Российским решениям для экомониторинга отказали в госсубсидиях из-за причуд нормативной базы

Минприроды одобрило четыре проекта по созданию отечественных программно-аппаратных комплексов для экологического мониторинга. Но их создатели пока не могут получить господдержку: из-за наличия аппаратных компонентов соответствующие заявки «курсируют» между Минцифры и Минпромторгом. Проект «Зеленое ЖКХ» даже лишился якорного заказчика.

Проекты по импортозамещению ПО в сфере экологии и недропользования

В рамках двух индустриальных центров компетенций (ИЦК) – «Геологоразведка. Недропользование» и «Экология» - было отобрано шесть проектов по импортозамещению ПО, получивших статус особо значимых (ОЗП). Общая стоимость их реализации составляет 3,5 млрд руб., сообщил замминистра природных ресурсов Константин Цыганков в ходе демодня ИЦК «Экология».

Всего на рассмотрение двух ИЦК, курируемых Минприроды, было подано 28 проектов. Статус ОЗП позволяет проектам претендовать на грантовое финансирование и льготные кредиты. В рамках ИЦК «Экология» статус ОЗП получили четыре проекта общей стоимостью 3,3 млрд руб.

Между Минцифры и Минпромторгом

Однако с проектами по ИЦК «Экология» есть проблема: часть из них предполагают разработку не только программного обеспечения (ПО), но и аппаратной части: микроэлектроники, датчиков и т.д.

Такие решения называются программно-аппаратными комплексами (ПАК), в связи с этим Минцифры рекомендовала заявителям обратиться за поддержкой в Минпромторг, замгендиректора «Российского экологического оператора» (на его базе создан данный ИЦК) Алексей Буров.

В Минпромторге готовы были оказать поддержку, но этого не произошло из-за несовершенства нормативной базы: необходимо было внесение изменений в Постановление Правительства о предоставлении субсидий российским организациям на финансовое обеспечение затрат на создание научно-технического задела по разработке базовых технологий производства приоритетных электронных компонентов и радиоэлектронной аппаратуры.

В результате разработчики проектов были вынуждены вернуться к переговорам с Минцифры и курируемым ими Российским фондом развития информационных технологий (РФРИТ). К настоящему моменту ни один из проектов ИЦК «Экология» не получил грантовое финансирование от РФРИТ, следует из картотеки проектов, размещенной на сайте фонда.

Как проект «Зеленого ЖКХ» остался без якорного заказчика

В наибольшей степени из-за этого пострадал проект создания ПАК «Зеленое ЖКХ», предназначенный для сокращения выбросов парниковых газов территорий посредством внедрения системы мониторинга, управления и цифрового контроля систем ЖКХ и объектов строительства.

Согласно дорожной карте «Новое индустриальное ПО» (НИПО, разработана госкорпорациями «Ростех» и «Росатом» и утверждена Правительственной комиссией по цифровому развитию), изначально его заказчикам выступало «Выборгтеплоэнерго» из Ленинградской области, разработчиком – консорциум АО ГПР «(Гринатом Простые Решения», входят в госкорпорацию «Росатом») и калининградской компании «Демолаб».

Как рассказала на демодне ИЦК «Экология» гендиректор «Демолаб» Алена Максименко, после того, как разработчики проекта переориентировались с Минцифры на Минпромторг, потребность в якорном заказчике отпала. Соответственно, «Выборгтеплоэнерго» запланированные на реализацию проекта денежные средства перенаправил на другие нужды. Когда же получить поддержку от Минпромторга не удалось, разработчики остались без якорного заказчика. Впрочем, «Демолаб» нашла нового заказчика: «КалугаТеплосеть» из Калужской области.

Само решение «Зеленое ЖКХ» создано на основе технологиях промышленного интернета вещей и обеспечивает цифровизацию всех элементов теплоснабжения: от выработки тепловой энергии до передачи тепла потребителю. Решение содержит шину данных, промышленные контролеры и датчики, модуль искусственного интеллекта, а по периметру предприятия устанавливаются станции мониторинга воздуха.

