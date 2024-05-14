Российские PHP-программисты резко обеднели. Рост зарплат и близко не перекрыл инфляцию, а требований солидно прибавилось
Зарплаты PHP-программистов в России за минувший год показали минимальный рост по всей стране, даже в Москве. Он оказался ниже уровня годовой инфляции, то есть за год программисты стали беднее. Но чтобы получать почти те же деньги, что и год назад, теперь нужно знать еще больше. Это касается только мидлов и сеньоров – требования к джунам изменений не претерпели.
Когда зарплата не поспевает за инфляцией
Российские PHP-программисты столкнулись с резким снижением темпов роста заработной платы, притом как в самых бедных городах-миллионниках страны, так и в столичных регионах. CNews писал, что в мае 2023 г. их средние зарплаты показали 10-процентный рост на фоне мая 2022 г. Теперь же (в мае 2024 г.), как сообщили CNews представители сервиса по поиску работы SuperJob, рост не достиг в среднем и 7%, хотя требований к работникам у работодателей за последний год стало ощутимо больше.
Другими словами, многие PHP-программисты в России хоть и стали получать больше, но при этом немного обеднели, потому что официальная годовая инфляция в стране по итогам 2023 г. составила около 7% (данные Росстата). Некоторые все же получили прибавку более 7%, но это касается далеко не всех работников и не всех крупнейших городов России.
Как и год назад, больше всего зарабатывать на написании PHP-кода можно в Москве – в этом городе средняя зарплата составляет 280 тыс. руб., что на 10 тыс. руб. больше, чем годом ранее. Второе место удерживает Санкт-Петербург 240 тыс. руб. против 230 тыс. руб. в мае 2023 г. Замыкает топ-3 Екатеринбург с результатом 230 тыс. руб. – год назад он тоже был на третьем месте, но тогда в этом городе средняя зарплата PHP-программиста составляла 220 тыс. руб.
Где выгоднее всего работать
При этом потолок зарплат за год совершенно не изменился – он составил 550 тыс. руб. в месяц для самого опытного (лид) PHP-программиста в Москве. Таким же он был и в мае 2023 г., хотя в июне 2022 г. он составлял 550 тыс. руб.
Московский программист начального уровня (джун) в годом ранее получал от 90 до 130 тыс. руб. В мае 2024 г. его зарплата составляет от 100 до 140 тыс. руб. В подавляющем большинстве городов-миллионников средняя зарплата выросла за год не более чем на 10 тыс. руб. В Волгограде и Перми ее рост составил и вовсе всего-навсего 5 тыс. руб.
|Город
|Зарплатный диапазон, Net, fix, руб. в месяц
|Среднерыночная заработная плата, руб. в месяц
|I
|II
|III
|IV
|Москва
|100000—140000
|140000—180000
|180000—360000
|360000—550000
|280000
|Санкт-Петербург
|80000—120000
|120000—150000
|150000—300000
|300000—460000
|240000
|Волгоград
|70000—100000
|100000—130000
|130000—260000
|260000—400000
|200000
|Воронеж
|70000—100000
|100000—130000
|130000—260000
|260000—400000
|200000
|Екатеринбург
|80000—110000
|110000—150000
|150000—300000
|300000—450000
|230000
|Казань
|70000—100000
|100000—130000
|130000—260000
|260000—400000
|200000
|Краснодар
|80000—110000
|110000—140000
|140000—280000
|280000—430000
|220000
|Красноярск
|80000—110000
|110000—140000
|140000—280000
|280000—420000
|220000
|Нижний Новгород
|80000—110000
|110000—140000
|140000—270000
|270000—400000
|210000
|Новосибирск
|80000—110000
|110000—140000
|140000—270000
|270000—420000
|210000
|Омск
|70000—100000
|100000—130000
|130000—260000
|260000—400000
|200000
|Пермь
|70000—100000
|100000—130000
|130000—260000
|260000—400000
|200000
|Ростов-на-Дону
|80000—110000
|110000—140000
|140000—280000
|280000—430000
|220000
|Самара
|80000—110000
|110000—140000
|140000—280000
|280000—420000
|220000
|Уфа
|70000—100000
|100000—130000
|130000—250000
|250000—390000
|200000
|Челябинск
|70000—100000
|100000—130000
|130000—270000
|270000—400000
|210000
Источник: SuperJob
Как видно из таблицы, многие российские города-миллионники почти не отстают от Екатеринбурга. 220 тыс. руб. в месяц в среднем PHP-программисты могут получать в Краснодаре, Красноярске, Ростове-на-Дону и Самаре. За ними следуют Нижний Новгород, Новосибирск и Челябинск – в этом городе средняя зарплата программиста на PHP составляет 210 тыс. руб. Оставшиеся миллионники предлагают среднюю зарплату в размере 200 тыс. руб.
