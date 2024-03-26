Готовится массовая скупка разработчиков российских Linux. Они срочно понадобились государству и ИТ-гигантам

Разработчики российских операционных систем, настольных и мобильных, в скором будущем могут массово перейти в собственность компаний с госучастием, ИТ-холдингов и операторов связи. Объектом продажи могут стать крупнейшие разработчики ОС на фоне всероссийского импортозамещения.

Масштабный передел рынка

В обозримой перспективе российские разработчики наиболее известных и распространенных операционных систем могут быстро сменить собственников. Желание пополнить ими список своих бизнес-активов проявили сразу несколько крупных компаний – игроков рынка связи и интернет-технологий. Среди них есть и фирмы с госучастием, пишет «Коммерсант».

Список потенциальных покупателей на момент выхода материала состоял их четырех пунктов. Российские разработчики мобильных и настольных ОС, по информации издания, очень интересуют госкорпорацию «Росатом», операторов связи МТС и «Ростелеком», а также интернет-холдинг VK, в недавнем прошлом носивший название Mail.ru Group.

Что хотят купить

«Коммерсант» пишет, что перечисленные корпорации проявляют интерес к приобретению компаний «Базальт СПО», НТЦ ИТ РОСА, «Ред Софт» и ПАО «Группа Астра», которое до своего выхода на IPO в конце 2023 г. называлось АО « Группа Астра» или ГК «Астра». Каждое из этих предприятий имеет в своем активе как минимум одну операционную систему, но у большинства их несколько.

Так, «Базальт СПО» известна своей линейкой операционных систем «Альт». В активе НТЦ ИТ РОСА есть серия операционных систем РОСА, включая мобильную «РОСА Мобайл». «Ред Софт» развивает платформу «Ред ОС», а флагманский продукт ПАО «Группа Астра» – это операционная система Astra Linux, также существующая в версии для мобильных устройств.

Кому это выгодно

Опрошенные изданием собеседники из числа участников российского ИТ-рынка полагают, что внезапно проснувшееся у операторов связи, гос- и ИТ-корпораций завладеть разработчиками российских ОС стало следствием нескольких факторов. Первый – это стремительный рост спроса на отечественное ПО на фоне импортозамещения и бегства из России иностранных разработчиков на фоне всем известных событий. Например, Microsoft, создатель Windows, покинула российский рынок в марте 2022 г. и уже на протяжении двух лет отравляет жизнь своим российским пользователям.

Второй фактор – это желание корпораций и холдингов «выстраивать собственные экосистемы ИТ-продуктов», считают источники издания. Они также полагают, что и сами разработчики ОС тоже могут выиграть от смены владельца – они могут получить дополнительное финансирование, которое ускорит разработку их продуктов.

Никаких подтверждений

Многие упомянутые «Коммерсантом» компании, как со стороны потенциальных покупателей, так и среди тех, кого потенциально хотят купить, отказались комментировать возможность подобных сделок. В редакцию CNews поступили отказы «Ред Софта», ПАО «Группа Астра», МТС, VK.

Редакция также направила запросы в «Базальт СПО», «Росатом», и НТЦ ИТ РОСА. К моменту выхода материала ответы их представителей не поступали.

В «Ростелекоме» сообщили CNews, что в настоящее время «российский ИТ рынок переживает активную фазу консолидаций и поглощений». «Поэтому наличие информации о тех или иных переговорах совершенно нормально», – добавили представители оператора.

Они также подчеркнули, что «Ростелеком» уже имеет в своем портфеле инфраструктурного и системного ПО «компании, лидирующие в областях виртуализации и мобильных операционных систем, и планирует их развивать». «В политике компании не комментировать сделки до момента их совершения», – подытожили в «Ростелекоме».

В данном случае речь, вероятнее всего, про компанию «Открытая мобильная платформа» – разработчика российской мобильной «ОС» Аврора» – переименованной Sailfish Mobile OS RUS. В марте 2018 г. «Ростелеком» выкупил 75% этой компании, а в октябре 2023 г. довел свою долю в ней до 99%.

Чем дальше, тем дороже

Основатель и совладелец компании «МойОфис» (разрабатывает офисное ПО) и учредитель инвестфонда для ИТ-стартапов «Стриго Кэпитал» Дмитрий Комиссаров сообщил «Коммерсанту», что осведомлен о желании ИТ-гигантов купить разработчиков ОС. По его словам, самые явные кандидаты на продажу – это «Базальт СПО» и «Ред Софт».

Он также предположил, что покупка «Базальт СПО» обойдется в 5-8 млрд руб., а «Ред Софта» – в 9-12 млрд руб. «из-за растущей выручки разработчиков».

Согласно «Контур.Фокусу», на 26 марта 2024 г. компания ООО «Базальт СПО» на 73% принадлежала ООО «Агентство финансовой поддержки». Ее, в свою очередь поделили между собой Григорий Сизоненко, Владимир Чепко и Екатерина Петрова – у каждого бенефициара по 33% в ней.

Компанией ООО «Ред Софт» в неравных долях владеют Сергей Зотов (25,5%), Анатолий Митрошин (25,5%), Вячеслав Комлев (23,96%), Кирилл Веселкин (12,52%), Алексей Коптев (6,26%) и Рустам Рустамов (6,26%).

Что касается владельцев АО НТЦ ИТ РОСА, то на момент выпуска материала они были засекречены. Основными бенефициарами «Группы Астра» до проведения IPO в октябре 2023 г. были Денис Фролов (76,19%) и Илья Сивцев (19,05%). Оставшиеся 4,76% – это квазиказначейский пакет.