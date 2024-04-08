Стало известно имя таинственного инвестора «Софтлайна»

Институциональным инвестором, вложившимся в «Софтлайн» одновременно с проведением SPO компании, оказался банк «Синара». Кредитная организация приобрела 3,8% акций «Софтйлайн» стоимостью 1,7 млрд руб., хотя ожидалось, что институциональный инвестор приобретет 6,4% акций.

Кто стал институциональным инвестором «Софтлайна»

«Софтлайн» раскрыл название институционального инвестора, который в конце 2023 г. вложился в капитал компании параллельно с проведением ей SPO (вторичного размещения акций). Им стал банк «Синара» (в лице своего подразделения - ECM & Private Equity), который приобрел 3,8% акций.

Сумма сделки не сообщается, но если она происходила по цене проведения SPO 140 руб. за одну акцию, то данный пакет должен был обойтись банку «Синара» в 1,7 млрд руб. Продавцом выступила «дочка» «Софтлайн» - «Софтлайн Проекты».

Softline Институциональным инвестором, вложившимся в «Софтлайн» одновременно с проведением SPO компании, оказался банк «Синара»

Покупатель принял на себя обязательства не отчуждать приобретенные ценные бумаги. В первый год после осуществления сделки банк «Синара» может продать не более 10% от приобретенного пакета, в течение двух первых лет - не более 25%, в течение трех лет - не более 50%.

Что представляет из себя банк «Синара»

Гендиректор «Софтлайна» Владимир Лавров сообщил, что совокупная доля банка «Синара» в «Софтлайн» составила 7%. Исходя из текущих котировок 163 руб. за акцию рыночная стоимость данного пакета составляет 3,7 млрд руб.

Банк «Синара» работает в Свердловской области, ранее он назывался «СКБ-банк». Банк входит в одноименную группу, которая принадлежала владельцу «Трубной металлургической компании» Дмитрию Пумпянскому. Весной 2022 г. Пумпянский, попав в санкционный список Евросоюза, перестал быть конечным собственником группы «Синара».

SPO «Софтлайна» и помощь институционального инвестора

В конце 2023 г. «Софтлайн» планировал продать в ходе SPO до 25 млн акций (8% от общего числа). Ценовой коридор составлял 140 - 149,84 руб. за одну акцию. Размещение прошло по нижней границе ценового коридора, к тому же розничным инвесторам было предложено лишь 4 млн акций (1,3% от общего числа).

Тогда же было объявлено, что неназванный институциональный инвестор приобретет до 20 млн акций (6,4% от общего числа акций). То есть банк «Синара» приобрел в полтора раза меньше акций, чем планировалось.

Директор по связям с инвесторами «Софтлайн» Александра Мельникова сообщила CNews, что структура сделки «нелинейная», и компания будет сообщить новости по мере их подписания. Пресс-служба банка «Синара» к моменту публикации не ответила на запрос CNews.

Краткая история «Софтлайна»

«Софтлайн» была основана в России в 1993 г. Игорем Боровиковым. Компания активно развивалась на зарубежных рынках под брендом Softline. В 2021 г. компания провела IPO (первичное размещение акций) на Лондонской фондовой бирже (LSE) и на Московской бирже.

Весной 2022 г. Softline оказалась одной из немногих компаний с российскими корнями, чей листинг на зарубежной фондовой площадке не был приостановлен. Но из-за санкций в отношении российского Национального расчетного депозитами (НРД) объем торгов акциями компаниями на LSE был ограничен. В результате летом 2022 г. было принято решение о разделен бизнеса Softline на российский и международный.

Российская часть ООО «Софтлайн-Трейд» была продана Боровикову за $1. В качестве компенсации остальные акционеры Softline получили дополнительно по 0,0606 акций Softline на каждую имевшуюся у них акцию. В результате доля Боровикова в компании снизилась с 51% до 44%.

Глобальная часть Softline была переименована в Noventiq и провела делистинг с LSE и Московской биржи. Параллельно «Софтлайн-Трейд» была преобразована в ПАО «Софтлайн». Летом 2023 г. компания была продана фонду «Тетис Кэпитал» (в лице ее «дочки» «Аталайя»). Владельцам GDR (глобальные депозитарные расписки) Noventiq, чьи права была зарегистрированы в российской финансовой инфраструктуре, было предложено обменять акции «Софтлайн».

Обмен проводится в три этапа. Всего за два года акционеры Noventiq могли получить до трех акций «Софтлайна» на каждую имевшуюся у них акцию. Предложением воспользовались владельцы 14 млн GDR Noventiq, что составляет 82% от общего числа владельцев ценных бумаг указанной категории. В сентябре 2023 г. «Софтлайн» вышла на Московскую биржу режиме прямого листика. Недавно «Софтлайн» объявила о новом этапе обмена GDR Noventiq на свои акции.