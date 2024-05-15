В Англии создали электромагнитные ружья для стрельбы по электросамокатчикам

Британские полицейские могут получить на вооружение электромагнитные ружья, которые способны отключать двигатели электрических велосипедов или электросамокатов, используемых для совершения преступлений.

Улучшения борьбы со средствами передвижения

Электромагнитное ружье, которое разрабатывается Лабораторией оборонной науки и техники британского минобороны (Dstl), может появиться в распоряжении стражей порядка уже через несколько месяцев.

По информации Daily Mail, устройство будет идти в комплекте с рюкзаком и напоминает оборудование, используемое в фильме «Охотники за привидениями». Работа электромагнитного оружия заключается в том, что оно создает иллюзию перегрева у электродвигателя, заставляя его автоматически отключиться.

По словам разработчиков, электромагнитное оружие может быть эффективным средством для принудительной остановки автомобилей с традиционными двигателями внутреннего сгорания. Рюкзак будет работать, генерируя электромагнитный импульс. Этот импульс будет направлен через портативный «метатель частиц» в сторону уезжающего злоумышленника на электронном велосипеде или электрическом скутере. Затем импульс отключает двигатель электронного велосипеда, создавая впечатление, что он перегревается.

Устройство от Dstl также может и выключать двигатель и останавливать электрические автомобили, такие как Tesla, Chevrolet, BMW или Kia. Инженеры из Dstl подчеркнули, что все эти электродвигатели на 2024 г. имеют встроенную систему безопасности, которая, в случае перегрева отключается.

На 2024 г. электрические самокаты и велосипеды были задействованы в тысячах преступлений по всей Великобритании. Их высокая скорость и маневренность позволяют преступникам быстро совершать правонарушения, например, выезжать на тротуар, чтобы ограбить прохожего и быстро скрыться.

Электросамокаты в Британии

4 июля 2020 г. на британских дорогах был разрешен прокат электросамокатов. Министерство транспорта Великобритании перенесло судебное разбирательство на год, надеясь помочь уменьшить пробки по мере выхода страны из карантина COVID-19. В августе была перезапущена служба проката электрических велосипедов в Лондоне.

С начала 2024 г. в рамках полицейской операции «Раздавить» офицеры теперь имеют полномочия начать уничтожать электронные скутеры и внедорожные электронные мотоциклы, используемые для совершения преступлений. Офицеры активизируют борьбу с теми, кто причиняет вред обществу.

«Учитывая трудности, которые могут возникнуть при остановке этих транспортных средств и идентификации водителей, мы заметили, что они становятся очень популярными среди тех, кто совершает самые разные преступления, в том числе среди тех, кто участвует в бандах наркоторговцев. Хотя мы всегда будем стараться в первую очередь взаимодействовать с людьми и информировать их о законах, касающихся этих транспортных средств, к сожалению, не все готовы слушать нас и отказываться прислушиваться к нашим предупреждениям. Итак, мы поняли, что с 2024 г. нам необходимо применить более жесткую тактику в отношении этих упорных правонарушителей, и посмотрели, как мы можем использовать существующее законодательство, чтобы обеспечить большее сдерживание», - сказал инспектор британской транспортной полиции Энди Тестер (Andy Tester).

Новые меры будут направлены против тех, кто незаконно использует двухколесные транспортные средства для совершения дальнейших преступлений, тех, кто постоянно занимается антиобщественным поведением, а также тех, кто подвергает себя или других участников дорожного движения риску получения травм. Все это является частью обязательства внутренних сил неустанно преследовать преступников, используя все возможные тактики, чтобы сорвать их операции и помочь сделать общество в стране более безопасным.

Несмотря на то, что по закону запрещено использовать их в общественных местах. По данным Министерства транспорта Великобритании, наблюдается устойчивый рост популярности так называемых частных двухколесных транспортных средств с приводом (P2WV), таких как электронные скутеры и внедорожные электрические мотоциклы. К сожалению, это привело к тому, что все больше и больше из них используются преступниками или же опасно используются для окружающих, потенциально подвергая риску жизни себя и других.

Рост числа штрафов в России за нарушения при использовании электросамокатов

На май 2024 г. предоставляющие услуги проката электросамокатов компании, начали активно применять систему штрафов для пользователей, нарушающих правила аренды. Компании-кикшеринги наложили в 2024 г. тысячи штрафов по всей России.

Все пользователи кикшеринговых средств индивидуальной мобильности (СИМ) на май 2024 г. при установке приложения подписывают договор оферты в электронном виде. Там указаны условия проката и предупреждается о штрафах за их нарушение.

По информации сообщает «Коммерсант», чаще всего пользователей наказывали за неправильную парковку, езду вдвоем и нежелание спешиваться на пешеходных переходах. За неправильную парковку компании «МТС Юрент», Whoosh, «Яндекс» штрафуют на 500 руб. Однако при повторном нарушении правил парковки «МТС Юрент» взимает с пользователя уже 1 тыс. руб. За катание вдвоем у «МТС Юрент» и Whoosh штраф составляет 800 руб, а у «Яндекса» - 1 тыс. За езду на пешеходном переходе, компания «МТС Юрент» блокирует аккаунт на месяц, а «Яндекс» штрафует лишь на 1 тыс. руб., а Whoosh - на 500 руб.

При этом нарушители в России на 2024 г. могут понести и административную ответственность. По данным Научного центра безопасности дорожного движения МВД, в 2023 г. ГИБДД возбудила более 66 тыс. дел в отношении пользователей СИМ. Из них 99% - по ч. 2 ст. 12.29 КоАП (нарушение ПДД велосипедистом или другим лицом, участвующим в дорожном движении, штраф 500 руб.).

В феврале 2024 г. в Госдуму России уже внесены поправки к КоАП, ужесточающие санкции (до 30 тыс. руб. по ряду составов), первое чтение запланировано на июнь 2024 г. Изменения также предлагается внести в статью 12.29 КоАП РФ, согласно которым нарушение ПДД лицом, использующим для передвижения СИМ, повлечет наложение административного штрафа в размере 800 руб. Если же такое нарушение будет совершено в состоянии опьянения, то штраф составит от 1 тыс. до 1,5 тыс. руб., также как и за передачу управления СИМ лицу, находящемуся в состоянии опьянения. Поправками предусматривается также введение штрафа в размере до 1 тыс. руб. за нарушение ПДД, повлекшее создание помех движению транспортных средств. Если же такое нарушение повлечет по неосторожности причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью, то штраф для лица с СИМ составит от 1 тыс. до 1,5 тыс. руб.

Вступление в силу предлагаемых изменений в КоАП РФ предусматривается с 1 апреля 2024 г, то есть с начала очередного сезона массового использования СИМ, говорится в проекте закона.