Российские PHP-программисты резко обеднели. Рост зарплат и близко не перекрыл инфляцию, а требований солидно прибавилось

Зарплаты PHP-программистов в России за минувший год показали минимальный рост по всей стране, даже в Москве. Он оказался ниже уровня годовой инфляции, то есть за год программисты стали беднее. Но чтобы получать почти те же деньги, что и год назад, теперь нужно знать еще больше. Это касается только мидлов и сеньоров – требования к джунам изменений не претерпели.

Когда зарплата не поспевает за инфляцией

Российские PHP-программисты столкнулись с резким снижением темпов роста заработной платы, притом как в самых бедных городах-миллионниках страны, так и в столичных регионах. CNews писал, что в мае 2023 г. их средние зарплаты показали 10-процентный рост на фоне мая 2022 г. Теперь же (в мае 2024 г.), как сообщили CNews представители сервиса по поиску работы SuperJob, рост не достиг в среднем и 7%, хотя требований к работникам у работодателей за последний год стало ощутимо больше.

Другими словами, многие PHP-программисты в России хоть и стали получать больше, но при этом немного обеднели, потому что официальная годовая инфляция в стране по итогам 2023 г. составила около 7% (данные Росстата). Некоторые все же получили прибавку более 7%, но это касается далеко не всех работников и не всех крупнейших городов России.

ededchechine / FreePik Несмотря ни на что, PHP-программисты по-прежнему получают намного больше работников почти всех сфер российской экономики

Как и год назад, больше всего зарабатывать на написании PHP-кода можно в Москве – в этом городе средняя зарплата составляет 280 тыс. руб., что на 10 тыс. руб. больше, чем годом ранее. Второе место удерживает Санкт-Петербург 240 тыс. руб. против 230 тыс. руб. в мае 2023 г. Замыкает топ-3 Екатеринбург с результатом 230 тыс. руб. – год назад он тоже был на третьем месте, но тогда в этом городе средняя зарплата PHP-программиста составляла 220 тыс. руб.

Где выгоднее всего работать

При этом потолок зарплат за год совершенно не изменился – он составил 550 тыс. руб. в месяц для самого опытного (лид) PHP-программиста в Москве. Таким же он был и в мае 2023 г., хотя в июне 2022 г. он составлял 550 тыс. руб.

Московский программист начального уровня (джун) в годом ранее получал от 90 до 130 тыс. руб. В мае 2024 г. его зарплата составляет от 100 до 140 тыс. руб. В подавляющем большинстве городов-миллионников средняя зарплата выросла за год не более чем на 10 тыс. руб. В Волгограде и Перми ее рост составил и вовсе всего-навсего 5 тыс. руб.

Уровень зарплат программистов PHP по городам России в мае 2024 года

Город Зарплатный диапазон, Net, fix, руб. в месяц Среднерыночная заработная плата, руб. в месяц I II III IV Москва 100000—140000 140000—180000 180000—360000 360000—550000 280000 Санкт-Петербург 80000—120000 120000—150000 150000—300000 300000—460000 240000 Волгоград 70000—100000 100000—130000 130000—260000 260000—400000 200000 Воронеж 70000—100000 100000—130000 130000—260000 260000—400000 200000 Екатеринбург 80000—110000 110000—150000 150000—300000 300000—450000 230000 Казань 70000—100000 100000—130000 130000—260000 260000—400000 200000 Краснодар 80000—110000 110000—140000 140000—280000 280000—430000 220000 Красноярск 80000—110000 110000—140000 140000—280000 280000—420000 220000 Нижний Новгород 80000—110000 110000—140000 140000—270000 270000—400000 210000 Новосибирск 80000—110000 110000—140000 140000—270000 270000—420000 210000 Омск 70000—100000 100000—130000 130000—260000 260000—400000 200000 Пермь 70000—100000 100000—130000 130000—260000 260000—400000 200000 Ростов-на-Дону 80000—110000 110000—140000 140000—280000 280000—430000 220000 Самара 80000—110000 110000—140000 140000—280000 280000—420000 220000 Уфа 70000—100000 100000—130000 130000—250000 250000—390000 200000 Челябинск 70000—100000 100000—130000 130000—270000 270000—400000 210000

Источник: SuperJob

Как видно из таблицы, многие российские города-миллионники почти не отстают от Екатеринбурга. 220 тыс. руб. в месяц в среднем PHP-программисты могут получать в Краснодаре, Красноярске, Ростове-на-Дону и Самаре. За ними следуют Нижний Новгород, Новосибирск и Челябинск – в этом городе средняя зарплата программиста на PHP составляет 210 тыс. руб. Оставшиеся миллионники предлагают среднюю зарплату в размере 200 тыс. руб.

