Ozon распрощался с американскими владельцами

Фонд Baring Vostok продал 28% акций интернет-ритейлера Ozon «Восток Холдингу», структуре, созданной Еленой Ивашенцевой и другими бывшими топ-менеджерами фонда. Завершение сделки растянулось на полтора года.

Baring Vostok вышел из капитала Ozon

«Восток Холдинг» приобрел у американского фонда Baring Vostok (юридическое лицо - Baring Vostok Private Equity Funds) 28% акций интернет-ритейлера Ozon. Об этом говорится в сообщении Ozon.

В «Восток Холдинг» отметили, что сделка стала одним из этапов выкупа российских активов у Vostok.

«Восток Холдингом» руководит Елена Ивашенцева, которая занимает пост председателя совета директоров Ozon, а ранее была старшим партнером Baring Vostok.

Ранее сообщалось о других участниках управленческой команды «Восток Холдинг», также являющихся выходцами из Baring Vostok: Екатерина Лукьянова, Дмитрий Каменский, Максим Логинов, Дмитрий Бабурин и Игорь Самсонов.

Ozon Фонд Baring Vostok продал 28% акций Ozon фонду «Восток Холдинг»

Ранее также сообщалось, что покупателей будет представлять зарегистрированный на Маврикии оффшор Fermi Investments и его структура - международная компания акционерное общество «Кенигсберг Инвестментс», зарегистрированная в специальном административном районе Калининградской области.

Из ранее опубликованной информации следует, что сделка предполагает отложенный платеж в размере $150 млн, который предстоит осуществить в течение трех лет. Кроме того, покупатель должен будет взять на себя обязательства продавьца по кредитам на общую сумму 7,93 млрд руб.

Разделение активов Baring Vostok

О разделении Baring Vostok на российскую и международную части было объявлено в конце 2022 г. Тогда предполагалось, что «Восток Холдинг» выкупит доли Baring Vostok в Ozon, «Ренессанс Страховании», онлайн-школе изучения иностранных языков SkyEng, сети продовольственных магазинов «Вкусвилл», сети магазинов Famila, фармацевтической компании «Солофарм» и др.

К Baring Vostok Private Equity Funds, международному подразделению Baring Vostok, - должны отойти доли в карпулинговом сервисе Blablacar, казахстанском финтех-проекте Kaspi.kz и казахстанском автомобильном портале Kolesa.kz.

Управлять Baring Vostok Private Equity Funds должен был основатель Baring Vostok, американец Майкл Калви (Michael John Calvey).

Одна из структур Baring Vostok, Baring Vostok Ozon Managers, стала владельцем 3,6% акций Ozon (из ранее принадлежавшего Baring Vostok пакета акций).

Завершение сделки затянулось. Лишь в начале 2024 г. Президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий продажу принадлежащих иностранцам долей в Ozon Holdings и группе «Ренессанс Страхование».

Как Baring Vostok инвестировал в Ozon

Фонд Baring Vostok под руководством Майкла Калви инвестировал в Россию с начала 1990-х годов.

В конце 1990-х Baring Vostok вместе с предпринимателем Леонидом Богуславский создали фонд ru-Net Holdings, инвестировавшим в ИТ- и интернет-проекты в России. В том числе фонд инвестировал в «Яндекс» и Ozon (также фонд некоторое время был единоличным владельцем Ozon).

Впоследствии партнеры разделили активы. В настоящее время другим крупным акционером Ozon является АФК «Система», ей принадлежит 32,8% акций.

В конце 2022 г. Ozon провел IPO (первичное размещение акций) на американской бирже Nasdaq и на Московской бирже. В начале 2022 г. торги акциями Ozon на бирже Nasdaq были приостановлены. В 2023 г. администрация Nasdaq приняла решение о делистинге акций Ozon. Апелляция интернет-компании на это решение была отклонена.