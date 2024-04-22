В России заочно посадили на шесть лет пресс-секретаря Facebook*

Россия заочно приговорила представителя компании Meta* (компания признана экстремистской организацией на территории Российской Федерации) к шести годам лишения свободы по обвинению в оправдании терроризма.

Вынесен приговор

Второй Западный окружной военный суд заочно вынес приговор пресс-секретарю Meta Энди Стоуну** (Andy Stone). Суд приговорил его к шести годам колонии по статье об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ), сообщает корреспондент издания «Интерфакс» из зала суда.

Дело против Стоуна было возбуждено весной 2022 г., когда Россия заявила, что Meta решила не блокировать призывы к насилию против российских военных в своих социальных сетях.

По данным ТАСС, государственные прокуроры потребовали приговорить Энди Стоуна к семи годам лишения свободы в тюрьме строгого режима - максимально возможному наказанию за преступление «оправдание терроризма». Американцу также вменяли «публичные призывы к совершению актов терроризма, направленных на причинение военнослужащим смерти». Но прокурор в суде попросил суд исключить этот пункт из обвинения.

Помимо шести лет лишения свободы, суд также постановил, что Стоуну запрещено управлять веб-сайтами в течение четырех лет. Поскольку на апрель 2024 г. Стоун живет в Вашингтоне, неясно, как Россия планирует исполнять это решение.

В ноябре 2023 г. Стоун был объявлен в розыск МВД России. Среди других иностранцев, объявленных в федеральный розыск входят России: премьер-министр Эстонии Кайя Калласс (Kaja Kallas), украинская победительница «Евровидения» Сусана Алимовна Джамаладинова, главы Международного уголовного суда и глава военной разведки Украины Кирилл Буданов.

Причина уголовного дела

В феврале 2024 г. CNews также сообщало, что Стоун был объявлен в российский и международный розыск в конце 2023 г. Причиной стало его заявление о том, что Meta снимает ограничения на принадлежащей ей социальной сети Facebook ограничения на распространение призывов насилия по отношению к российским военным, так как является «формой политического самовыражения».

После этого Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении сотрудников Meta в связи с их незаконными действиями, выразившимися в призывах к насилию в отношении граждан России. Одновременно Росфинмониторинг внес Стоуна в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Meta в России

В 2022 г. Россия уже объявила экстремистской организацией компанию технологического гиганта Meta, управляющую сервисами Facebook* (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской на территории России), Instagram* (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской на территории России), Threads и WhatsApp. Обе платформы были запрещены в России в марте за «русофобию».

Это произошло после того, как компания Meta объявила, что будет разрешать посты типа «смерть окуп*», но не будет разрешать достоверные угрозы в адрес гражданских лиц. Компания подала апелляцию на запрет, но в июне 2022 г. московский суд оставил его в силе. Запрет не распространялся на WhatsApp, которым Meta также владеет.

Американский технологический гигант отверг обвинения в том, что он поощряет антироссийские настроения. В марте 2023 г. представитель Meta сообщил BBC News, что компания делает временное исключение из своей обычной политики в свете «продолжающегося конфликта на Украине», чтобы позволить пострадавшим «выражать агрессивные настроения в отношении вторгшихся вооруженных сил». По данным издания «Интерфакс», попадание в список экстремистских организаций означает, что банки могут заморозить средства компании в России.

Санкции

Осенью 2022 г. Росфинмониторинг России внес Meta в перечень террористов и экстремистов. Также Министерство иностранных дел запретило основателю Facebook и основному владельцу Meta Марку Цукербергу (Mark Zuckerberg) въезд на территории Россию. После этого Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры России заблокировал доступ к еще одному продукту Meta – соцсети Instagram. Одновременно с этим Тверской суд Москвы признал корпорацию Meta экстремистской и запретил ее деятельность на территории России. 21 марта 2022 г. Meta была признана Тверским судом Москвы экстремистской организацией. Деятельность принадлежащих ей социальных сетей Facebook и Instagram в России запрещена.

Российский рынок не так сильно пострадал после ухода Facebook, как мог бы из-за наличия популярной соцсети VK. Но Instagram по-прежнему пользуется огромной популярностью в России, а широкое использование виртуальных частных сетей (VPN) означает, что запрет на эту платформу фактически не остановил пользователей, получающих к ней доступ.

Однако новое официальное определение «террористический» может изменить ситуацию. Это может означать, что использование Instagram, даже через VPN, теперь является уголовным преступлением. Также неясно, распространяется ли это обозначение на WhatsApp.

* - Компания Meta (социальные сети Instagram и Facebook) - признана экстремистской организацией на территории Российской Федерации.

** Внесен в перечень террористов и экстремистов.