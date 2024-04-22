Скандально знаменитый экс-глава ARM в Китае открыл новый стартап, где будет делать процессоры на модной архитектуре RISC-V

Уволенный со скандалом бывший руководитель «дочки» ARM в Китае запустил собственную компанию. Под его руководством она будет разрабатывать процессоры, но без ARM-архитектуры – предпочтение отдано открытой RISC-V. Эта архитектура стремительно набирает популярность во всем мире, особенно в КНР и России.

Китайских чипов RISC-V станет больше

Экс-глава дочерней компании ARM в Китае (ARM China) Аллен Ву (Allen Wu) основал стартап Zhongzhi Chip (Shanghai) Technology Co., чтобы разрабатывать процессоры и бросить вызов самой ARM, пишет портал Tom’s Hardware. Ву отдал предпочтение архитектуре RISC-V – она открытая, за ее лицензирование не нужно платить, и в Китае она настолько популярна, что в стране даже разрабатывают ее национальную версию RISC-X.

Не меньший интерес к RISC-V проявляют и российские ИТ-компании. До разработки форка пока не дошло, но альянс по развитию RISC-V в России уже создан.

Что касается Zhongzhi Chip, то подробностей об этой компании пока не так уж много. Известно лишь, что Ву настроен весьма серьезно – сейчас он занят укомплектовкой штата, и ему нужны только специалисты в сфере разработки ПО. В числе подчиненных он совершенно не против видеть и сотрудников ARM, как нынешних, так и бывших.

ARM China Аллен Ву будет конкурировать с бывшим работодателем

В начале 2023 г. ARM отправила на поиски работы около 100 сотрудников ARM China, а осенью 2023 г. – еще около 70 человек. Сокращения связаны с плохими финансовыми показателями компании. Аллен Ву тоже оказался среди уволенных в 2023 г. – его пытались выгнать на протяжении почти двух лет, и ушел он с грандиозным скандалом.

Чем знаменит Аллен Ву

Компания ARM China, которой руководил Ву, представляет собой совместное предприятие британской ARM и консорциума китайских инвестиционных фондов. ARM удерживает 47,33-процентную долю в компании, еще 36% находятся в руках китайской Hopu Investment, оставшиеся же проценты распределены в неравных долях между еще несколькими китайскими компаниями.

Ву управлял ARM China с 2017 г., и главный исполнительный директор ARM Рене Хаас (Rene Haas) лично заявил, что в период с 2018 по 2021 гг. выручка компания показала 250-процентный рост.

Но в 2020 г. ARM рассорилась с Ву, обвинив его в нарушении устава компании и конфликте интересов и попытавшись уволить его. Ву наотрез отказался уходить, после чего забрал фирменную печать и регистрационные документы компании – этот набор дал ему возможность и дальше находиться в должности гендиректора ARM China.

В мае 2022 г. совет директоров ARM China и власти Китая приняли совместное решение уволить Ву, но тот, как сообщал CNews, снова отказался покидать пост. Позже его все же удалось изгнать, что и вылилось в итоге в создание стартапа Zhongzhi Chip.

Связь с Западом

Как пишет Tom’s Hardware, одним из вариантов развития Zhongzhi Chip как компании является ее превращение в китайское представительство канадской фирмы Tenstorrent, которая не имеет отношения к торрентам. Она занимается разработкой высокопроизводительных процессоров и ускорителей искусственного интеллекта на архитектуре RISC-V.

По словам экспертов портала, до конца пока не ясно, чем именно будет заниматься Zhongzhi Chip, и какие задачи она ставит перед собой. Не исключено, что от потенциальных канадских партнеров ей нужны только технологии, которые она интегрирует в собственные решения.

Также один из источников Tom’s Hardware на рынке утверждает, что Zhongzhi Chip заинтересована в создании альянса разработчиков чипов на RISC-V, в который она собирается привлечь многих крупных производителей CPU. Это может означать стремление Аллена Ву выйти на международный рынок.

Конкуренты из числа своих

Zhongzhi Chip – не единственная компания, в число сотрудников которых входят экс-работники и топ-менеджеры ARM China. В октябре 2023 г. издание Bloomberg сообщало, что некоторые руководители ARM China перешли в китайский стартап Borui Jingxin, за которым стоит правительство Шэньчжэня (Китай).

Компания тоже занимается разработкой микросхем, и в числе тех, кого она заполучила, оказался Ян Бо (Yang Bo), главный специалист ARM по взаимодействию с органами власти – он получил пост гендиректора Borui. Также в этот старта перешли главы отделов продаж и разработок.

В планы Borui входит разработка, в основном, серверных процессоров, но, вполне вероятно, осваивать RISC-V в обозримой перспективе она не станет. Стартап входит в число лицензиатов ARM.