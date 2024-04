Самая важная для мирового производства чипов компания идет ко дну. У ASML обвалились выручка и прибыль

Финансовые показатели ASML за I квартал 2024 г. оказались намного хуже прогнозов даже самых пессимистично настроенных аналитиков. Крупнейший в мире производитель «железа» для выпуска микросхем стремительно теряет заказы, деньги и обесценивается – его акции быстро дешевеют. Ранее США мешали ASML работать в Китае из-за санкций, хотя это вовсе не американская компания.

ASML в беде

Нидерландская компания ASML, крупнейший в мире производитель оборудования для выпуска полупроводников с долей рынка более 90% по итогам 2023 г., опубликовала финансовый отчет за I квартал 2024 г. Как пишет Bloomberg, светлых моментов в нем почти нет – компания отчиталась о резко рухнувшей выручке, да и прибыльной ей удалось остаться явно с большим трудом.

Основная причина случившегося – большие проблемы с заказами на производство оборудования для литографии. Их объем за отчетный период сократился на 4% год к году, упав до отметки 3,6 млрд евро. Более того, итоговый результат оказался ниже прогнозов экспертов рынка – они предсказывали, что объем заказов в первой четверти 2024 г. у ASML составит 4,63 млрд евро.

ASML У ASML сложный период - заказов мало, прибыль и выручка падает, а гендиректор, который привел ее к успеху, спешно покидает свой пост

Общий итог – падение выручки на 21,6% год к году до 5,29 млрд евро (прогноз аналитиков – 5,39 млрд евро) и сокращение чистой прибыли на 37,4% до 1,22 млрд евро. Здесь ASML сумела превзойти ожидания экспертов.

Причем здесь санкции

ASML – европейская компания, однако власти США, занятые уничтожением ИТ-индустрии Китая, постоянно вмешиваются в ее бизнес-процессы. В частности, Америка запрещает ASML продавать свое оборудование китайским клиентам, хотя они от квартала к кварталу обеспечивают ей не меньше 16% выручки. Еще одна статья доходов компании – обслуживание и ремонт ранее проданной аппаратуры, но и этим она больше не может заниматься в КНР. Как сообщал CNews, руководство ASML открыто протестует против подобных ограничений и срочно ищет новых заказчиков за пределами Китая.

В I квартале 2024 г. доля Китая в выручке ASML побила все рекорды и составила 49% против 39%, 46% и 24% в четвертом, третьем и втором кварталах 2023 г. соответственно.

Не исключено, что американские помехи в ведении китайского бизнеса могли сильно сказаться на финансовой стабильности ASML, но американское издание Bloomberg считает, что во всем виновата Азия. Аналитики издания пишут, что финансовый провал ASML в первой четверти 2024 г. – это последствие уменьшения объема заказов весьма крупных азиатских клиентов ASML.

Речь о компаниях Samsung (Корея) и TSMC (Тайвань) – крупнейших производителях микроэлектроники в мире. Bloomberg пишет, что они обе стали закупать оборудование ASML в меньших количествах, так как накопили большие его запасы.

Страсть TSMC и SMIC к накопительству была временной и стала следствием новых экспортных ограничений США. Она проявилась в 2023 г., но к началу 2024 г. угасла, что и выразилось в падении объемов заказов.

На Корею в начале 2024 г. пришлось 19% заказов ASML против 25% в конце 2023 г. и 27% во второй его четверти. Доля Тайваня, то есть в первую очередь TSMC упала с 49% в I квартале 2023 г. до всего лишь 6% в I квартале 2024 г.

Вера в светлое будущее

ASML – это крупнейшая европейская компания в сфере технологий, пишет агентство Reuters. Не исключено, что именно этот статус, а также внушительный кредит доверия со стороны инвесторов, уберегли ее акции от обнуления, хотя рыночная капитализация компании все же пострадала.

Сразу после публикации финансового отчета за I квартал 2024 г. стоимость ценных бумаг ASML снизилась на 4%. Аналитики агентства не берутся давать прогнозы о дальнейших колебаниях акций компании.

Руководство ASML, похоже, пока еще сохраняет веру в светлое будущее – по крайней мере, заявления финансового директора компании Роджера Дассена (Roger Dassen) пессимистичными назвать нельзя. «Я думаю, совершенно очевидно, что отрасль находится на подъеме», – подчеркнул он, говоря о мировой отрасли полупроводников. – Мы увидим ее восстановление в 2024 г. и готовимся к более сильному периоду в 2025 г.».

Гендиректор ASML Петер Веннинк (Peter Wennink) назвал 2024 г. переходным для компании (We see 2024 as a transition year) и добавил: «Наш прогноз на весь 2024 г. не изменился. Ожидается, что второе полугодие будет более сильным, чем первое, что соответствует продолжающемуся восстановлению отрасли после спада».

Что важно, 67-летний Веннинк до конца апреля 2024 г. покинет пост гендиректора ASML, который занимал с июля 2013 г. За это время акции компании выросли на 1400%. Сам Веннинк работает в компании с 1999 г. – с первого дня в ASML и до 1 июля 2013 г. он был членом правления компании. До прихода в ASML Веннинк трудился в аудиторской фирме Deloitte.

На посту СЕО Веннинка сменит Кристоф Фуке (Christophe Fouquet). На момент выхода материала он занимал в ASML должность главного коммерческого директора (chief business officer). Как пишет Bloomberg, Фуке придется не только сдерживать геополитическое давление со стороны США, но и пытаться делать так, чтобы акционеры компании, за 10 лет правления Венника привыкшие к ее стремительному росту, оставались довольными.