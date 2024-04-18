Импортозамещение забуксовало. Банки умоляют не отбирать у них иностранный софт – российских аналогов до сих пор нет

Российские программисты за два года с начала санкций пока не разработали софт для высоконагруженных банковских систем. Теперь банки просят власти отложить отказ от иностранного ПО, который должен состояться не позднее 1 января 2025 г.

Российский софт не внедряется

Отечественные банки не сумели вовремя подготовиться к полному отказу от иностранного ПО, который назначен на 1 января 2025 г. С этого дня все объекты критической информационной инфраструктуры (КИИ), к коим относятся и банковские информсистемы, должны функционировать исключительно на российском программном обеспечении – таково требование властей, закрепленное в законодательстве.

Объекты КИИ – это критически важные сети и информационные системы субъектов КИИ, к которым относятся государственные организации, юридические лица и индивидуальные предприниматели, владеющие информационными системами из ряда стратегически важных отраслей: транспорта, телекоммуникаций, банковской сферы, атомной энергетики, ТЭК, здравоохранения, науки, металлургии, оборонной, ракетно-космической и химической промышленности.

Банки, однако же, не успевают импортозаместиться в отведенные сроки. По информации Forbes, за два года, прошедшие с момента погружения России в пучину западных санкций, финорганизации и сторонние разработчики так и не создали софт, необходимый для высоконагруженных банковских систем.

Julia Kadel / Unsplash У банков есть всего несколько месяцев на авральное импортозамещение

Ситуация, судя по всему, близка к критической, поскольку теперь банки обивают пороги министерств и Центробанка с просьбой продлить сроки перехода на российское ПО. Но это не единственное, о чем они просят – также упомянуты налоговые льготы покупателям отечественного ПО и упрощение бюрократических процедур.

Просьбы банков изложены в письме Ассоциация банков России (АБР), которое было направлено вице-премьеру Дмитрию Чернышенко (курирует цифровую экономику), а также в Центробанк, Минцифры, Минпромторг и Минфин.

Что не удалось заместить

В письме АБР приводится перечень видов ПО, российских аналогов которых пока нет. В списке упомянуты, в том числе, межсетевые экраны нового поколения и системы обнаружения вторжения, а также межсетевые экраны для защиты веб-приложений и средств для расшифровки SSL-трафика. До санкций все это банки закупали в первую очередь у американской Cisco, но компания, как сообщал CNews, спешно покинула российский рынок.

Как пишет Forbes, в России все же есть подобные решения, но для высоконагруженных банковских систем они не подходят. Их сфера применения – малый и средний бизнес ввиду их низкой производительности и отсутствия ряда нужных банкам функций. К тому же, отмечает издание, такой софт в разы дороже иностранного.

В письме говорится и о необходимости импортозамещения ПО, на котором держится вся ИТ-инфраструктура банков. На его разработку, отладку интеграцию времени, отведенного указом, никак не хватит, считают авторы письма.

Также в документе упомянуто, что софт для импортозамещения придется брать из реестра Минцифры, так как только он официально считается российским.

Указ главы государства

Обязанность банков отказаться от иностранного ПО на объектах КИИ прописан в указе Президента России Владимира Путина, который он издал весной 2022 г. Также издан указ и об отказе от иностранного «железа» на объектах КИИ, но здесь сроки более лояльные – требования должны быть выполнены к 1 января 2030 г.

Возможно, столь разные сроки связаны с различным уровнем развития российского ПО и российского аппаратного обеспечения. Отечественный софт, в большинстве своем, запросто даст фору иностранным решениям, тогда как достойного «железа» в стране нет, как и современного его производства.

Избежать последствий

Знакомый с содержанием письма АБР собеседник Forbes утверждает, что основная причина его подготовки отправки связана с потенциальными грандиозными проблемами, которые вызовет срыв сроков импортозамещения. По его словам, ответственность за это возникнет именно у банков, тогда как последствий для разработчиков не будет. Видимо, с этим связано отсутствие аналогичного письма программистов.

Как сообщил Forbes вице-президент АБР Алексей Войлуков, потенциальный срыв сроков отказа от иностранного ПО – проблема не только банков, но и других субъектов КИИ, включая компании из сфер транспорта и энергетики, в том числе и крупнейшие. «Вендоры разрабатывают эти решения, но требуется еще время на завершение работ, а также на их тестирование, доработку, внедрение и сертификацию. Все эти процессы небыстрые и общая продолжительность может занять еще пару лет. Поэтому АБР выступает за то, чтобы, сохраняя общий тренд на импортозамещение, банки могли в переходный период иметь некоторые послабления, сбалансированные компенсирующими мерами», – добавил Войлуков.

Мнение разработчиков

Компании – разработчики ПО тоже говорят, что успеть в отведенные указом сроки попросту невозможно. «Полный переход на отечественный софт до 2025 г. вряд ли возможен. И тут вопрос не только в наличии аналогов, но и в сроках переходов. Полный проект перехода с одной системы на другую в среднем занимает не менее двух лет», – сообщил Forbes гендиректор компании «Эдит Про» (входит в группу «Борлас») Дмитрий Кичко.

«Банки уже много лет используют преимущественно импортные софтверные продукты в значительной части своих бизнес-процессов. Они привыкли к этим решениям, да и сами решения зачастую не имеют отечественных аналогов столь же высокого уровня», – сказал изданию руководитель направления защиты информации облачного провайдера Nubes Дмитрий Шкуропат. При этом, по его словам, отечественные аналоги необходимого банкам ПО все же имеются. «Например, начиная с 2022 г. на рынке начали активно появляться и внедряться отечественные NGFW-решения – межсетевые экраны нового поколения, необходимые для обеспечения информационной безопасности. Но между выведением решения на рынок и моментом, когда оно будет массово использоваться, должно пройти время», сказал Дмитрий Шкуропат..

Мнение властей

Российские власти пока не готовы смещать сроки отказа от иностранного ПО на объектах КИИ. «Инициативу о продлении сроков перехода на отечественные решения для всех субъектов, попавших под действие этого указа, не поддерживаем», – заявили Forbes в Минцифры.

Центробанк согласен с Минцифры. «Для государственных организаций, имеющих значимые объекты критической информационной инфраструктуры, обязанность обеспечения перехода на российские решения установлена законодательно. И данные сроки не подлежат изменению. При этом каждая организация разработала индивидуальный план перехода на отечественные решения. Сроки, обозначенные в планах, соответствуют законодательно установленным», – сказали изданию его представители.