Денег почти столько же, требований больше

Ненамного повысив зарплату PHP-программистам, работодатели решили расширить список предъявляемых к ним требований. Аналитики SuperJob делят всех работников этой сферы на четыре категории, различающиеся зарплатой, объемом знаний и суммарным временем, проведенным в профессии. В общепринятой классификации всех ИТ-специалистов тоже четыре категории – джуны (начинающие сотрудники), мидлы, сеньоры и лиды.

Согласно предоставленной SuperJob информации, работодатели в этом году решили не зверствовать по отношению к PHP-программистам первой и второй категорий – список требований к ним такой же, как год назад, без изменений. Но, если сравнивать с июнем 2022 г., различия есть – работники второй категории должны иметь за плечами хотя бы один год работы.

Требования и пожелания к профессиональным навыкам программистов PHP в мае 2024 года

Зарплатный диапазон Требования и пожелания к профессиональным навыкам I знание теории баз данных и практический опыт работы с СУБД; знание принципов объектно-ориентированного программирования; знание JavaScript, HTML и CSS, XML; знание английского языка на уровне чтения технической документации; опыт программирования на PHP от полугода II знание методов защиты информации в сетевых приложениях; навыки работы в среде Linux/Unix; опыт работы с системами контроля версий; опыт разработки и запуска интернет-сайтов, веб-приложений; опыт работы программистом PHP от 1 года.Возможное пожелание: знание методик организации процесса разработки в команде III отличные знания и навыки работы с PHP 7, 8 и СУБД; знание английского языка на разговорном или свободном уровне; знание и понимание принципов SOLID, DRY, GRASP; отличные навыки объектно-ориентированного программирования; навыки настройки и администрирования веб-серверов; опыт unit-тестирования; опыт рефакторинга чужого кода; опыт работы с фреймворками Lavarel, Symfony, Yii2; лпыт проектирования и поддержки клиент-серверного API; опыт работы программистом PHP от 2 лет.Возможные пожелания: опыт работы с одним из фреймворков JavaScript (Vue, React, Angular, Node); опыт работы с инструментами контейнеризации приложений IV опыт разработки и проектирования высоконагруженных систем; опыт разработки микросервисов; опыт работы с Redis, RabbitMQ, Sphinx, Grafana; опыт работы программистом PHP от 3 лет.Возможное пожелание: навыки руководства командой разработчиков

Что касается более опытных программистов (третья и четвертая категории), то теперь им нужно знать гораздо больше. Работники третьей категории, в частности, обязаны понимать принципы шаблонов проектирования GRASP (General Responsibility Assignment Software Patterns), чего год назад от них не требовалось. Также отныне у них должен быть опыт работы с фреймворком Yii 2, плюс у работодателей могут быть и дополнительные пожелания – опыт работы с одним из фреймворков JavaScript (Vue, React, Angular, Node) и с инструментами контейнеризации приложений. Ранее к третьей категории работников это тоже не относилось.

Наконец, самым опытным специалистам PHP нужно иметь опыт работы с Grafana (программная система визуализации данных) и уметь разрабатывать микросервисы. Прочие требования к ним изменений не претерпели.

Как выглядит программист PHP

Эксперты SuperJob составили портрет кандидата на должность PHP-программиста. Средний возраст – 36 лет, в 92% случаев это мужчина, у 69% соискателей есть высшее образование, 32% готовы к переезду, 54% на момент размещения резюме не имели работы. Средний срок работы на последнем месте составляет 4,2 года.

В мае 2023 г. среднестатистическим российским программистом на PHP являлся мужчина в возрасте 35 лет (в 90% резюме). У такого специалиста в 72% случаев есть высшее образование, и он проработал на последнем месте работу около трех с половиной лет. 48% соискателей на должность PHP-программиста на тот момент не имели работы на момент размещения резюме, а к переезду в другой город были готовы 39%.

В июне 2022 г. это был 37-летний мужчина, который отработал на последнем месте работы четыре года. Высшее образование на тот момент было у 75% соискателей, у 44% не было работы, а против переезда в другой город ради хорошей зарплаты не возражали 34%.