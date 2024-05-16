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Федеральное казначейство расширило свои СХД для перехода с Oracle на PostgreSQL

АО «Инфосел» поставит отечественные модули памяти к СХД Yadro Tatlin.Unified для Федерального казначейства. Дополнительная емкость понадобилась для проекта импортозамещения CУБД Oracle на отечественные PostgreSQL и развития нового функционала ГИС Федерального казначейства.

Итоги полумиллиардного конкурса

Федеральное казначейство установило модули памяти к СХД Yadro Tatlin.Unified. Поставщика «железа» казначейство выбрало на конкурсной основе, опубликовав соответствующий тендер на сайте госзакупок.

Всего в аукционе участвовало две компании. В соответствие с протоколом подведения итогов определения поставщика все заявки признаны соответствующими требованиям закупки и победителем стала компания «Инфосел» (занимается интеграцией ИТ-решений).

Контракт на поставку оборудования был заключен 27 мая 2024 г. Снижение цены по результатов торгов составило 11% (с 553,6 млн руб. до 492,7 млн руб.).

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Федеральное казначейство установило расширители своих СХД для перехода с Oracle на PostrgeSQL

Представители казначейства сообщили CNews, что поставка производится в два этапа. Товары по первому этапу уже поставлены и установлены в ЦОД. Поставка по второму этапу планируется в 2025 г.

Для чего потребовались модули расширения

По словам представителя казначейства, дополнительная емкость понадобилась для проекта импортозамещения CУБД Oracle на российский PostgreSQL и развития нового функционала ГИС Федерального казначейства.

Всего закупили четыре модуля памяти, каждый из которых состоит из двух дисковых полок суммарной емкостью 737 ТБ. В итоге, установленные у Казначейства СХД «потяжелели» почти на 3 ПБ.

Долгий переход на Postgres

Напомним, что в конце мая 2023 г. в казначействе начали работу по переводу своей госинформсистемы о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП) с американской СУБД Oracle на отечественную Postgres Pro. На перевод выделили 111 млн руб., победу в конкурсе получила компания «РТ Лабс», занимающаяся разработкой систем для Госуслуг (мобильные приложения Госуслуг, цифровой ассистент робот Макс, Единая система идентификации, Система межведомственного электронного взаимодействия и другие.).

Судя по техническому заданию, перевод должен был окончиться еще первого марта 2024 г. В рамках которого на Postgres Pro должны были мигрировать ЦОД казначейства в подмосковной Дубне и резервный ЦОД в Городце Нижегородской области.

В ноябре 2023 г. Федеральное казначейство опубликовало тендер на покупку лицензий на транзакционно-информационную платформу для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей бюджетных средств на 236 млн руб.

Целью закупки являлось импортозамещение ПО Oracle Financials Accounting Hub (Oracle FAH) на отечественную транзакционно-информационную платформу «Смарт Виста» от компании «БПС Инновационные программные решения» (Они же и выиграли конкурс на закупку). Само ПО работает на базе СУБД Postgres Pro.

Примечательно, что в апреле 2020 г. казначейство приобрело права на использование Postgres Pro Enterprise за 650,1 млн руб. Это было обусловлено тем, что казначейство уже тогда планировало отказаться от СУБД Oracle на максимальном числе элементов своих информсистем.

Антон Мушинский

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