компании, которые предполагают очередную деликатную попытку обхода экспортных ограничений привлекли внимание Минторга США, однако, как отмечает The Register, судя по всему, власти США не будут препятствовать выходу с этими продуктами на китайский рынок.

В своем финансовом отчете за IV квартал 2023 г. компания отметила падение продаж в Китае до уровня 4-6% от совокупной выручки подразделения «железа» для дата-центров.

Помимо Nvidia, оборудование с целенаправленно ухудшенными характеристиками, в КНР планировала поставлять нидерландская ASML, которая является крупнейшим в мире производителем литографического оборудования.

Китай без доступа к передовым GPU

Китайские технологические гиганты, включая Tencent и Baidu, имеющие собственные проекты в сфере искусственного интеллекта, ранее сообщали о том, что сформировали большие запасы передовых чипов Nvidia, доступ к которым этим компаниям теперь фактически закрыт.

В Baidu допускают, что могут остаться без передовых импортных GPU навсегда, однако они и не требуются для инференса уже существующих моделей машинного обучения, считают в компании. Фирменную нейросеть ERNIE, которая является большой языковой моделью вроде ChatGPT компании OpenAI, в Baidu смогут постепенно дообучать и масштабировать с использованием имеющегося запаса чипов Nvidia в течение еще примерно двух лет, а успешно конкурировать на внутреннем рынке ИИ-приложений в компании рассчитывают за счет «превосходящего аналоги» программного стека.

Не сидят без дела и китайские чипмейкеры. Так, в декабре 2023 г. Moore Threads представила собственную разработку – ускоритель MTT S4000 с 48 ГБ видеопамяти с пропускной способностью в 768 ГБ/с на базе архитектуры MUSA, созданной в компании. Производительность вычислений этого GPU при работе с 32-битными числами с плавающей запятой (FP32) достигает 25 TFLOPS. Для сравнения, популярный Nvidia H100 может похвастаться 51,22 TFLOPS: разница существенная но не десятикратная.