CNews приглашает на конференцию Data Fusion 2024, которая состоится 17-18 апреля

CNews приглашает принять участие в конференции Data Fusion 2024, которая состоится 17-18 апреля 2024 г.

CNews приглашает принять участие в конференции Data Fusion 2024, которая состоится 17-18 апреля 2024 г.

Мероприятие посвящено анализу данных и технологиям искусственного интеллекта

Регистрация по ссылке

Data Fusion 2024– это точка сближения науки и бизнеса. Конференция будет полезна разработчикам и специалистам в области Data Science, CDO, бизнес-заказчикам DS-продуктов и сервисов, представителям государства и науки.

Программа конференции

Участие в конференции БЕСПЛАТНОЕ при подтверждении организаторов

С докладом выступят:

Александр Крайнов, директор по развитию технологий искусственного интеллекта, «Яндекс»;

Тигран Геворкян, заместитель директора по реализации федеральных проектов, ФГБУ «Национальный исследовательский медицинский центр онкологии им.Н.Н.Блохина» Минздрава России;

Карен Казарян, директор по аналитике, АНО «Цифровая экономика»;

Ирина Рукавишникова, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации Федерального Собрания России по конституционному законодательству и государственному строительству;

Андрей Медунов, руководитель группы по сопровождению GR-проектов, ГК «Солар»;

Сергей Плуготаренко, генеральный директор, АНО «Цифровая экономика»;

Сергей Безбогов, заместитель руководителя технологического блока - старший вице-президент, Банк ВТБ;

Алексей Каширин, директор Центра продвинутой аналитики, «Альфа-Банк»;

Андрей Рего, вице-президент по взаимодействию с органами государственной власти, МТС;

Артём Шейкин, член Комитета Совета Федерации Федерального Собрания по конституционному законодательству и государственному строительству, Совет Федерации Федерального Собрания;

Евгений Бурнаев, профессор «Сколтеха», директор Центра прикладного ИИ, ведущий научный сотрудник AIRI, «Сколтех», Центр прикладного ИИ, AIRI;

Pourziad Ali, Director of Technopark and member of Faculty of Electrical and Computer Engineering, University of Tabriz;

Xiping Hu, Executive dean, the Artificial Intelligence Research Institute of SMBU; Head of Guangdong-Hong Kong-Macao Joint Laboratory for Emotional Intelligence and Pervasive Computing;

Liang Zheng, Deputy Director ,China Institute for Science and Technology Policy; Secretary-General, Academic Committee;

Gajendra P. S. Raghava, Professor & Head at Department of Computational Biology, Indraprastha Institute of Information Technology;

Sankar Kumar Pal, National Science Chair, Govt. of India; President, Indian Statistical Institute;

Дмитрий Дылов, директор лаборатории Сильный ИИ в медицине, AIRI;

Александр Арутюнян, руководитель по продуктам на основе ИИ для медицины, «Билайн»;

Денис Суржко, начальник управления перспективных алгоритмов машинного обучения департамента анализа данных и моделирования, Банк ВТБ;

Игорь Котенко, руководитель лаборатории, СПб ФИЦ РАН; профессор, Университет ИТМО;

Максим Шараев, старший преподаватель, руководитель лаборатории, Центр прикладного ИИ, «Сколтех»;

Юрий Клочко, управляющий партнёр, BSSG - Business Solutions & Service Group;

Алексей Шпильман, руководитель программ развития технологий и инструментов искусственного интеллекта, «Газпром нефть»;

Александр Бухановский, директор мегафакультета трансляционных информационных технологий, ИТМО;

Алексей Фёдоров, руководитель группы «Квантовые информационные технологии» Российского квантового центра, советник зам. председателя правления Газпромбанка;

Денис Турдаков, заведующий отделом, ИСП РАН;

Сергей Голованов, главный эксперт, «Лаборатория Касперского»;

Даниил Матвеев, руководитель группы направления геоаналитики, МТС;

Ирина Левова, директор по стратегическим проектам, Ассоциация больших данных;

Анастасия Павленко, заместитель исполнительного директора - директор по стратегическим партнерствам компании, «Иннопрактика»;

Алексей Сидорюк, директор направления «Цифровая трансформация отраслей», АНО «Цифровая экономика»;

Владислав Онищенко, генеральный директор, Агентство трансформации и развития экономики (АТРЭ);

Роман Стятюгин, директор центра аналитических продуктов VK Predict.

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