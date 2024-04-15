Экс-гендиректор ИT-компании Merlion получил 22 года строгого режима

Суд приговорил бывшего гендиректора ИТ-дистрибьютора Merlion Вячеслава Симоненко к 22 годам колонии строгого режима. Это почти максимум из того, что запрашивало обвинение за организацию уголовного преследования бывших партнеров и попытку рейдерского захвата бизнеса.



Решение суда

Хорошевский суд Москвы приговорил к 22 годам колонии строгого режима бывшего гендиректора дистрибьютора ИT и бытовой техники Merlion Вячеслава Симоненко по делу об организации уголовного преследования бывших деловых партнеров, сообщил «Интерфакс».

Кроме того, суд взыскал с него по 2 млн руб. в пользу каждого из четверых потерпевших — всего 8 млн руб.

Следствие установило, что обвиняемый организовал незаконное преследование совладельцев и топ-менеджеров Merlion Алексея Абрамова, Олега Карчева, Владислава Мангутова, а также начальника службы безопасности компании и бывшего вице-президента «Евросети» по безопасности Бориса Левина по обвинению в покушении на убийство Симоненко в 2015 г., когда дом предпринимателя был забросан бутылками с зажигательной смесью.

Merlion По версии следствия, целью преступного сообщества был захват контроля над компанией Merlion

Прокурор запрашивал для подсудимого, так и не признавшего свою вину, 24 года колонии строгого режима.

Дело против бывших партнеров

Симоненко был арестован в феврале 2022 г. по подозрению в нарушении статей УК РФ 307 (заведомо ложные показания потерпевшего), 306 (заведомо ложный донос) и 303 (фальсификация доказательств). Ранее он утверждал, что его бывшие партнеры по бизнесу в Merlion устроили покушение на него и его семью, путем поджога его дома в 2015 г.

В ходе расследования выяснилось, что Симоненко был клиентом группы «решальщиков», в которую входили сотрудники Следственного Комитета и ФСБ.

От каждого из потерпевших преступное сообщество требовало по пять млрд руб. за прекращение незаконного преследования, но целью злоумышленников якобы было получение финансового контроля над Merlion и рейдерский захват его основного актива — интернет-ритейлера «Ситилинк».

«Ситилинк» — сеть магазинов электроники и бытовой техники, на рынке с 2008 г., продает порядка 160 тыс. Собственные магазины-склады и пункты выдачи заказов есть в 177 городах и 71 регионе России. В портфеле услуг — сборка компьютеров и серверов под заказ, аутсорсинг ИТ-инфраструктуры, монтаж систем видеонаблюдения, установка бытовой и климатической техники, услуги страхования, предоставление товаров в лизинг и другие услуги.

Выгодный актив

Всего в группе Merlion работает около 12 тыс. сотрудников. Компания основана в 1992 г. Основной сферой деятельности является дистрибуция, которая представлена тремя дивизионами: широкопрофильная дистрибуция, проектная ИТ-дистрибуция, собственные торговые марки.

В портфеле компании свыше 3,8 тыс. брендов, включая российские и более 10 собственных торговых марок. Партнерская сеть Merlion насчитывает тысячи компаний во всех регионах России и странах СНГ.

Merlion развивает ряд проектов и дочерних компаний по другим направлениям: ритейл и e-commerce, ИТ-услуги, производство.

В апреле 2024 г. CNews писал о том, что Merlion участвует в переговорах о покупке производителя встраиваемой бытовой техники Kuppersberg.