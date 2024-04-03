«Софтлайн» потратил 1,6 миллиарда на покупку знаменитого внедренца «1С»

Компания «Софтлайн» потратила 1,62 млрд руб на покупку контрольной доли группы «Борлас», занимающейся внедрением решений на базе «1С». У «Софтлайн» также есть опцион на выкуп доли, остающейся у основателя «Борласа» Алексея Ананьина.

За сколько группа «Софтлайн» купила «Борлас»

Группа компаний «Софтлайн» раскрыла подробности сделки по приобретению контрольной доли в группе «Борлас», занимающейся ИТ-консалтингом. Сделка была совершена летом 2023 г. Тогда «Софтлайн» получила 50,1% в «Борлас АФС» за 1,62 млрд руб. Вся компания была оценена в 3 млрд руб.

В результате сделки «Софтлайн» через «Борлас АС» получила контроль над ООО «Борлас», ООО «Борлас Секьюрити Системз», ООО «Группа Борлас» и ООО «Борлас Инженерно технический центр».

Дополнительно «Софтлайн» заключила опционы типа call- и put-, позволяющие, соответственно, «Софтлайн» выкупить 44,9% в «Борлас АФС», а владельцу указанной доли – продать их «Сотфлайну».

«Софтлайн» Покупка контрольной доли группы «Борлас» обошлась «Софтлайну» в 1,62 млрд рублей

Согласно данным базы «Контур.Фокус», владельцем указанной доли является основатель «Борлас» Алексей Ананьин. Еще 5% в «Борлас АФС» является Дмитрий Кичко, основатель компании «Эдит Про» (занимается внедрением решением на базе «1С»).

«Борлас» и «Эдит Про»

В 2021 г. «Борлас» стала владельцем 25,01% в «Эдит Про». В 2022 г. эта доля была увеличена до 50,1%, в 2023 г. – 75,1%.

В 2022 г. «Борлас» также получила 74,99% в еще одной созданной Дмитрием Кичко компании – «Центр цифровой трансформации» (ЦЦТ). В 2022 г. эта доля была снижена до 50,1%, в 2023 г. вновь увеличилась до 75,1%.

«Софтлайн» через «Борлас косвенно владеет 37,6% в ЦЦТ и «Эдит Про». У «Софтлайн» также есть опционы типа call- и put- на выкуп остающихся 33,7% в данных компаниях.

«Борлас» позиционирует себя как один из лидеров во внедрении бизнес-приложений, систем управления ресурсами предприятия, систем управления жизненным циклом изделий, в том числе за отечественных платформах. В частности, «Борлас» занимается автоматизацией бизнес-процессов на основе «1С» и продажей лицензий «1С» государственным компаниям.

Как «Борлас» пыталась слиться с IBS

«Борлас» уже имеет неудачный опыт слияния с крупным ИТ-холдингом. В 2007 г. «Борлас» была приобретена группой IBS. Но в 2011 г. произошло разделение активов.

Часть активов «Борласа» ушла обратно к Алексею Ананьину. В числе прочего IBS выплатила ему $9,4 млн.

На тот момент «Борлас» специализировалась на внедрении систем на базе Oracle. Клиенты, которые появились у «Борласа» после слияния с IBS, остались у IBS, более ранние клиенты вернулись к «Борлас».