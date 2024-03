Глава студии-разработчика видеоигр убил учредителя из-за спора о «Задаче трех тел»

Отравитель из видеоигровой индустрии

В Китае бывшего топ-менеджера компании-разработчика видеоигр приговорили к смертной казни за убийство ее учредителя и покушение на убийство двух экс-коллег. Об этом сообщил британский телеканал Sky News.

Согласно заключению суда в Шанхае, 43-летний Сюй Яо (Xu Yao), теперь уже бывший главный исполнительный директор компании Three-Body Universe Cultural Development (TBUCD), целенаправленно отравил Линь Ци (Lin Qi), главу и основателя материнской структуры TBUCD – Yoozoo Games и еще двоих ее сотрудников. Мотивом преступления названы разногласия относительно управленческих бизнес-решений.

В результате Линь Ци в возрасте 39 скончался в больнице спустя 10 дней после инцидента – 25 декабря 2020 г. Остальные пострадавшие от действий отравителя также были госпитализированы, но, в отличие от Линь Ци, сумели оправиться.

Фото: Yoozoo Линь Ци сгубил конфликт бизнес-интересов

Судом было установлено, что в промежуток между 14 по 15 декабря 2020 г. некую субстанцию с ядовитыми свойствами Сюй Яо лично добавил своему боссу в пищу. Еще пара сотрудников компании, должность и имена которых не называются, была отравлена Сюй Яо в течение декабря 2020 г. – на этот раз яд был добавлен в напитки, потребляемые офисным персоналом компании – с отдельными его представителями у мужчины тоже возникли разногласия. Причем от яда пострадали не только двое, являвшихся непосредственной мишенью топ-менеджера, но и пара случайных сотрудников компании, которые также пили отравленную жидкость – они также испытали симптомы отравления, но выжили.

При жизни Линь Ци считался одним из самых богатых молодых предпринимателей Китая. Размер его личного состояния оценивался примерно в $1 млрд.

Вердикт неокончательный

Сюй Яо был арестован правоохранительными органами 18 декабря 2020 г. Впоследствии суд выявил признаки умысла в действиях топ-менеджера и счел их представляющими «угрозу общественной безопасности».

«Мотив преступления был чрезвычайно подлым, способ совершения преступления – чрезвычайно злонамеренным, негативные последствия – чрезвычайно серьезными...», – отметил судья. Признал ли Сюй свою вину, не уточняется.

Сюй Яо решением суда приговорен к высшей мере наказания и пожизненному лишению политических прав. Последний вид наказания, в частности, предусматривает утрату осужденным права избираться и быть избранным, публично выступать, публиковаться, путешествовать, занимать руководящие должности в органах власти или госкомпаниях.

У Сюй Яо все еще остается право на апелляцию. Планирует ли его защита подавать ее, пока остается неизвестным.

Некоторые факты о Yoozoo Games

Yoozoo Games (бренд Youzu Interactive) – международная компания-разработчик и издатель видеоигр с головным офисом в Шанхае (Китай). Специализируется на браузерных и мобильных тайтлах, преимущественно в жанре массовых многопользовательских игр (MMO).

Yoozoo Games была основана Линь Ци в 2009 г., в 2013 г. вышла на международный рынок, а в 2014 г. провела первичное размещение акций на Шэньчжэньской фондовой бирже (SZSE).

По итогам 2023 г. выручка Yoozoo Games снизилась на 17,7% в сравнении с показателями 2022 г. и составила $240 млн. Наиболее успешным с точки зрения продаж для компании стал «ковидный» 2020 г., когда доходы китайского издателя выросли на 46,53% год к году и достигли $680 млн.

Возможная причина конфликта

Среди наиболее известных проектов студии Yoozoo Game: League of Angels, Infinity Kingdom и Game of Thrones: Winter is Coming – MMORPG по мотивам сериала HBO «Игра престолов».

Компания также обладает правом на экранизацию китайского бестселлера «Задача трех тел» (The Three-Body Problem) – романа-трилогии за авторством популярнейшего китайского писателя-фантаста Лю Цысиня (Liu Cixin).

По сообщению китайских СМИ, в сентябре 2020 г. Three-Body Universe Cultural Development передала неисключительное право на адаптацию и производство экранизации трилогии американскому видеосервису Netflix. В числе занятых в проекте значились Дэвид Беньофф (David Benioff) и Дэниел Бретт Уайсс (Daniel Brett Weiss), создателями сериала «Игра престолов», который транслировался на канале HBO в 2011-2019 гг. Линь Ци фигурировал в качестве исполнительного продюсера будущего сериала.

На отравление своего начальника Сюй Яо решился спустя всего два месяца с момента передачи Netflix прав на «Задачу трех тел». Вероятно, именно на почве этого события у руководителей и возникли разногласия, обернувшиеся трагедией.