Максименко утверждает, что у разрабатываемого компанией решения нет аналогов, есть только отдельные компоненты, например, «цифровая котельная» от холдинга «Т-Плюс». Внедрение решения позволяет сократить вредные выхлопы в атмосферу на 25%.

Решение «Ситроникса» для экологического мониторинга на предприятиях

Второй проект, получивший статус ОЗП, это ПАК «Единая система экологического мониторинга предприятия». Согласно дорожной карты НИПО, его заказчиком является «Трансмашхолдинг» разработчиком – «Ситиэйр». В то же время в ходе демодня ИЦК «Экология» разработчиком проекта была представлена компания «Ситроникс».

Решение представляет из себя цифровую платформу управления технологическими процессами на предприятии для снижения выбросов опасных загрязняющих веществ и контроля уровня загрязнений. По словам директора департамента экологии и интернета вещей «Ситроникса» Артура Аухадеева, сейчас на рынке отсутствуют комплексные решения для экологического мониторинга на основе российских разработок. Существующие российские решения, по мнению «Ситроника», созданы на импортных комплектующих.

Решение от «Ситроникса» состоит из пяти частей: система автоматического контроля выбросов, стационарные посты наблюдения и экомониторинга (в основном, принадлежат Росгидромету), малогабаритные посты экомониторинга, метеостанции и платформы сбора данных и аналитики. «Ситроникс» уже представил собственную метеостанцию, способную работать автономно в течение трех лет и имеющую встроенный Lorawan-модуль для сетей интернета вещей.

Кроме того, «Ситроникс» намерен интегрировать данное решение с собственной группировкой малых спутников: речь идет о спутниках дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) – «Зоркий-2м», «Киноспутник», «Атомста», а также о спутнике AIS, предназначенном для интернета вещей.

Система предиктивного мониторинга промышленных выбросов от «Норникеля»

Следующий проект, получивший статус ОЗП – система предиктивного мониторинга, разрабатываемая компанией «Цифровые корпоративные технологии» по заказу «Норильского никеля».

Как объясняет Константин Цыганков, речь идет о попытке найти решение по замещению дорогостоящих систем контроля выбросов и за счет цифрового двойника промышленного производства и математических алгоритмов прогнозировать уровень выбросов без установки средств измерений.

В результате должна быть создана система класса PEMS (Predictive Emission Monitoring Systems). Она должна обеспечивать: интеграцию со смежными системами для сбора и передачи данных и результатов; хранение и резервное копирование данных; визуализацию; базовое моделирование выбросов предприятий; валидацию входных данных и калибровку моделей выбросов за счет алгоритмов искусственного интеллекта: создание уточненных моделей выбросов вредных веществ с целью улучшения качественных и количественных характеристик точности оценки выбросов за счет использования специализированных моделей отдельных этапов технологического процесса.

Также статус ОЗП получил проект создания ПАК для инструментального контроля эмиссии парниковых газов от «Новой горной компании». Разработчиком продукта является «МФТИ Аэро». По словам Цыганкова, речь идет о создании «уникальных отечественных приборов» с лазерной спектроскопией, причем как в стационарном, так и в мобильном исполнении. Они будут интегрированы в цифровую платформу для подключения датчиков, визуализации и аналитики данных. В результате должна появится альтернатива бумажной отчетности и возможность дистанционно измерять количество эмиссий парниковых газов.

В дорожную карту НИПО включен еще проект, относящийся к ИЦК «Экология»: это система дистанционного контроля промышленной безопасности с функциями позиционирования и антинаезда (предотвращения столкновений техники) от «Распадской угольной компании». Система должна обеспечить предотвращение экономических потерь предприятия на сумму до 100 млн руб. в год за счет предупреждения простоев предприятий в результате инцидентов в области промышленной безопасности.