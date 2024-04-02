Власти засекретили госзакупки комплектующих для ПК, телеком-«железа» CD-«болванок», конденсаторов и батареек

Российские власти распорядились засекретить данные о госзакупках комплектующих для ПК, а также сетевого оборудования. Запрет на публикацию этой информации на сайте госзакупок введен в конце марта решением Правительства России.

Под грифом «Секретно»

Правительство России засекретило информацию о госзакупках сетевого оборудования и комплектующих для компьютеров. Запрет на публикацию этой информации касается портала Единой информационной системы госзакупок.

Реализовано ограничение посредством 26-страничного документа – распоряжения Правительства №744-р от 29 марта 2024 г. В этот день он получил подпись российского премьер-министра Михаила Мишустина, а официальная его публикация на официальном портале правовой информации (pravo.gov) состоялось 1 апреля 2024 г.

Описанный в распоряжении запрет распространяется, в частности, на коммутаторы и маршрутизаторы, а также группа устройств, под названием «Средства связи, выполняющие функцию цифровых транспортных систем».

Что нельзя публиковать

Суммарно составленный властями список состоит из 144 пунктов, и это не только товары, но также различные виды услуг, например, услуг по ремонту и обслуживанию различного оборудования и «услуги по изданию прочего программного обеспечения». Отдельно в распоряжении упомянуты пустые компакт-диски – «носители данных оптические без записи».

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Под запретом теперь и различная измерительная аппаратура, компоненты схемотехники (резисторы и конденсаторы), а также оборудование для сварки, равно как и элементы питания – батарейки и аккумуляторы.

Тепловизионные камеры, летательные аппараты, трансформаторы и генераторы тоже упомянуты в подписанном Мишустиным распоряжении властей. В нем же нашлось место для космических и летательных аппаратов.

Секретными отныне стали и госзакупки «оригиналов программного обеспечения» и электродвигателей. Помимо этого на сайте госзакупок отныне больше не будет размещаться информация о тендерах по приобретению радионавигационной и радиоаппаратуры дистанционного управления, техники для фильтрации воздуха, а также лазеров.

Ближе к космосу и сфере ИТ

Немалая часть перечня в составе правительственного распоряжения №744-р в той или иной степени касается сфер информационных технологий и телекоммуникаций. Например, власти запретили публикацию сведений о тендерах на услуги по разработке средств информационной безопасности и заодно по их использованию.

Услуги спутниковой связи, предоставляемые государству по тендеру, отныне тоже убраны из публичного поля. Это касается, в числе прочего, и спутникового интернета.

Tadviser также обратил внимание, что в списке упоминается услуга по разработке программного обеспечения для создания веб-сайтов и систем управления базами данных (СУБД).

Очень часто в документе в том или ином виде поднимается тема космоса – не только спутниковая связь и спутниковый интернет, но и сами спутники на ЕИС тоже больше нельзя упоминать. Также засекречены все закупки, в той или иной степени связанные с деятельностью структур «Роскосмоса» и их подразделений.