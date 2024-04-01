Intel платит своему гендиректору вдвое меньше, чем AMD своему

Генеральный директор Intel Пэт Гелсингер получил в 2023 г. чуть более половины того, что заработала Лиза Су на посту генерального директора AMD, конкурента, наступающего Intel «на пятки».

Компенсация гендиректора Intel

Генеральный директор корпорации Intel Пэт Гелсингер (Pat Gelsinger) получил в 2023 г. большую компенсацию, но она по-прежнему составила чуть более половины того, что заработала Лиза Су (Lisa Su) на посту генерального директора конкурирующей компании AMD (Advanced Micro Devices Inc.), сообщило издание MarketWatch.

Данные об общей сумме вознаграждения Дженсена Хуанга (Jensen Huang), генерального директора еще одного конкурента на мировом рынке процессоров — Nvidia, в 2023 г. еще не опубликованы.

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В заявлении Intel за 2024 г. было указано, что общая компенсация Гелсингера в 2023 г. составила $16,86 млн, что на 45% больше, чем его общая компенсация за 2022 г., составившая $11,61 млн.

В официальном заявлении AMD говорится, что генеральный директор Лиза Су получила в 2023 г. общую компенсацию в размере $30,35 млн. Это практически столько же, сколько и в 2022 г.

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Nvidia пока не опубликовала свои данные, но Дженсен Хуанг не должен быть в обиде. Благодаря стремительному росту Nvidia (по итогам IV квартала 2023 г. выручка компании показала 265-процентный рост год к году) Хуанг ворвался в топ-30 самых богатых людей на планете, заняв в нем 21 строчку, по версии Bloomberg. Агентство оценивает состояние Хуанга в $69,2 млрд, что на $9,2 млрд больше, чем в 2022 г.

Для сравнения: выручка Intel за 2023 г. уменьшилась на 14% — за 2023 г. она достигла $54,2 млрд, а в 2022 г. — $63,1 млрд.

У AMD выручка по итогам 2023 г. составила $23 млрд.

Конкуренция Intel и AMD

В 2022 г. Intel и AMD пережили глобальное падение продаж, вызванное актуальной геополитикой и нестабильностью мировой экономики. По итогам 2022 г. падение отгрузок составило 34% год к году, тем не менее, AMD, в отличие от Intel, не заявляла о гигантских убытках.

Гелсингер с начала 2021 г., когда он сменил Роберта Свона (Robert Swan) на посту генерального директора Intel, пытается поднять Intel с колен, в том числе и за счет сокращения операционных расходов путем массовых сокращений персонала. Но вернуть техногиганту былое величие не так уж просто.

В 2022 г. AMD объявила о завершении сделки по приобретению компании Xilinx, в результате которой «будет создан лидер в области высокопроизводительных и адаптивных вычислений», как сообщили тогда CNews представители AMD.

Это был стратегический ход против Intel.

За четыре года AMD почти втрое увеличила свою долю в сегменте х86-процессоров. На начало 2023 г. она превысила 31% против 12,4% в конце 2018 г. Ключом к успеху оказались серверные процессоры Epyc, выдавливающие с рынка Intel Xeon.