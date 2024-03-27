Veon избавился от скандального постсоветского актива

Группа Veon продала киргизского сотового оператора Sky Mobile непальской группе CG Corp Global. С 2005 по 2013 гг. за этот актив велась борьба между МТС и совладельцем Veon «Альфа-групп», а в 2020 г. данная компания стала фигурантом коррупционного скандала в деле о продаже частот.

Veon продал киргизский Sky Mobile

Группа Veon сообщила о продаже 50,1% акций киргизского сотового оператора Sky Mobile, работающего под брендом Beeline. Покупателем выступила непальская группа CG Corp Global, работающая в таких отраслях, как телекоммуникации, образование, финансовый сектор, недвижимость и др.

Сумма сделки не раскрывается. Известно, что Sky Mobile оценен в 3,4 показателя EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходам на амортизацию). В 2023 г. выручка Sky Mobile составила $56 млн, показатель EBITDA - $22 млн. Таким образом, вся компания должна была быть оценена в $54 млн, а сумма сделки может составлять $38 млн.

Sky Mobile обслуживает 7,4 млн абонентов и является лидером сотового рынка Киргизии. На рынке также работают компании «Альфа-телеком» (бренд Megacom) и «Нуртелеком» (бренд O).

Длительная борьба между МТС и «Альфа-групп» за рынок Киргизии

История Sky Mobile уходит корнями к компании «Бител», которая долгое время была единственным в Киргизии сотовым оператором стандарта и принадлежала Айдару Акаеву, сыну первого президента республики Аскара Акаева.

В 2005 г. режим Акаева-старшего был свергнут. В ходе революционных событий Акаев-младший продал «Бител» казахстанской группе «Альянс-Капитал», которая в конце 2005 г. перепродала контрольный пакет «Битела» в МТС («Мобильные Телесистемы»).

Но с начала 2005 г. борьбу за «Бител» начала «Альфа-групп», которая тогда входила в число крупнейших акционеров «Вымпелкома» (торговая марка «Билайн»). В итоге после сделки с МТС офис «Бител» был захвачен неизвестной российской компанией «Резервспецмет», после чего активы оператора были переданы новой компании – Sky Mobile. Ее владельцем стала «Альфа-групп» и ее партнер из Казахстана группа Visor.

В 2008 г. «Скай Мобайл» был продан структурам казахстанского предпринимателя Булата Утемуратова, который выступал партнером «Вымпелкома» по казахстанскому сотовому оператору «Кар-Тел». Тогда же Sky Mobile перешел под управление «Кар-Тел». Впоследствии Sky Mobile стал работать под брендом Beeline и был приобретен «Вымпелкомом».

В 2009 г. «Вымпелком» объединился с украинским сотовым оператором «Киевстар» в группу Vimpelcom, которая затем была переименована в Veon. Крупнейшим акционером Veon стала инвестиционная компания LetterOne, созданная основателями «Альфа-групп».

Финал противостояния

МТС в 2005 г. заплатила $150 млн за контрольный пакет «Бител» и подписала опцион типы Put, обзывающий ее выкупить у структур совладельца «Альянс-Капитала» Искандера Еримбетова оставшиеся 49% за $170 млн. Несмотря на то, что МТС не получила фактического контроля над «Бител», казахстанская сторона инициировала арбитражные разбирательства с МТС с требованием исполнить опцион, которые закончились не в пользу российской компании.

Но МТС, со своей стороны, начала разбирательства на острове Мэн со структурами «Альфа-групп». Разбирательства закончились лишь в 2013 г., то есть спустя почти восемь лет. «Альфа-групп» согласилась выплатить МТС компенсацию в размере $150 млн и взяла на себя урегулирование вопроса со структурами Еримбетова относительно опциона.

Коррупционный скандал вокруг Sky Mobile

В 2020 г. вокруг Sky Mobnile разгорелся новый скандал. Правоохранительные органы обнаружили, что Sky Mobile приобрел оператора кабельного телевидения «АлмаТВ», владевшего частотами в диапазоне 2,5 – 2,7 ГГц.

Для технологии беспроводного телевидения MMDS затем данные частоты были переоформлены под технологию четвертого поколения сотовой связи (4G) стандарта LTE, что позволило компании избежать необходимости покупать LTE-частоты на аукционе.

В рамках расследования был арестован ряд чиновников и предпринимателей, включая главу Госагентства связи Наталью Черногубову и бывшего гендиректора Sky Mobile, гражданина Украины Евгения Кражана.

Также в отставку подало Правительство республики во главе с Мухаммедкалыем Абылгазиевым. Расследование завершилось в 2021 г., фигуранты получили наказания, не связанные с реальными тюремными сроками.