Двоих китайцев собираются посадить на 55 лет за вывоз из США оборудования для производства чипов

Двух китайских граждан обвинили в США в попытке незаконного экспорта оборудования по изготовлению микросхем в подсанкционную китайскую компанию. Развязанная США против Китая «война чипов» сказывается не только на экономике, но и на конкретных людях, которым грозят тюремные сроки и крупные штрафы.



Незаконный экспорт технологий

Министерство юстиции США заявило, что два гражданина Китая Хан Ли (Han Li) и Линь Чен (Lin Chen) обвинены в попытке незаконного экспорта американских технологий по изготовлению микросхем в находящуюся под санкциями китайскую компанию Chengdu GaStone Technology Company (CGTC). Об этом сообщил портал Tom's Hardware.

Один из двоих, 44-летний Хан Ли, арестован в Чикаго, а 64-летний Линь Чен, предположительно, находится в Китае.

«В данном случае речь идет об экспортных ограничениях, которые были созданы для предотвращения незаконных закупок товаров и технологий для несанкционированного использования в военных целях в Китайской Народной Республике», — сказал прокурор США в Северном округе Калифорнии Исмаил Рэмси (Ismail Ramsey).

vecstock на Freepik За поставки в Китай американской электроники можно угодить в тюрьму

Он добавил, что Министерство юстиции США в целях защиты национальной безопасности будет продолжать активно обеспечивать соблюдение национальных законов об экспорте, в том числе тех, которые относятся к передовым технологиям.

Попытка подорвать национальную безопасность США

Китайцев обвиняют в том, что в период с мая 2015 г. по август 2018 г. Ли и Чен предположительно планировали приобрести станок DTX 150 Scribe and Break от калифорнийской компании Dynatex.

Этот высокоточный инструмент используется для нарезки кремниевых пластин. Обвиняемые собирались экспортировать его в китайскую CGTC, включенную в список запрещенных организаций Министерства торговли США и, следовательно, не имеющую права получать определенных технологии и услуги из США.

Dynatex Станок DTX Scribe and Break от американской компании Dynatex, ставший причиной обвинения

По данным издания The Register, в 2018 г. двое других мужчин уже были арестованы федеральными властями по обвинению в незаконном получении компанией CGTC монолитных СВЧ-интегральных схем.

Соединенные Штаты считают любой доступ Китая к высокопроизводительному компьютерному оборудованию, особенно оборудованию или программному обеспечению американских компаний, угрозой для национальной безопасности.

Инцидент является одним из этапов «войны чипов» между США и Китаем.

Американские власти приложили немало усилий, направленных на замедление развития полупроводниковой отрасли и технологий искусственного интеллекта в Китае, которые дали весьма неоднозначные результаты.

Государство Китая и частные инвесторы вкладывают значительные средства в развитие национальной полупроводниковой отрасли. В госсекторе и сфере образования реализуются программы замещения импортного «железа» и ПО. Но КНР по-прежнему в значительной степени зависит от импорта.

Китай продолжает получать много высокопроизводительных компьютерных продуктов американских компаний, поэтому, как пишет Tom's Hardware, ведущие эксперты называют «войну чипов» скорее битвой подушками, чем войной.

Что грозит обвиняемым

В случае признания китайских граждан виновным им грозят длительные тюремные сроки и крупные штрафы. Это касается прежде всего арестованного Чена, потому что Ли, как считается, все еще находится в Китае.

Обвинения включают нарушение правил экспортного контроля и незаконную контрабанду, за которые в совокупности предусмотрено максимальное наказание в виде 55 лет тюремного заключения и штрафа в размере $2,5 млн. Однако такой уровень наказания является крайним и маловероятным, считают в издании.

За экспорт электронных товаров двойного назначения в обход санкций ЕС, например, окружной суд Роттердама (Нидерланды) приговорил осенью 2023 г. гражданина России Дмитрия К. к полутора годам тюрьмы, а его компанию — к штрафу в размере 200 тыс. евро.

США тоже преследуют россиян за нарушение экспортных санкций. В сентябре 2023 г. CNews писал об аресте в США Максима Марченко по обвинению в закупках санкционной электроники двойного и военного назначения. В августе 2023 г. на Кипре по запросу США арестовали Артура Петрова за поставку для российской компании «большого объема микроэлектронного оборудования». Окружной суд в Ларнаке сначала признал незаконность экстрадиции, но в апреле 2024 г. ТАСС сообщил, что апелляционный суд в Никосии дал на нее согласие.