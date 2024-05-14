Российские онлайн-пираты потеряли больше половины доходов за пять лет

Объем рынка нелегального видеоконтента в России с 2018 г. по 2024 г. сократился в 2,2 раза. Доходы онлайн-пиратов падают, но активность растет — количество пиратских доменов увеличилось за год на 16%.



Пиратский рынок сжался

Доходы онлайн-пиратов в России продолжают падать уже пять лет подряд. Объем рынка нелегального видеоконтента к 2024 г. показал снижение в 2,2 раза, сжавшись по итогам 2023 г. до $38 млн. с $87 млн в 2018 г. Такие данные предоставили CNews специалисты F.A.C.C.T., российского разработчика технологий для борьбы с киберпреступлениями.

При этом количество пиратских доменов увеличилось за год на 16%. В 2023 г. было обнаружено 80 тыс. таких ресурсов, что на 11 тыс. больше по сравнению с 2022 г. Это связано с технологиями автоматизации, использованием пиратами динамически изменяющихся зеркал, которые позволяют им дольше оставаться в поисковой выдаче. Пиратский контент был размещен на сайтах в 82% случаев, в социальных сетях и мессенджерах — в 12%, а в 6% случаев был загружен на видеохостинги.

Почему пираты теряют деньги

Причины эксперты видят в успешной блокировке пиратских сайтов, снижении стоимости рекламы на ресурсах и оттоку зрителей в легальные онлайн-кинотеатры.

Так средний CPM (Cost-Per-Mille, цена за тысячу показов в рекламной кампании) составил $3,13, что на 6% меньше, чем в 2022 г., а по сравнению с 2018 г. — меньше в 2,5 раза.

Нейросеть «Кандинский» Онлайн-пираты в России теряют доходы, но не снижают активность

Трафик поисковых запросов на пиратские порталы сократился на 10%, а на легальные стриминговые видеосервисы увеличился на те же 10%.

«Улучшения процессов мониторинга и блокировок, уход части серых рекламодателей, появление механизма быстрого удаления ссылок в поисковой выдаче, отказ от части CDN-плееров, а также привлекательность для зрителей легальных сервисов — эти факторы заставляют пиратов терять доход и свои ресурсы», — сказал руководитель департамента Digital Risk Protection F.A.C.C.T. Станислав Гончаров.

Влияние геополитики

Высокие темпы роста количества пиратского контента в российском сегменте интернета были зафиксированы в 2022 г. Об этом писал CNews. По итогам лета 2022 г. «Яндекс», например, удалил 9,1 млн ссылок на пиратский контент. При этом за тот же период 2021 г. данный показатель составлял 6,4 млн.

Это было вызвано уходом из России многих иностранных стриминговых сервисов, а также отсутствием новых иностранных фильмов в офлайн-кинотеатрах.

Однако ушли в 2022 г. с российского рынка и несколько букмекеров. Между тем, по данным F.A.C.C.T., основными источниками доходов онлайн-пиратов являются реклама онлайн-казино и букмекерских контор.

В 2022 г. возникли также сложности финансовых переводов между странами. Падение среднего показателя CPM на пиратских ресурсах составило тогда 18%, к которым добавилось еще 6% за 2023 г.

Новый бизнес у пиратов

Несмотря на снижение объемов пиратского рынка, говорить о его закате пока рано. «Все равно нелегальные ресурсы могут отнять примерно треть трафика незащищенных картин у легальных кинотеатров», — считает Гончаров.

К тому же в пиратской индустрии активно развиваются студии «альтернативного» озвучивания, которые формируют вокруг себя собственный рынок.

В связи с геополитической ситуацией, большим числом зарубежных сериалов и фильмов, которые официально не представлены в России, неофициальная озвучка востребована как никогда. По данным экспертов Digital Risk Protection F.A.C.C.T., в стране в 2023 г. были активны не менее 50 студий, связанных с индустрией онлайн-пиратства, занимающихся переводом и озвучанием фильмов, сериалов, в том числе отдельных популярных у нас жанров — турецких, а также азиатских дорам и аниме.