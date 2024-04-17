ПО сбежавшей из России финской компании в российских портах заменят на отечественное

Контракт на переход

Как выяснил CNews, «Росморпорт» (госпредприятие, учрежденное в целях эффективного развития и эксплуатации объектов федеральной собственности в морских портах России) продолжает переводить свою главную систему управления судами (СУДС) на отечественное программное обеспечение.

Перед началом работ ФГУП «Росморпорт» опубликовал тендер общей суммой в 2,1 млрд руб. Сама сумма разделена на три части: 631 млн руб. выделено для обеспечения перехода СУДС во Владивостоке, Находке и Магадане. 724 млн руб. для перехода в Санкт-Петербурге и Калининграде. 799 млн руб. для перехода в Новороссийске, Туапсе и Севастополе.

Замена зарубежного программного обеспечения направлена на обеспечение стабильной работы критической информационной инфраструктуры в условиях санкционных ограничений, снижение потенциальной уязвимости и повышение безопасности мореплавания.

Тендер был опубликован на сайте госзакупок 27 марта 2024 г. Прием заявок кончится 27 апреля, итоги конкурса будут подведены 15 мая.

Подробности перехода

На данный момент в большинстве портов в России стоит набор ПО, созданных петербургской компании «Транзас», но поскольку права на него принадлежат финской компании Wartsila, его требуется заменить на ПО отечественной разработки. Этого требует закон «О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры РФ» и приказа Минцифры, который содержит рекомендации по переходу на использование российского ПО.

VK «Росморпорта» «Росморпорт» заменяет финские системы управления судами на отечественные аналоги

На данный момент в реестре российского ПО четыре полностью отечественные системы управления движением судов: СУДС «СиТраффик» от Sitronics Group (Работает на ОС Astra Linux), WS-9000 от компании «Морские комплексы и системы плюс», «СООРИ» (система обработки, отображения и регистрации информации) СУДС «Порт-Мастер» от АО «Геодинамика», «СООРИ СУДС», разработанная АО «Институт телекоммуникаций» в конце 2023 г. для порта Махачкалы. Какое ПО будет выбрано для перехода, пока не известно.

Что требуют от исполнителя

Замена ПО будет происходить в три этапа: В первом исполнителю, в течении 90 дней с момента заключения договора, потребуется составить рабочую документацию для нового ПО и поставить все необходимое оборудование для интеграции.

Во втором исполнителю потребуется, в течение 60 календарных дней с момента поставки оборудования и ПО, установить необходимое программное обеспечение, включая предоставленное заказчиком. Обеспечить миграцию исторических данных из существующей БД в новую отечественную БД, обеспечить необходимые для операторов СУДС удобство и функциональность работы отечественной БД не хуже, чем предыдущей, осуществить необходимую интеграцию БД с существующими информационными системами.

В третьем провести пуско-наладочные работы и обучение персонала заказчика, в течении 20 календарных дней с момента окончания второго этапа. После отключения, используемого в настоящий момент ПО и оборудования обеспечить работоспособность СУДС или его параллельную работу до устранения замечаний, но не позднее 25 декабря 2024 г.

Об уходе «Транзаса»

В 2022 г., после начала СВО, финская компания Wartsila вышла с российского рынка, передав свои российские филиалы менеджерам. Одной из этих компаний стало ООО «Транзас-Навигатор».

Согласно информации, предоставленной в интервью изданию Mashnews, директора по береговым системам «Транзас-Навигатора» Романом Модеевым, программно-аппаратный комплекс Navi-Harbour для систем сбора, обработки и регистрации данных о судах был разработан в Петербурге специалистами компании «Транзас».

Это ПО установлено в большинстве СУДС РФ (за исключением Архангельска и Магадана, где СУДС построено на ПО других компаний). Прикладное ПО комплекса работает под управлением операционной системы Windows. Как добавил Сергей Сульин из «Сим Тех», финская Wartsila попыталась забрать с собой и ключевых сотрудников «Транзаса».

Какие трудности могут возникнуть при переходе

По словам Романа Модеева, переход на российское ПО в сфере СУДС обусловлен не требованиями безопасности: «Информационные системы СУДС в России являются закрытыми, прямые подключения к интернету или другим сетям общего пользования запрещены. Такие подключения и не требуются для функционирования комплексов. Необходимость перехода СУДС на отечественное специализированное ПО и «российские» операционные системы обусловлена скорее требованиями Указа Президента №166 от 30 марта 2022 г., чем реальными угрозами информационной безопасности».

По мнению Модеева, регулятивная среда для отечественных разработчиков систем управления движением судов далеко не идеальна. Он считает, что действующий приказ Минтранспорта №226 от 2015 г., устанавливающий требования к портовым системам управления движения судов, устарел по части классификации таких систем.

Согласно приказу, все системы управления движением судов делятся на три категории в зависимости от числа транзитных и заходящих в порт судов в течение года: не менее пяти тысяч, не менее двух с половиной тысяч, не менее одной тысячи.

При этом, каждый порт имеет свои уникальные особенности в отношении маршрутов движения, якорных стоянок, конфигурации причалов и навигационных опасностей. Поэтому каждая система управления движением судов уникальна и отличается от другой.

Другой проблемой являются излишние требования к российским производителям оборудования для систем управления движением судов. Он отмечает, что в России выпускается практически вся необходимая для таких систем аппаратура, за исключением определенных комплектующих (СВЧ-элементы и сигнальные процессоры).

Увеличение числа различных реестров для производителей оборудования, необходимого для СУДС, с учетом того, что российский рынок этих решений ограничен 25 портами, усложняет их работу в России. Это мешает выходу на рынок отечественных компаний и делает ситуацию с просчетом экономики проекта непредсказуемой.