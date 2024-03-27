Минцифры подготовило методику отбора ИТ-компаний для получения экспортной поддержки

Минцифры России предложило методологию расчета экспортного потенциала отечественных ИT-компаний и технологий. Только «экспортно-зрелые» продукты получат господдержку для продвижения на иностранных рынках.



Методика расчета экспортного потенциала

Минцифры России подготовило предложения по методологии расчета экспортного потенциала отечественных ИT-компаний и их технологий для последующего их продвижения на иностранных рынках. Об этом в интервью ТАСС сказал зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин.

«Минцифры России совместно с заинтересованными ведомствами и организациями подготовило предложения в части методологии и показателей оценки экспортного потенциала российских ИT-компаний и производителей радиоэлектронной продукции для вывода и продвижения на иностранных рынках, определения перечня экспортно-зрелых ИT-продуктов и решений для их вывода и продвижения на иностранных рынках», — сообщил сенатор.

Он отметил важность выстраивания эффективной работы по экспорту российских ИT-решений «путем выработки единой государственной политики в этой области».

Поддержку получат не все

По словам Шейкина методика нужна «для выбора продукции, которая при государственной поддержке — в том числе через цифровых атташе — будет активно занимать ниши на международных рынках».

Фото: Минцифры По методологии, разработанной Минцифры, будут отбирать ИТ-компании и технологии в перечень достойных экспортной господдержки

Институт цифровых атташе — лоббистов, продвигающих отечественные продукты на других рынках — создавался Российским фондом развития информационных технологий (РФРИТ) совместно с Минцифры и Минпромторгом. Отбор кандидатов запустили в начале 2022 г.

Такая мера была включена во второй пакет поддержки ИT-отрасли, утвержденный Правительством России 9 сентября 2021 г.

Пакетом предполагались и другие мероприятия, например, частичная компенсация затрат российских разработчиков на маркетинг продуктов за рубежом и запуск механизмов финансовой поддержки внедрения софта на инфраструктуре иностранных заказчиков. Но это не было реализовано, видимо, из-за недостатка средств.

В декабре 2023 г. Минцифры в письме в Минпромторг и Минэкономики предложило ограничить список компаний для поддержки ИТ-экспортеров путем создания саморегулируемой организации (СРО).

Чтобы попасть в ее состав и рассчитывать на «приоритетную государственную поддержку в части экспорта продукции и услуг», компания должна соответствовать некоторым требованиям. Среди них назывались наличие экспортного опыта, подтвержденного опыта работы в области международной логистики и т. д.

Тогда уже звучала идея формирования «перечня продуктов, обладающих экспортной зрелостью».

Участники рынка разошлись во мнениях по поводу этих инициатив — нужно ли отфильтровывать компании, не имеющие существенного экспортного потенциала, или это лишит стартапы и малые предприятия шансов получить помощь от государства.

Проблемы российского ИТ-экспорта

После введения западными странами антироссийских санкций помощь для продвижения за рубежом стала еще актуальнее.

Снижение объемов экспорта российских ИT-решений (без учета оборудования) в 2022 г. составило 19,3% год к году, а в 2023 г. — уже 44–47%, писал CNews в январе 2024 г.

Выход на рынки ближнего зарубежья, в страны Ближнего Востока, Северной Африки и Юго-Восточной Азии не смог компенсировать российским ИT-разработчикам потери от закрытия западных рынков.

Готовность российских ИТ-компаний к экспорту в страны Азии, например, более чем в два раза выше фактического экспорта в страны этого континента.

При продвижении своих продуктов в других странах российские вендоры сталкиваются с отсутствием достаточных ресурсов для выхода на новые рынки, где их ждет конкуренция международных компаний, языковые и культурные барьеры, особенности правового и таможенного регулирования, сложности в проведении бизнес-транзакций и выводе прибыли в Россию и др.

В марте 2023 г. Ассоциация отечественных разработчиков компьютерного программного обеспечения «Руссофт» оценила необходимую поддержку экспорта отечественного ПО в 465 млн руб. в год.