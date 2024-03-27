В России сократят список ИТ-льготников по налогу на прибыль

Минцифры будет ставить вопрос о продлении нулевой налоговой ставки на прибыль для ИТ-компаний, пусть даже их список придется ограничить. Финансовые ведомства считают, что судя по высоким показателям отрасли за 2023 г., льгота больше не нужна.



Вопрос обсуждается

Глава Минцифры Максут Шадаев заявил в Госдуме, что министерство рассчитывает на продление льготы по налогу на прибыль, но планирует предложить ограничить число ее получателей ИТ-компаниями с выручкой до определенного потолка, пишут «Ведомости».

«Мы будем ставить вопрос относительно того, что как минимум надо эту льготу сохранять для компаний до определенного потолка выручки. Один из вариантов, который мы будем предлагать, будет заключаться в том, чтобы ограничить список компаний с определенным порогом выручки, которые продолжат пользоваться льготой по налогу на прибыль», — сказал министр.

Для бесшовного продления льгот правки должны быть внесены в Налоговый кодекс до 31 декабря 2024 г., прокомментировал представитель Минцифры возможные сроки принятия решения по этому вопросу.

Нулевая ставка по налогу на прибыль действует для ИT-компаний до конца 2024 г. Она была введена указом, подписанным Владимиром Путиным в марте 2022 г., на фоне сложившейся в стране экономической ситуации и многочисленных санкций со стороны иностранных государств.

В 2020 г. ставка составляла 20% и была понижена до 3%. Эта норма действовала бессрочно.

Финансовые ведомства против

По словам Шадаева, финансовые ведомства указывают на высокие финансовые показатели ИT-компаний и высказывают сомнения в целесообразности продления льготы.

В октябре 2022 г. Минфин оценивал выпадающие в 2022–2024 гг. доходы от применения налоговых льгот в отношении аккредитованных ИT-компаний в 10 млрд руб. по налогу на прибыль и в 250 млрд руб. по страховым взносам (для ИT-компаний взносы в Социальный фонд понижены до 7,6% с выплат до 1, 917 млн руб. и до нуля выше этой суммы).

Минцифры планирует на основе отчетности налоговой службы за 2023 г., которая ожидается в конце марта — апреле, проанализировать влияние налоговой льготы на развитие ИT-компаний и на экономику страны.

«Мы договорились с Минфином, что на конкретных расчетах попробуем убедиться в том, что налог на прибыль дает экономике в среднесрочной перспективе отдачи больше, чем напрямую поступления в бюджет», — сказал министр.

Он сообщил также, что по итогам 2023 г. выручка ИT-компаний России выросла на 43,2% — до 5,5 трлн руб. При этом выручка от реализации собственных продуктов и оказания услуг собственными силами ИT-компаний увеличилась на 30,9% — до 2,8 трлн рублей. Доля ИT-отрасли в ВВП в 2023 г. составила 1,98%, увеличившись на 0,22 п.п. по сравнению с предыдущим годом.

«Это обеспечивается, в том числе, за счет мер поддержки», — отметил глава Минцифры.

Мнение бизнеса

В январе 2023 г CNews писал о том, что участники ИТ-рынка надеются на введение бессрочной нулевой ставки по налогу на прибыль для аккредитованных ИТ-компаний.

Представители индустрии сообщили тогда, что опасаются возвращения ставки на уровень 2020 г. В качестве альтернативного варианта они предложили навсегда зафиксировать ставку на уровне 3%, если не получится установить нулевую.

Отмена льготы приведет к существенному замедлению темпов роста отрасли, сказал «Ведомостям» генеральный директор «Базальт СПО» Алексей Смирнов: «Сейчас компании реинвестируют прибыль в разработки, а с учетом импортозамещения в госсекторе требования к отечественному софту очень высоки. Значительная часть инвестиций идет на то, чтобы этим требованиям соответствовать».

И хоть в пролонгации льготы заинтересованы компании вне зависимости от размера выручки, для малого бизнеса эта мера не так актуальна, как для большого, «так как малый бизнес идет по упрощенной схеме налогообложения», считает Смирнов.

Исполнительный директор АРПП «Отечественный софт» «Ренат Лашин» согласен, что льгота нужна: «Не секрет, что в новых условиях резко возрос спрос на российский софт и на повышение его функциональности. Все эти запросы могут быть реализованы только при наличии у компаний-разработчиков финансовых и кадровых ресурсов».