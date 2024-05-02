Google уволила команду разработчиков Python в США, чтобы нанять индусов и мексиканцев

Корпорация Google распустила группу программистов, ответственных за поддержку и развитие экосистемы Python в компании. По сообщениям СМИ, в рамках реорганизации подразделения компания наймет соответствующие должности в Мексике и Индии. Предполагается, что это позволит привлечь более бюджетных сотрудников в Google и тем самым снизить расходы.

Крупная реорганизация команды разработчиков

В преддверии своего недавнего успешного финансового отчета компания Google провела значительные изменения в своей организации, в результате которых было уволено не менее 200 сотрудников из «ключевых» команд (core team). Как сообщает издание CNBC, эти изменения связаны с переводом некоторых функций в Индию и Мексику.

В подразделении продуктовой команды, отвечающим за создание технической основы флагманских продуктов корпорации Google и обеспечением безопасности пользователей в интернете, произошла реструктуризация. Реорганизации подверглись такие ключевые технические подразделения, как информационные технологии (ИТ), команда разработчиков Python, техническая ИТ-инфраструктура, отдел информационной безопасности, ИТ-команды приложений, также были затронуты тимлиды команд основных направлений разработки и различные инженерные должности.

Продуктовая команда - это основная команда разработчиков, которая отвечает за разработку и поддержку проектов. Команда в Google является ключевым элементом в любом ИТ-проекте, поскольку она отвечает за стратегическое направление развития проекта и принятие важных решений. В состав продуктовой команды обычно входят высококвалифицированные специалисты, которые имеют опыт работы в данной области. Они обладают глубокими знаниями и навыками в своей области и способны принимать быстрые и эффективные решения.

По данным Google на май 2024 г., было ликвидировано не менее 50 инженерных должностей в штате Калифорния. Помимо команды разработки и поддержки Python, мест в компании лишились члены команд Flutter и Dart. Согласно внутренним документам, с которыми ознакомилась CNBC, многие должности из продуктовой команды будут переведены в Мексику и Индию.

Реакция уволенных

Бывший программист на Python в Google Энди Лоренц (Andy Lorenz) выразил сочувствие уволенным коллегам и отметил, что такие решения могут оказать значительное воздействие на жизни сотрудников и их семьи. Лоренц также подчеркнул важность прозрачности и поддержки для тех, кто стал жертвой подобных изменений в составе компании Google. Бывший член команды заявил, что он глубоко расстроен этим решением и назвал эту работу «безусловно лучшей» за всю свою 20-летнюю карьеру в корпорации.

Другой бывший работник Google по инженерной безопасности Джейк Пол (Jake Paul) написал о том, что это трудный день, когда всех, с кем ты непосредственно работаешь, включая твоего руководителя, увольняют - извините, «сокращают их должности» в Google. Пол добавил, что если бы их заменили искусственным интеллектом (ИИ), было бы не так обидно.

Команда Python в Google занималась поддержкой стабильной версии Python в компании и обновлением тысяч пакетов сторонних разработчиков, курировала значительную часть экосистемы Google.

Продуктовая команда корпорации Google до мая 2024 г. занималась проектированием и развитием единой системы отчетности, созданием команд внутри различных сервисов компании. Организациями процессов в командах (Dev, Scrum, Review, документация). Созданием дерева метрик и иерархий (методологий и документаций). Построением сквозной системы отчетности на основе дерева метрик. Построение системы мониторинга и алертов по метрикам и различным другим отчетам в системе управления бизнесом. Внедрением документации по метрикам (каталог метрик, отчетов, бизнес-описание). Поддержкой ИТ-аналитики в реальном времени по ключевым проектам компании Google и ее подразделений.

Причины смены локации

Вице-президент Google по экосистеме разработчиков Асим Хусайн (Asim Husain), сообщил об увольнениях своим сотрудникам по электронной почте, отметив, что это самое крупное запланированное сокращение для его команды в 2024 г. Хусайн рассказал также о том, что Google намерена сохранить свое глобальное присутствие. Компания намерена расширяться в быстрорастущих регионах, чтобы работать ближе к партнерам и сообществам разработчиков. Хусейн заверил разработчиков, что изменения служат более широким целям компании. Реорганизация в основном затронет команды, имеющие решающее значение для инструментов Google, поскольку компания внедряет в свои продукты все больше ИИ. По информации CNBC, летом 2024 г. компанией Google будут представлены новые продукты и инструменты для ИТ-разработчиков.

Вице-президент Google по инженерной безопасности Панкадж Рохатги (Pankaj Rohatgi) объявил о сокращении ролей в связи с тем, что компания переносит работу в другие места. Увольнения также затронут группу управления и защиты данных, что крайне важно на фоне усиления контроля со стороны регулирующих органов, таких как Закон «О цифровых рынках» Европейского союза (DMA). Это свод правил на начало мая 2024 г., разработанный Европейским союзом (ЕС) для обеспечения справедливой конкуренции со стороны крупных технологических компаний в отношении доступа к данным пользователей, защиты конфиденциальности, возможности обмена и использования данных.

Вице-президент Google по управлению и защищенным данным Эван Коцовинос (Evan Kotsovinos) подчеркнул, что ИТ-группа должна реагировать на вызовы регуляторов, двигаясь быстрее. Коцовинос признал, что новая операционная реальность Google - это усиление конкуренции, сложная регуляторная среда и замедление органического роста.

На 2024 г. компания Google также объединяет два крупных продуктовых подразделения. Группа устройств и сервисов, которая курирует выпуск аппаратных продуктов, включая смартфоны Pixel и устройства Fitbit, сливается с частью бизнеса, которая развивает операционную систему (ОС) Android и браузер Chrome от Google. Эти два подразделения объединяются под названием Platforms and Devices, курировать их будет Рик Остерло (Rick Osterloh), ранее курировавший аппаратное обеспечение.

Изменения правил рынка

Американский технологический гигант Alphabet, который является материнской компанией Google, сокращает штат с начала 2023 г. из-за проблем на рынке онлайн-рекламы. Несмотря на недавние улучшения в сфере цифровой рекламы, Alphabet продолжила сокращение штата, и в 2024 г. увольнения коснулись различных отделов.

В начале 2024 г. финансовый отдел компании подвергся реструктуризации. Финансовый директор Рут Порат (Ruth Porat) объявила об увольнениях и переводе должностей в Бангалор и Мехико. Руководитель поисковой службы Google Прабхакар Рагхаван (Prabhakar Raghavan), заявил о планах по созданию команд, приближенных к пользователям, на ключевых рынках, таких как Индия и Бразилия, где стоимость рабочей силы ниже.

Несмотря на увольнения, в первом квартале 2024 г. Google продемонстрировала самые высокие темпы роста с начала 2022 г. и улучшила показатели прибыли. Компания объявила о первом в своей истории дивиденде и обратном выкупе акций на сумму $70 млрд.