Денег почти столько же, требований больше
Ненамного повысив зарплату PHP-программистам, работодатели решили расширить список предъявляемых к ним требований. Аналитики SuperJob делят всех работников этой сферы на четыре категории, различающиеся зарплатой, объемом знаний и суммарным временем, проведенным в профессии. В общепринятой классификации всех ИТ-специалистов тоже четыре категории – джуны (начинающие сотрудники), мидлы, сеньоры и лиды.
Согласно предоставленной SuperJob информации, работодатели в этом году решили не зверствовать по отношению к PHP-программистам первой и второй категорий – список требований к ним такой же, как год назад, без изменений. Но, если сравнивать с июнем 2022 г., различия есть – работники второй категории должны иметь за плечами хотя бы один год работы.
|Зарплатный диапазон
|Требования и пожелания к профессиональным навыкам
|I
|знание теории баз данных и практический опыт работы с СУБД; знание принципов объектно-ориентированного программирования; знание JavaScript, HTML и CSS, XML; знание английского языка на уровне чтения технической документации; опыт программирования на PHP от полугода
|II
|знание методов защиты информации в сетевых приложениях; навыки работы в среде Linux/Unix; опыт работы с системами контроля версий; опыт разработки и запуска интернет-сайтов, веб-приложений; опыт работы программистом PHP от 1 года.Возможное пожелание: знание методик организации процесса разработки в команде
|III
|отличные знания и навыки работы с PHP 7, 8 и СУБД; знание английского языка на разговорном или свободном уровне; знание и понимание принципов SOLID, DRY, GRASP; отличные навыки объектно-ориентированного программирования; навыки настройки и администрирования веб-серверов; опыт unit-тестирования; опыт рефакторинга чужого кода; опыт работы с фреймворками Lavarel, Symfony, Yii2; лпыт проектирования и поддержки клиент-серверного API; опыт работы программистом PHP от 2 лет.Возможные пожелания: опыт работы с одним из фреймворков JavaScript (Vue, React, Angular, Node); опыт работы с инструментами контейнеризации приложений
|IV
|опыт разработки и проектирования высоконагруженных систем; опыт разработки микросервисов; опыт работы с Redis, RabbitMQ, Sphinx, Grafana; опыт работы программистом PHP от 3 лет.Возможное пожелание: навыки руководства командой разработчиков
Что касается более опытных программистов (третья и четвертая категории), то теперь им нужно знать гораздо больше. Работники третьей категории, в частности, обязаны понимать принципы шаблонов проектирования GRASP (General Responsibility Assignment Software Patterns), чего год назад от них не требовалось. Также отныне у них должен быть опыт работы с фреймворком Yii 2, плюс у работодателей могут быть и дополнительные пожелания – опыт работы с одним из фреймворков JavaScript (Vue, React, Angular, Node) и с инструментами контейнеризации приложений. Ранее к третьей категории работников это тоже не относилось.
Наконец, самым опытным специалистам PHP нужно иметь опыт работы с Grafana (программная система визуализации данных) и уметь разрабатывать микросервисы. Прочие требования к ним изменений не претерпели.
Как выглядит программист PHP
Эксперты SuperJob составили портрет кандидата на должность PHP-программиста. Средний возраст – 36 лет, в 92% случаев это мужчина, у 69% соискателей есть высшее образование, 32% готовы к переезду, 54% на момент размещения резюме не имели работы. Средний срок работы на последнем месте составляет 4,2 года.
В мае 2023 г. среднестатистическим российским программистом на PHP являлся мужчина в возрасте 35 лет (в 90% резюме). У такого специалиста в 72% случаев есть высшее образование, и он проработал на последнем месте работу около трех с половиной лет. 48% соискателей на должность PHP-программиста на тот момент не имели работы на момент размещения резюме, а к переезду в другой город были готовы 39%.
В июне 2022 г. это был 37-летний мужчина, который отработал на последнем месте работы четыре года. Высшее образование на тот момент было у 75% соискателей, у 44% не было работы, а против переезда в другой город ради хорошей зарплаты не возражали 34%.