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Крупным совладельцем HeadHunter стал известный основатель финансовых интернет-сервисов

Известный финтех-стартапер Леван Назаров скупил 10,33% МКАО «Хэдхантер» - нового владельца HeadHunter. Назаров известен как автор методики скоринга клиентов в социальных сетях. Еще 8% купил предприниматель Одиссей Гаврилов.

Леван Назаров стал владельцем 10,3% акций HeadHunter

Новый владелец рекрутинговой платформы HeadHunter МКАО «Хэдхатенр» (Международная компания акционерное общество) сообщил о появлении у него новых акционеров. Соответствующая информация размещена на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.

Имена троих новых акционеров, включая их доли, не раскрываются. Такая возможность в 2022 г. была предоставлена Правительством для компаний, находящихся под санкциями. 12,7% акций получил кипрский оффшор Ajax Private, информация о котором в открытых источниках отсутствует.

Еще 10,33% акций получил бизнесмен Леван Назаров, который владеет ими через подконтрольные ему компании «Квикстеп» и «Эквилибриум Капитал». Назаров известен как создатель стартапов в сфере финтеха.

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Фото: © nikkimeel / Фотобанк Фотодженика
Известный финтех-стартапер Леван Назаров купил 10,33% МКАО «Хэдхантер», нового владельца HeadHunter

В начале 2010-х годов он вместе с партнером Георгием Белоцерковским создал микрофинансовую организацию Mili.ru, которая проводила скоринг (проверку кредитоспособности) клиентов на основе информации из социальных сетей. Затем проект был закрыт.

В 2017 г. Назаров создал проект «Баланс-Платформа», который разрабатывает ПО для финансовых организаций, оптимизирующее процесс выдачи кредитов. В настоящее время Назаров возглавляет «Открытый финансовый маркетплейс» - платформу для онлайн-взаимодействия между клиентами и банками.

Еще 8% акций МКАО «Хэдхантер» получила компания «Новые проекты», принадлежащая предпринимателю Одиссею Гаврилову.

История акционеров HeadHunter

Исторически головная структура HeadHunter была зарегистрирована на Кипре. В 2019 г. HeadHunter провел IPO (первичное размещение акций) на американской бирже Nasdaq, затем размещение прошло и на Московской бирже. На тот момент основными акционерами компании были фонд «Эльбрус Капитал» и американский банк Goldman Sachs, которые постепенно распродавали принадлежавшие им пакеты акций. В то же время после IPO американский фонд Kayne Anderson Rudnick Investments Management собрал 14,3% акций.

В 2022 г. Nasdaq приостановила торги акциями HeadHunter, в 2023. Было принято решение об окончательном делитинге акций компании. В начале 2023 г. «Эльбрус Капитал» продал 22,68% из принадлежавших ему акций HeadHunter за $147 млн.

Покупателем выступил бывший гендиректор «Мегафона» и владелец холдинга «Медиа-1» Иван Таврин. Доля «Эльбрус Капитал» сократилась с 31,9% до 9,22%. Позднее Таврин и «Эльбрус Капитал» оказались под американскими санкциями.

У Goldman Sachs было 5,9% акций. В 2022 г. банк заявил о намеренье уйти из России. В 2023 г. два неизвестных оффшора с Бермудских островов: Bluemont International и Broomfield Internal приобрели, соответственно, 54,5 и 2,8% акций HeadHunter. Возможно, они приобретали долю Goldman Sachs. Вышел из капитала HeadHunter и фонд Kayne Anderson Rudnick Investments Management.

Редомиляция HeadHunter

В 2023 г. HeadHunter объявила о редомиляции и переводе своей головной структуры в Россию. С этой целью в специальном административном районе Калининградской области было зарегистрировано МКАО «Хэдхантер».

Инвесторам HeadHunter, зарегистрированном в российской финансовой инфраструктуре, был предложен обмен акций в соотношении 1:1. Для выкупа акций у иностранных инвесторов была объявлена оферта, однако она не собрала достаточного количества желающих.

Игорь Королев

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