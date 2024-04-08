VK потратил 1,2 миллиарда на убыточную образовательную платформу

VK потратил 1,28 млрд руб. на скупку долей в образовательной платформе «Тетрика». Ранее в число инвесторов проекта входил экс-глава Департамента информационных технологий Москвы Артем Ермолаев. Сам проект пока находится в убытках.

За сколько VK купил «Тетрику»

Интернет-холдинг VK установил контроль над образовательной онлайн-платформой «Тетрика». Согласно отчетности холдинга, доля VK в ООО «Препреп.ру» (юридическое лицо «Тетрика») увеличилась с 60,67% до 85,97%.

Увеличение доли VK на 22,02% обошлось интернет-холдингу 637 млн руб. Эта сумма – размер вклада, который VK сделал в капитал «Тетрика». Из них денежными средствами было выплачено 541 млн руб., еще 96 млн руб. – это стоимость сервиса «Учи.дома», переданного VK в «Тетрику».

Еще за 3,28% было выплачено 70 млн руб. То есть холдинг VK потратил 707 млн руб. на увеличение своей доли в «Тетрика» на 25,3%. Вся компания, соответственно, было оценена в 2,8 млрд руб.

Ранее принадлежавшая VK доля в «Тетрика» (60,7%) обошлась холдингу в 570 млн руб. Всего на скупку долей в «Тетрика» холдинг потратил 1,28 млрд руб. «Тетрика» позволяет школьникам заниматься с репетиторами по разным предметам.

Прежние владельцы «Тетрика»

Согласно данным базы «Контур.Фокус», ООО «Препреп.ру» была зарегистрирована в 2018 г. Первоначально единственным участником компании был ее гендиректор Николай Спиридонов. Чуть поздней его доля сократилась до 48,88%. Остальные доли распределились между различными физлицами, в том числе Максим Гаджиев получил 27%, Антон Иванов – 12,5%, Александр Суворов – 5,2%, Оксана Кернер – 3,2%.

В 2020 г. к числу участников ООО «Препреп.ру» добавились Артем Ермолаев и Андрей Лебедев, они получили каждый по 11,2%.

Ермолаев в 2010-2018 гг. был главой Департамента информационных технологий Москвы (ДИТ). Доля Спиридонова сократилась до 37,95%, Гаджиева – до 21%, Иванова – до 9,7%.

В том же году VK (в тот момент назывался Mail.ru Group) вошел в капитал компании с долей 45,09%, которая принадлежала подконтрольному интернет-холдингу кипрскому оффшору Logimor Investment.

Доли Спиридонова, Гаджиева и Иванова сократились, соответственно, до 30,4%, 16,8% и 7,8% соответственно.

Ермолаев, Лебедев и другие физлица продали свои доли в проекте. Logimor Investments продолжал наращивать свою долю и 2021 г. она достигла 60,67%. Доли Спиридонова, Гаджиева и Иванова сократились до, соответственно, 19,16%, 12,68% и 7,49%.

В 2023-2024 г. VK в лице своей головной структуры - ООО «Компания ВК» - получила 28,6% в «Препреп.ру». Подконтрольные VK структуры «Учи.ру» и международная компания ООО «ВК Образование» получили, соответственно, 30,67% и 26,7%. Logimor Investments вышла из проекта.

Таким образом, в совокупности VK владеет 85,97% в «Препрет.ру». Николай Спиридонов владеет 6,84%, Максим Гаджиев – 4,52%, Антон Иванов – 2,67%. За 2023 г. выручка «Препреп.ру» составила 1 млрд руб., чистый убыток – 320 млн руб.

«Тетрика» и «Учи.ру»

Также с 2023 г. «Препреп.ру» владеет ООО «Учи.дома». Изначально данная структура была подконтрольна образовательной платформе «Учи.ру». В 2020 г. Mail.ru (через упомянутый оффшор Logimor Investments) приобрела 25% в данном проекте за 3,75 млрд руб. Тогда же был заключен опцион на выкуп контрольной доли в «Учи.ру».

В 2023 г. VK консолидировала 100% в «Учи.ру», заплатив за увеличение своей доли в проекте 8,7 млрд руб. То есть всего VK потратила на скупку долей в «Учи.ру» 12,475 млрд руб. «Учи.ру» помогает школьникам выполнять учебные задания, участвовать в дополнительных активностях, готовится к экзаменам и олимпиадам. «Учи.дома» - это платформа онлайн-классов.

Объединение «Тетрика» с «Учи.дома» позволит сконцентрировать усилия в сегменте репетиторства.