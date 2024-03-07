Самый важная в мире компания для производства чипов взбунтовалась против гнета США. Она бежит из родной страны, чтобы без помех торговать с Китаем

Вендор устройств для литографии ASML ищет пути по развитию своего бизнеса за пределами своей страны, где местное правительство по просьбе властей США запрещает ей отгружать свои литографы в КНР. Это бьет по ее бизнесу, как и ухудшающаяся экономическая обстановка в стране Власти Нидерландов инициировали целую тайную операцию по по удержанию ASML в стране.

Тяга к свободе

Нидерландская компания ASML, крупнейший в мире производитель оборудования для выпуска полупроводников (доля более 90% в 2023 г.), намерена в обозримом будущем начать строить свой бизнес за пределами родной страны, пишет Tom’s Hardware. Власти Нидерландов в срочном порядке разрабатывают план по недопущению ухода столь крупного налогоплательщика и работодателя из страны. Операция, получившая название Beethoven, должна была быть тайной, но информация о ней просочилась в Сеть.

Основная причина, с которой связывают намерение ASML строить новые фабрики за пределами Нидерландов – это ухудшающиеся экономические условия в стране. В частности, компания в последнее время сталкивается с многочисленными трудностями в вопросе приема на работу иностранцев. Также участились проблемы с обеспечением ее производственных мощностей бесперебойной подачей электричества. Помимо этого, на нее давят новые экологические нормы, в частности, новые лимиты на выбросы азота, и все это дополняется ужесточившимся налоговым бременем.

Но нельзя не отметить еще и тот факт, что ASML вынуждена терять миллиарды евро из-за нынешней политики американских властей. В 2018 г. они развязали торговую войну с Китаем и теперь давят на правительства различных стран, включая Нидерланды, чтобы крупные ИТ-компании как можно меньше сотрудничали с КНР.

Фото: ASML ASML становится очень тесно и душно в своей родной стране

Под гнетом оказалась и ASML – ей нельзя не только отгружать в Китай значительную часть своего ассортимента, но и ремонтировать ранее экспортированное в эту страну оборудование. В начале 2023 г. ASML уже бунтовала по этому поводу.

Что задумала ASML

По информации издания De Telegraaf, в планы компании входит строительство сразу нескольких фабрик за пределами границ Нидерландов. Реализовать задуманное ASML намерена в перспективе ближайших нескольких лет, что позволит ей выпускать 600 установок для литографии в глубоком ультрафиолете (DUV, уже не самая передовая технология, но все еще актуальная) и 90 устройств для литографии в экстремальном ультрафиолете (EUV) к 2025 или 2026 гг.

Аналитики De Telegraaf утверждают, что ASML совершенно недовольна нынешним деловым климатом в Нидерландов. При этом значимость самой компании для страны выходит далеко за рамки экономики – ASML имеет стратегическое значение для Нидерландов, поскольку она является единственным в стране (да и в мире у нее не так уж много конкурентов) вендором EUV-аппаратуры с низкой и высокой числовой апертурой. Подобное «железо» безальтернативно при производстве микросхем по ультрасовременным техпроцессам, начиная от 7 нм и заканчивая актуальными 4 и 3 нм. Грядущие нормы 2 и 1 нм тоже основаны на EUV.

Помимо этого, ASML занимает значительную часть рынка DUV-инструментов, которые применяются для выпуска чипов по более старым, но все еще востребованным техпроцессам.

Кадровый вопрос стоит ребром

Что касается персонала ASML, то весьма значимая его часть, около 40% – это трудовые мигранты, граждане других стран мира. Компания выразила обеспокоенность по поводу потенциального ужесточения правил трудовой миграции властями Нидерландов и открыто заявила, что закручивание гаек может помешать ей нанимать новый персонал.

Это, в свою очередь, может негативно сказаться на росте и развитии ее бизнеса, несмотря на то, что выстроенную ею бизнес-модель можно считать гибкой. Это не относится к кадровым вопросам, поскольку лишь 7% работающих на нее людей – это внештатники, тогда как оставшиеся 93% – ее собственный персонал.

Нидерландский премьер-министр Марк Рютте (Mark Rutte) лично участвует в решении вопроса по удержанию ASML в стране. Он открыто говорит, что для Нидерландов очень важно добиться того, чтобы основная часть операций ASML по-прежнему проводилсь в стране, а ее штаб-квартира не переезжала за рубеж. Решение компании о переезде, равно как и решение остаться, может иметь существенные последствия для нидерландской экономики и ее позиций в мировой технологической индустрии, пишет Tom’s Hardware.

Далеко не прецедент

Сложившийся в Нидерландах деловой климат, равно как и ситуация с ограничениями на ведение бизнеса в Китае, диктуемыми властями совершенно чужой страны, действительно может заставить ASML юридически покинуть Нидерланды. Подобное уже происходило ранее, притом не один раз.

Нынешняя экономическая ситуация в стране стала причиной для переноса за ее пределы штаб-квартиры компании Shell – всемирно известного нефтяного гиганта. Аналогичным образом поступила и транснациональная корпорация Unilever, один из крупнейших в мире производителей товаров повседневного спроса (ее логотип можно увидеть на стиральных порошках, гелях для душа, зубных пастах, продуктах питания, косметике и пр.). И Unilever, и Shell перенесли головные офисы в Лондон (Великобритания).