Фонд бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга купил у Fplus разработчиков ИТ-инфраструктуры и ПО для Android, «Авроры» и Linux

ООО «Авроид», разработчик мобильных приложений, и ООО «Гиперус», разработчик систем управления ИТ-инфраструктурой, перешли из собственности Fplus к фонду «Стриго Кэптал». Основатели фонда заявляли, что будут инвестировать в сложные технологические проекты, предлагающие уникальные ИТ-решения.

У двух разработчиков сменился владелец

ООО «Авроид» и ООО «Гиперус» перешли в собственность фонда «Стриго Кэптал», выяснил «Коммерсант». Ранее они принадлежали разработчику электроники Fplus (юрлицо ООО «Ф-плюс оборудование и разработки»).

ООО «Гиперус» — разработчик систем управления ИТ-инфраструктурой.

ООО «Авроид» — разработчик мобильных приложений под иностранные Android, iOS и отечественные «Аврора», Alt, «Ред ОС», Astra Linux и др., а также приложения «Тавро» (мобильный клиент мессенджера Telegram для ОС «Аврора»).

ООО «Ф-Плюс оборудование и разработки» остается мажоритарием в «Авроиде».

Соучредителями фонда «Стриго Кэпитал» являются основатель разработчика «МойОфис» Дмитрий Комиссаров, бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Эдуард Батанов и владелец Fplus Алексей Мельников.

Так было задумано

ООО «Авроид» и ООО «Гиперус» зарегистрированы в январе 2023 г. в Светлогорске Калининградской области. О покупке обеих компаний юрлицом Fplus, ООО «Ф-плюс оборудование и разработки», Cnews писал в мае 2023 г.

Дмитрий Комиссаров заявил «Коммерсанту», что ООО «исходно должны были перейти под управление фонда», однако тогда в его структуре «еще не были урегулированы юридические аспекты», поэтому «Авроид» и «Гиперус» получил Fplus.

Действительно, о создании фонда его представители объявили только в середине июня 2023 г.

Приоритетными направлениями деятельности «Стриго кэпитал» были заявлены операционные системы, кросс-платформенное программное обеспечение системного и промежуточного уровней, в том числе, системы хранения данных и управления, а также продукты для виртуализации и программно-определяемых сетей.

В течение ближайших 12 месяцев с использованием рыночных инструментов, собственных средств участников, а также за счет увеличения числа инвесторов, планировалось привлечь три млрд руб. для инвестирования в сложные технологические проекты, предлагающие уникальные ИТ-решения.

«За год фонд сумел собрать необходимое количество капитала, чтобы содержать команду разработчиков калининградских компаний», — уточнил Комиссаров. Но его словам, «Авроид» и «Гиперус» «продолжат развитие, в том числе в разработке нативных программ под ОС "Аврора" под заказ».

Технически ничего не меняется, утверждает представитель Fplus.

Надежды на прибыль

Председатель совета директоров «Базальт СПО» Алексей Смирнов полагает, что кое-что все-таки изменится — смена владельца компаний сделает их «равноудаленными от разных производителей электроники». «Многие сторонние производители электроники могли с осторожностью рассматривать сотрудничество с "Авроид" из-за аффилированности с их прямым конкурентом Fplus», — сказал Смирнов.

Комиссаров ожидает, что к концу года «Авроид» сможет «продемонстрировать прибыльность».

Собеседник издания среди разработчиков приложений уверен, что сейчас спрос на устройства с российскими мобильными ОС отсутствует и «единственный шанс окупить инвестиции в эти активы — это дождаться крупных тендеров устройств на ОС "Аврора" в госсектор и бизнес».

Основным драйвером роста рынка российских ОС в 2023 г. стали продажи в бизнес-сегменте, В2В. Согласно статистике Strategy Partners, доля этого сегмента по итогам 2023 г. достигла 10%. В госсекторе действует требование об обязательном отказе от иностранного ПО. Крайний срок перехода на отечественный софт объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ), например, уже скоро — первого января 2025 г.