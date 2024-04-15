CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Свободное ПО Бизнес Кадры Инвестиции и M&A Цифровизация Системное ПО Импортонезависимость
|

Хозяин Astra Linux заработает на бирже до 12 миллиардов

Группа компаний «Астра» намерена провести SPO на Московской бирже, в ходе которого основной владелец компании Денис Фролов продаст до 10% акций. Благодаря размещению Фролов может заработать до 12,71 млрд руб.

Вторичное размещение «Астры»

Группа компаний «Астра» (разработчик Astra Linux) объявила о намерении провести SPO (вторичное размещение акций) на Московской бирже. В ходе размещения основной акционер группы Денис Фролов намерен продать 10,5 – 21 млн акций из принадлежащего ему пакета или 5-10% от общего числа.

Продажа от 5% акций позволит «Астре» претендовать на попадание в Первый уровень листинга Московской бирже. В случае продажи 10% акций «Астра» сможет рассчитывать на попадание в Индекс Московской биржи.

15_02_24_astra_700.jpg
Группа компаний «Астра»
Группа «Астра» выпустила на рынок собственную систему автоматизации

Сбор заявок на участие в SPO будет происходить с 15 по 18 апреля 2024 г. Итоговая цена размещения будет определена 19 апреля, она не превысит 620 руб. за одну акцию. По такой цене размещения Фролов сможет выручить 6,51 – 12,71 млрд руб. По итогам размещения объем акций, находящихся в свободном размещении (free-float), может достичь 15%.

Как «Астра» проводила IPO

IPO «Астра» на Московской бирже состоялось осенью 2023 г. Цена размещения составила 333 руб. за одну акцию. Объем размещения составил 3,5 млрд руб., было продано 10,5 млн акций (5% от общего числа).

Продавцами выступили Фролов и гендиректор группы «Астра» Илья Сивцов. Фролов продал 3,81% акций, заработав 2,66 млдрд руб. Сивцов продал 0,95% акций, заработав 664 млн руб. Free-float составил 5%.

Сейчас Фролову принадлежит 76% акций «Астра», Сивцову - 19% акций. В случае проведения SPO доля Фролова может сократиться до 66%, а общая его выручка от IPO и SPO достигнуть 15,37 млрд руб. Фролов и Сивцов также владеют производителем светодиодной техники «Вортон», который в 2021 г. купил разработчика микропроцессоров «Байкал».

Финансовые показатели ГК «Астра»

За 2023 г. выручка ГК «Астра» выросла на 76% и составила 9,54 млрд руб. Показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходов на амортизацию) увеличилась на 44% до 4,2 млрд руб, чистая прибыль выросла на 18% до 3,6 млрд руб. Объем отгрузок увеличился на 75% до 11,1 млрд руб.

Дивидендная политики «Астра» предполагает выплату 50% от скорректированной чистой прибыли. В 2022 г. в качестве дивидендов было выплачено 566 млн руб., в 2023 г. – 1,1 млрд руб.

12 апреля 2024 г. торги акциями «Астра» на Московской бирже закрылись на отметке 622 руб. за одну акцию, с момента проведения IPO котировки выросли почти в два раза.

Игорь Королев

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Облегченная миграция с Oracle: как осуществить переход на новую СУБД быстрей и проще

Экс-гендиректор ИT-компании Merlion получил 22 года строгого режима

Какое коммуникационное решение для бизнеса выбрать — On-Premise или SaaS

Ozon распрощался с американскими владельцами

Управление основными данными: Российские продукты готовы заменить западные системы MDM

В России облегчат сертификацию ПО. При каждом изменении кода проходить ее заново не потребуется

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI nova 12s: стильный и функциональный

Обзор обновленной линейки ноутбуков HONOR MagicBook X 2024: игра вдолгую

Гаджеты для ремонта техники и электроники в домашних условиях: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

«Ангара А5» и другие самые интересные космические миссии в 2024 году

Обнаружен неизвестный объект в Млечном Пути — он тяжелее самых тяжелых нейтронных звезд и легче самых легких черных дыр

Обнаружены первые плотоядные животные на Земле — гигантские черви-хищники возрастом более полумиллиарда лет
Показать еще