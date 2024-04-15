Хозяин Astra Linux заработает на бирже до 12 миллиардов

Группа компаний «Астра» намерена провести SPO на Московской бирже, в ходе которого основной владелец компании Денис Фролов продаст до 10% акций. Благодаря размещению Фролов может заработать до 12,71 млрд руб.

Вторичное размещение «Астры»

Группа компаний «Астра» (разработчик Astra Linux) объявила о намерении провести SPO (вторичное размещение акций) на Московской бирже. В ходе размещения основной акционер группы Денис Фролов намерен продать 10,5 – 21 млн акций из принадлежащего ему пакета или 5-10% от общего числа.

Продажа от 5% акций позволит «Астре» претендовать на попадание в Первый уровень листинга Московской бирже. В случае продажи 10% акций «Астра» сможет рассчитывать на попадание в Индекс Московской биржи.

Сбор заявок на участие в SPO будет происходить с 15 по 18 апреля 2024 г. Итоговая цена размещения будет определена 19 апреля, она не превысит 620 руб. за одну акцию. По такой цене размещения Фролов сможет выручить 6,51 – 12,71 млрд руб. По итогам размещения объем акций, находящихся в свободном размещении (free-float), может достичь 15%.

Как «Астра» проводила IPO

IPO «Астра» на Московской бирже состоялось осенью 2023 г. Цена размещения составила 333 руб. за одну акцию. Объем размещения составил 3,5 млрд руб., было продано 10,5 млн акций (5% от общего числа).

Продавцами выступили Фролов и гендиректор группы «Астра» Илья Сивцов. Фролов продал 3,81% акций, заработав 2,66 млдрд руб. Сивцов продал 0,95% акций, заработав 664 млн руб. Free-float составил 5%.

Сейчас Фролову принадлежит 76% акций «Астра», Сивцову - 19% акций. В случае проведения SPO доля Фролова может сократиться до 66%, а общая его выручка от IPO и SPO достигнуть 15,37 млрд руб. Фролов и Сивцов также владеют производителем светодиодной техники «Вортон», который в 2021 г. купил разработчика микропроцессоров «Байкал».

Финансовые показатели ГК «Астра»

За 2023 г. выручка ГК «Астра» выросла на 76% и составила 9,54 млрд руб. Показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходов на амортизацию) увеличилась на 44% до 4,2 млрд руб, чистая прибыль выросла на 18% до 3,6 млрд руб. Объем отгрузок увеличился на 75% до 11,1 млрд руб.

Дивидендная политики «Астра» предполагает выплату 50% от скорректированной чистой прибыли. В 2022 г. в качестве дивидендов было выплачено 566 млн руб., в 2023 г. – 1,1 млрд руб.

12 апреля 2024 г. торги акциями «Астра» на Московской бирже закрылись на отметке 622 руб. за одну акцию, с момента проведения IPO котировки выросли почти в два раза.